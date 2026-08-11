Awarapan 2 Cast Fees: इमरान हाशमी की फीस ने चौंकाया, दिशा पाटनी और शबाना आजमी को मिले इतने करोड़

Awarapan 2 Cast Fees: इमरान हाशमी की फीस ने चौंकाया, दिशा पाटनी और शबाना आजमी को मिले इतने करोड़

इमरान हाशमी के चाहने वालों के लिए ‘आवारापन 2’ इस महीने की सबसे चर्चित फिल्मों में शामिल है और अब फिल्म की रिलीज से पहले इसकी स्टारकास्ट की फीस ने भी खूब सुर्खियां बटोर ली हैं। साल 2007 में आई आवारापन में अपने दमदार और इमोशनल किरदार से दर्शकों के दिल में जगह बनाने वाले इमरान हाशमी करीब 18 साल बाद फिर शिवम पंडित बनकर पर्दे पर लौट रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, इस बार इस किरदार को निभाने के लिए इमरान हाशमी ने 10 करोड़ से 12 करोड़ रुपये तक की फीस ली है। वहीं, फिल्म की लीड एक्ट्रेस दिशा पाटनी और दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी की फीस भी लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों में बताई जा रही है।

14 अगस्त को होगा इमरान हाशमी का बड़ा कमबैक

आवारापन 2, 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। फिल्म की टक्कर ‘बंटवारा 1947’ से होगी, जिसमें सनी देओल, प्रीति जिंटा, अली फजल और शबाना आजमी जैसे कलाकार नजर आएंगे। ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर दोनों फिल्मों के बीच मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। आवारापन 2 को लेकर सबसे बड़ा आकर्षण यही है कि इमरान हाशमी एक बार फिर उस किरदार में लौट रहे हैं, जिसने उनके करियर में खास पहचान बनाई थी।

पहली आवारापन साल 2007 में रिलीज हुई थी और इसमें इमरान हाशमी के साथ श्रिया सरन नजर आई थीं। अब इसके दूसरे हिस्से में इमरान एक बार फिर शिवम पंडित की भूमिका निभाएंगे, जबकि दिशा पाटनी फिल्म में जारा का किरदार निभाती नजर आएंगी। यानी करीब दो दशक बाद इस कहानी और किरदार के साथ इमरान की वापसी ने पुराने दर्शकों के साथ-साथ नई पीढ़ी की उत्सुकता भी बढ़ा दी है।

इमरान को 12 करोड़ तक, दिशा पाटनी की फीस 5 करोड़ रुपये!

फिल्म की स्टारकास्ट की फीस को लेकर एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इमरान हाशमी को आवारापन 2 में शिवम पंडित का किरदार दोबारा निभाने के लिए 10 करोड़ से 12 करोड़ रुपये के बीच फीस मिली है। यानी फिल्म में वापसी के लिए इमरान की कीमत काफी बड़ी बताई जा रही है।

वहीं, दिशा पाटनी को लेकर रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उन्होंने फिल्म के लिए करीब 5 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं। फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहीं दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी की फीस भी काफी बड़ी बताई गई है। रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपये तक भुगतान किए जाने की खबर है। हालांकि, ये फीस आंकड़े रिपोर्ट्स में बताए गए हैं और निर्माताओं या कलाकारों की ओर से इनकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

इस बार बदल गया फिल्म का डायरेक्टर

दिलचस्प बात यह है कि आवारापन का निर्देशन मोहित सूरी ने किया था, लेकिन दूसरे पार्ट की कमान नितिन कक्कड़ ने संभाली है। फिल्म की कहानी बिलाल सिद्दीकी ने लिखी है। वहीं, इसके संगीत पर अमाल मलिक और मिथुन ने काम किया है। फिल्म के संगीत में ‘वे जुनून’, ‘ये आवारापन’, ‘तेरा मेरा रिश्ता कंटीन्यूज़’ जैसे गाने शामिल हैं, जो फिल्म के पुराने जुड़ाव को नई कहानी के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं।

विशेष फिल्म्स के बैनर तले बनी इस एक्शन थ्रिलर में इमरान हाशमी और दिशा पाटनी के अलावा सुविंदर विक्की, विजायंत कोहली और कई अन्य कलाकार भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।

इमरान हाशमी को भरोसा, नई पीढ़ी भी देखेगी ‘आवारापन’

फिल्म की रिलीज रणनीति को लेकर इमरान हाशमी खुद काफी उत्साहित हैं। हाल ही में इंस्टाग्राम लाइव के दौरान उन्होंने बताया कि आवारापन के पहले हिस्से को दूसरे पार्ट के बाद रिलीज करने का विचार खास तौर पर नई पीढ़ी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इमरान के मुताबिक, आज की एक पूरी पीढ़ी, खासकर जेन जी, ने अभी तक आवारापन नहीं देखी है।

इमरान का मानना है कि जब दर्शक पहले आवारापन 2 देखेंगे तो उनके मन में शिवम पंडित की पिछली कहानी जानने की उत्सुकता पैदा होगी। इसके बाद वे पहली फिल्म की ओर लौटेंगे। अभिनेता ने यह भी बताया कि दर्शक आवारापन 2 को एक स्वतंत्र कहानी के तौर पर भी देख सकेंगे और इसके बाद पहली फिल्म देखने पर उन्हें शिवम के अतीत और उसके किरदार की शुरुआत समझ आएगी। इस लिहाज से पहली फिल्म दर्शकों के लिए एक तरह की प्रीक्वल कहानी बन जाएगी।

अब देखने वाली बात यह होगी कि करीब 18 साल बाद शिवम पंडित के किरदार में इमरान हाशमी की वापसी दर्शकों को कितनी पसंद आती है और 14 अगस्त को रिलीज होने वाली आवारापन 2 बॉक्स ऑफिस पर कितना बड़ा असर छोड़ पाती है।