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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: Friday, 3 July 2026 (13:32 IST)

मुंबई की बारिश में विक्की कौशल-कैटरीना कैफ का रोमांस, वायरल तस्वीर ने जीता फैंस का दिल

Vicky Kaushal Katrina Kaif
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish: Fri, 3 Jul 2026 (13:32 IST) Updated: Fri, 3 Jul 2026 (13:34 IST)
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बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल और कैटरीना कैफ पावर कपल में से एक हैं। दोनों की रोमांटिक केमिस्ट्री को फैंस बहुत पसंद करते हैं। मुंबई में जारी बारिश के बीच विक्की ने अपनी पत्नी कैटरीना संग एक रोमांटिक तस्वीर शेयर की है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। 
 
विक्की कौशल द्वारा साझा की गई यह तस्वीर एक परफेक्ट ब्लैक-एंड-व्हाइट फ्रेम है। तस्वीर में विक्की आगे बैठे हुए खिड़की या से बाहर बारिश का आनंद लेते दिख रहे हैं, वहीं कैटरीना कैफ ने बेहद प्यार से उनके कंधे पर अपना सिर रखा हुआ है और उन्हें पीछे से गले लगाया है। दोनों एक साथ सामने की ओर देख रहे हैं।
 
इस ड्रीम क्लोज-अप फोटो के साथ विक्की कौशल ने एक बेहद छोटा लेकिन दिल छू लेने वाला कैप्शन लिखा— “Rains and you” (बारिश और तुम)। 
जैसे ही यह तस्वीर सामने आई, फैंस ने कमेंट सेक्शन को दिल वाले इमोजी से भर दिया। एक यूजर ने लिखा, 'विहान कौशल बड़ा होकर एक दिन इस तस्वीर को अपने वॉलेट में रखेगा!' वहीं एक अन्य फैन ने लिखा, 'यह तस्वीर इतनी खूबसूरत है कि इसे देखकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए।' 
 
अवॉर्ड शो के मजाक से शुरू हुई थी रियल लाइफ लव स्टोरी
विक्की और कैटरीना की प्रेम कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में विक्की ने अपनी पहली मुलाकात का जिक्र किया था। उन्होंने बताया था कि वे पहली बार एक अवॉर्ड शो के दौरान मिले थे, जहां विक्की होस्ट थे और कैटरीना परफॉर्म कर रही थीं। दोनों के कॉमन फ्रेंड सुनील ग्रोवर ने उन्हें बैकस्टेज मिलवाया था।
 
इसके बाद एक अन्य अवॉर्ड फंक्शन में विक्की कौशल ने स्टेज पर एक मजाक के हिस्से के रूप में कैटरीना को सीधे प्रपोज कर दिया था। विक्की ने मजाक में कहा था, "आप विक्की कौशल जैसे किसी अच्छे लड़के से शादी क्यों नहीं कर लेतीं?" हालांकि वह महज एक स्क्रिप्ट थी और विक्की ने वह सवाल कई अभिनेत्रियों से पूछा था, लेकिन कैटरीना के साथ उनका वह वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो गया और दोनों के बीच की केमिस्ट्री ने सुर्खियां बटोरीं।
कुछ समय तक एक-दूसरे को चुपचाप डेट करने के बाद, इस कपल ने 9 दिसंबर 2021 को राजस्थान के सवाई माधोपुर स्थित आलीशान 'सिक्स सेंसेस फोर्ट बरवारा' में बेहद निजी लेकिन शाही अंदाज में शादी रचाई थी। नवंबर 2025 में बेटे विहान के आने के बाद विक्की ने कैटरीना को एक 'सुपरहीरो' और 'वॉरियर' बताया था, जो मां के रूप में अपने इस नए सफर को बेहद खूबसूरती से संभाल रही हैं।
 
वर्क फ्रंट की बात करें तो कैटरीना कैफ को आखिरी बार विजय सेतुपति के साथ फिल्म 'मेरी क्रिसमस' (2024) में देखा गया था। फिलहाल वह फिल्मों से दूर अपने बेटे विहान की परवरिश और अपने ब्यूटी ब्रांड 'के ब्यूटी' पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। वहीं विक्की कौशल जल्द ही दिग्गज निर्देशक संजय लीला भंसाली की महात्वाकांक्षी फिल्म 'लव एंड वॉर' में नजर आएंगे। 
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