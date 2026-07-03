सम्बंधित जानकारी
- चकाचौंध से दूर रहने वाली पत्नी आरती संग नजर आए सुनील ग्रोवर, फैंस बोले- ये इतनी यंग कैसे!
- सलमान खान की 'मातृभूमि' पर फिर संकट, CBFC ने रोका सर्टिफिकेट, अगस्त रिलीज भी टली!
- राजकुमार पुण्यतिथि: पुलिस की नौकरी छोड़ बने बॉलीवुड के शहंशाह, आज भी गूंजते हैं उनके डायलॉग
- मुंबई की बारिश में विक्की कौशल-कैटरीना कैफ का रोमांस, वायरल तस्वीर ने जीता फैंस का दिल
- CJP के आंदोलन से दूरी बनाने पर दिलजीत दोसांझ ने तोड़ी चुप्पी, बोले- मैं कलाकार हूं, नेता नहीं...
ब्लैक शिमरी टॉप और डेनिम में पलक तिवारी ने ढाया कहर, सिजलिंग अदाओं से उड़ाए फैंस के होश
एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। पलक अपने प्रोजेक्ट्स के साथ-साथ अपने लाजवाब ड्रेसिंग सेंस और बोल्ड फैशन चॉइस के लिए सुर्खियों में बनी रहती हैं। हाल ही में पलक ने इंस्टाग्राम पर अपने नए फोटोशूट की कुछ बेहद सिजलिंग तस्वीरें शेयर की हैं।
इन तस्वीरों में पलक का अंदाज इतना बोल्ड और ग्लैमरस है कि फैंस उनके लुक से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे हैं। पलक ने एक बॉडी-हगिंग मैटेलिक ब्लैक कलर का फुल-स्लीव टॉप पहना हुआ है, जिसमें फ्रंट-ओपन बटन डिटेलिंग है। यह शिमरी टॉप उनके लुक को एक एजी और नाइट-पार्टी वाइब दे रहा है।
इस टॉप के साथ पलक ने लो-वेस्ट, सुपर वाइड-लेग ग्रे डेनिम जींस पेयर की है, जो उनके टोंड फिगर को बेहद खूबसूरती से फ्लॉन्ट कर रही है। यह क्लासिक ब्लैक और ग्रे का कॉम्बिनेशन विजुअली काफी अट्रैक्टिव लग रहा है।
तस्वीरों में पलक वह अपने चेहरे पर बिखरी जुल्फों को संभालते हुए सीधे कैमरे में गहराई से देख रही हैं, जिससे उनके किलर एक्सप्रेशंस उभर कर आ रहे हैं। कुछ तस्वीरों में वह बेहद सेक्सी और कॉन्फिडेंट पोज देती नजर आ रही हैं।
अपने इस कैजुअल लेकिन हॉट लुक को कम्पलीट करने के लिए पलक ने मेकअप और एक्सेसरीज पर भी खास ध्यान दिया है। पलक ने ब्राउन टोन का न्यूड ग्लैम मेकअप चुना है। उन्होंने अपने बालों को हल्का वेवी टच देकर साइड-पार्टिंग के साथ खुला छोड़ा है।
पलक तिवारी की इन तस्वीरों ने इंटरनेट पर आते ही तहलका मचा दिया है। कमेंट सेक्शन में फैंस हार्ट और फायर इमोजीस की बरसात कर रहे हैं। कोई उन्हें 'गॉर्जियस' कह रहा है तो कोई 'एब्सोल्यूट स्टनर'।
ब्लैक शिमरी टॉप और डेनिम में पलक तिवारी ने ढाया कहर, सिजलिंग अदाओं से उड़ाए फैंस के होश
दीपिका कक्कड़ की बीमारी का बेटे रुहान पर भावुक असर, शोएब इब्राहिम ने व्लॉग में बयां किया दर्द
मशहूर टेलीविजन एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ और उनका परिवार पिछले कुछ समय से बेहद कठिन दौर से गुजर रहा है। 'ससुराल सिमर का' फेम एक्ट्रेस दीपिका पिछले एक साल से अधिक समय से लिवर कैंसर से जंग लड़ रही हैं। हाल ही में दीपिका अपने दूसरे इम्यूनोथेरेपी इन्फ्यूजन के लिए अस्पताल पहुंचीं, जिसकी भावुक अपडेट उनके पति और अभिनेता शोएब इब्राहिम ने अपने लेटेस्ट व्लॉग में फैंस के साथ साझा की है।
चकाचौंध से दूर रहने वाली पत्नी आरती संग नजर आए सुनील ग्रोवर, फैंस बोले- ये इतनी यंग कैसे!
फेमस कॉमेडियन और एक्टर सुनील ग्रोवर अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग और बेमिसाल अभिनय के लिए जाने जाते हैं। 'गुत्थी' और 'डॉ. मशहूर गुलाटी' जैसे किरदारों से घर-घर में पहचान बनाने वाले सुनील अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन जब बात उनकी पर्सनल लाइफ की आती है, तो वह इसे मीडिया की लाइमलाइट से बिल्कुल दूर रखना पसंद करते हैं।
सलमान खान की 'मातृभूमि' पर फिर संकट, CBFC ने रोका सर्टिफिकेट, अगस्त रिलीज भी टली!
राजकुमार पुण्यतिथि: पुलिस की नौकरी छोड़ बने बॉलीवुड के शहंशाह, आज भी गूंजते हैं उनके डायलॉग
हिंदी सिनेमा में राजकुमार को एक ऐसे अभिनेता के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने अपनी बुलंद आवाज, प्रभावशाली संवाद अदायगी, शाही अंदाज और सशक्त अभिनय के दम पर अपनी अलग पहचान बनाई। राजकुमार का जन्म पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में 8 अक्टूबर 1926 को एक मध्यमवर्गीय कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह मुंबई के माहिम पुलिस स्टेशन में सब-इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुए।