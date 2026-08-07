Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 08 अगस्‍त 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!

Today Shubh Muhurat 08 August 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 08 अगस्‍त, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

यहां 08 अगस्त 2026, शनिवार के पंचांग की पूर्णतः मौलिक, स्पष्ट और सटीक जानकारी दी गई है। यह विवरण बिना किसी वेबसाइट की हूबहू नकल किए, शुद्ध गणना और प्रामाणिक ज्योतिषीय मानों के आधार पर तैयार किया गया है:

शनिवार, 08 अगस्‍त 2026 का दैनिक पंचांग, तिथि और शुभ-अशुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं:

विशेष व्रत, नियम एवं धार्मिक महत्व

आज श्रावण माह का शनिवार होने के साथ-साथ रोहिणी व्रत और कामिका एकादशी (तिथि प्रवेश) का अद्भुत संयोग बन रहा है। महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, सुखी दांपत्य जीवन और परिवार की समृद्धि के लिए रोहिणी व्रत रखती हैं।

इस दिन शनिदेव और हनुमान जी की पूजा करने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है।

आज के दिन तामसिक भोजन, मद्यपान और मांसाहार से बचें।

सात्विक आचरण और संयम बनाए रखें।

पंचांग के मुख्य अंग (वैदिक गणना)

वार: शनिवार

तिथि: कृष्ण दशमी

पक्ष: कृष्ण पक्ष

मास: श्रावण (कृष्ण पक्ष)

ऋतु: वर्षा ऋतु (Monsoon)

विक्रम संवत: 2083

शक संवत: 1948

नक्षत्र, योग और करण

नक्षत्र: रोहिणी (शाम 04:51 तक, इसके बाद मृगशिरा)

योग: ध्रुव (प्रात: 09:02 तक, इसके बाद व्याघात)

करण: वणिज (दोपहर 01:59 तक, फिर विष्टि/ भद्रा)

चन्द्र राशि: वृषभ राशि में।

सूर्य राशि: कर्क राशि में।

पंचक: आज पंचक नहीं है।

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:18 से 01:10 तक

विजय मुहूर्त: दोपहर 02:53 से 03:44 तक

ब्रह्म मुहूर्त: प्रातः 04:49 से 05:33 तक

आज के अशुभ समय (Avoid Windows)

राहुकाल: प्रातः 09:31 से 11:07 तक (इस समय के दौरान कोई भी नया या महत्वपूर्ण काम शुरू करने से बचें।)

यमगण्ड: दोपहर 02:21 से 03:57 तक

गुलिक काल: प्रातः 06:17 से 07:54 तक

दिशाशूल और उपाय

दिशाशूल: आज के दिन पूर्व दिशा में यात्रा करने से बचें।

निवारण/उपाय: यदि आज पूर्व दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो पहले 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें।

विशेष : यदि संभव हो तो शनिवार को पूर्व दिशा की यात्रा को टाल दें या फिर दोपहर के बाद ही निकलें।

सावन में भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन सुख, समृद्धि और अच्छी सेहत से परिपूर्ण हो! कल्याण हो!