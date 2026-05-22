शनिवार, 23 मई 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. आज का मुहूर्त
  4. Today Daily Muhurat
Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 23 मई 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

The picture depicts a Kalash decorated with coconut and mango patton, burning lamps and shubh muhurat

आज आपका दिन मंगलमय हो!

 
Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 23 मई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Eid ul Azha 2026: कब मनाई जाएगी ईद उल-अज़हा, जानें परंपरा और महत्व
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
आज 23 मई 2026, शनिवार का विस्तृत पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। आज ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। 
 

आज का पंचांग: 23 मई 2026

वार: शनिवार
 
तिथि: सप्तमी 
 
पक्ष: शुक्ल पक्ष
 
नक्षत्र: अश्लेषा (दोपहर 04:52 पीएम तक), उसके बाद मघा
 
योग: ध्रुव (रात 09:27 पीएम तक)
 
करण: विष्टि/भद्रा (सुबह 07:40 एएम तक), उसके बाद बव
 
सूर्य राशि: वृषभ
 
चंद्र राशि: कर्क (दोपहर 04:52 पीएम तक), उसके बाद सिंह
 

शुभ और अशुभ समय

 
ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 03:59 एएम से 04:43 एएम
अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:52 एएम से दोपहर 12:47 पीएम
राहुकाल (अशुभ)- सुबह 08:53 एएम से 10:37 एएम
यमगंड (अशुभ)- दोपहर 02:01 पीएम से 03:45 पीएम
गुलिक काल- सुबह 05:27 एएम से 07:10 एएम
 

आज का विशेष: गंडमूल नक्षत्र और शनि देव की पूजा

 
गंडमूल नक्षत्र: आज दोपहर 04:52 पीएम तक अश्लेषा नक्षत्र है और उसके बाद मघा नक्षत्र शुरू होगा। ये दोनों ही गंडमूल नक्षत्र श्रेणी में आते हैं। आज जन्मे बच्चों की नक्षत्र शांति करवानी चाहिए।
 
शनि देव की पूजा: शनिवार होने के कारण आज शनि मंदिर में तिल के तेल का दीपक जलाना और हनुमान चालीसा का पाठ करना शनि दोषों को शांत करता है।
 
अभिजीत मुहूर्त: यदि कोई नया और शुभ कार्य करना है, तो दोपहर 11:52 से 12:47 के बीच का समय सबसे उत्तम है।
 
सावधानी: सुबह 08:53 से 10:37 तक राहुकाल रहेगा। इस समय में किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने या नई डील फाइनल करने से बचें। साथ ही, सुबह 07:40 तक भद्रा का प्रभाव भी रहेगा।ALSO READ: Navtapa 2026 dates: कब से कब तक रहेगा नौतपा?
लेखक के बारे में
वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
23 May Birthday: आपको 23 मई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

वृषभ संक्रांति 2026: सूर्य के राशि परिवर्तन से 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा बड़ा फायदा

वृषभ संक्रांति 2026: सूर्य के राशि परिवर्तन से 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा बड़ा फायदा15 मई 2026, शुक्रवार की सुबह 06:00 बजे जब ग्रहों के राजा सूर्य अपनी उच्च राशि मेष को छोड़कर शुक्र की प्रिय राशि वृषभ में कदम रखेंगे, तो 5 राशियों के किस्मत के सितारे बुलंदी पर पहुंच जाएंगे। 15 जून तक सूर्य यहीं रहकर इन राशियों को बड़ा लाभ देंगे। चलिए जानते हैं कि क्या आपकी राशि भी है इसमें शामिल।

वास्तु टिप्स: खुशहाल घर और खुशहाल जीवन के 10 सरल उपाय vastu tips

वास्तु टिप्स: खुशहाल घर और खुशहाल जीवन के 10 सरल उपाय vastu tipsVastu Shastra n Happy Home Tips: खुशहाल घर ही खुशहाल जीवन की नींव है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की ऊर्जा हमारे स्वास्थ्य, रिश्तों और आर्थिक स्थिति पर सीधा असर डालती है। यहां खुशहाल घर बनाए रखने और खुशहाल जीवन के लिए 10 सबसे सरल और प्रभावी वास्तु उपाय दिए गए हैं, जिन्हें आप आसानी से अपना सकते हैं...

सूर्य के वृषभ राशि में प्रवेश से बदलेंगे वैश्विक हालात? जानें भविष्यफल

सूर्य के वृषभ राशि में प्रवेश से बदलेंगे वैश्विक हालात? जानें भविष्यफलज्योतिषीय कैलेंडर में 15 मई 2026, शुक्रवार का दिन बेहद खास होने वाला है। इस दिन ग्रहों के राजा सूर्य अपने मेष राशि के सफर को विराम देकर शुक्र की राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे, जिसे 'वृषभ संक्रांति' के नाम से जाना जाता है।

सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश, जानें मेष से मीन तक किसे मिलेगा लाभ, राशिफल

सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश, जानें मेष से मीन तक किसे मिलेगा लाभ, राशिफलज्योतिष की दुनिया में सूर्य का राशि परिवर्तन महज एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि हमारे जीवन की ऊर्जा बदलने का संकेत है। 15 मई 2026, शुक्रवार की सुबह 06:00 बजे जब ग्रहों के राजा सूर्य अपनी उच्च राशि मेष को छोड़कर शुक्र की प्रिय राशि वृषभ में कदम रखेंगे, तो पूरे ब्रह्मांड का मिजाज बदल जाएगा। 15 जून तक सूर्य यहीं रहकर हमारे आर्थिक फैसलों, पारिवारिक रिश्तों और आत्मविश्वास को नई दिशा देंगे। आइए जानते हैं, इस 'सौर-क्रांति' का आपकी राशि पर क्या असर होने वाला है।

अधिकमास 2026: क्यों माना जाता है सबसे पवित्र महीना? जानें पूजा विधि, मंत्र और 6 खास बातें

अधिकमास 2026: क्यों माना जाता है सबसे पवित्र महीना? जानें पूजा विधि, मंत्र और 6 खास बातेंप्रत्येक तीसरे साल अधिकमास का संयोग बनता है। इस मास को पुरुषोत्तम माह भी कहते हैं। साल 2026 में ज्येष्ठ अधिकमास (पुरुषोत्तम मास) का योग बन रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार, जब एक ही चंद्र मास दो बार आता है, तो पहले वाले को 'अधिकमास' और दूसरे को 'शुद्ध' या 'निज' मास कहा जाता है। यहां ज्येष्ठ अधिकमास 2026 की तिथियां और इस दौरान पालन किए जाने वाले नियम दिए गए हैं। 17 मई 2026 (रविवार) से 15 जून 2026 (सोमवार) तक अधिकमास रहेगा। चलिए जानते हैं इस माह की 6 खास बातें।

और भी वीडियो देखें

26 मई को उदय होंगे बुध ग्रह: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, क्या आपकी राशि भी है शामिल?

26 मई को उदय होंगे बुध ग्रह: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, क्या आपकी राशि भी है शामिल?बुध देव का वृषभ राशि में उदय ज्योतिष की दुनिया में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट लेकर आ रहा है। बुद्धि, संवाद और चातुर्य के कारक बुध 26 मई 2026 की रात 11:19 बजे जब उदित होंगे, तो कई बंद पड़े किस्मत के ताले खुलेंगे। खासकर 5 राशियों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। अटके हुए काम गति पकड़ेंगे और करियर-कारोबार में जबरदस्त उछाल आएगा। आइए जानते हैं कि इस नए बदलाव से किन 5 राशियों की जिंदगी चमकने वाली है।

Adhik Maas Purnima 2026: अधिकमास की पूर्णिमा कब है, क्या है इसका महत्व?

Adhik Maas Purnima 2026: अधिकमास की पूर्णिमा कब है, क्या है इसका महत्व?Purushottam Maas Purnima Date: ज्योतिष और हिन्दू पंचांग में अधिकमास को बहुत ही विशेष महत्व दिया गया है। इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। यह महीना लगभग हर तीन साल में एक बार आता है और इसे खास तौर पर धार्मिक क्रियाओं और पुण्य कर्मों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दौरान, हिन्दू धर्म में व्रत, पूजा, दान और आध्यात्मिक अनुष्ठानों का विशेष महत्व होता है।

numerology horoscope May 2026: साप्ताहिक अंक राशिफल (25 से 31 मई): जानें आपके भाग्य और जीवन की दिशा

numerology horoscope May 2026: साप्ताहिक अंक राशिफल (25 से 31 मई): जानें आपके भाग्य और जीवन की दिशाWeekly number horoscope 2026: अंक ज्योतिष के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का जन्म अंक उसके जीवन की दिशा, सफलता की राह और चुनौतियों को प्रभावित करता है। इस सप्ताह के लिए यह राशिफल आपके करियर, वित्त, स्वास्थ्य, प्रेम और पारिवारिक जीवन के लिए विशेष मार्गदर्शन प्रदान करता है। यहां पढ़ें साप्ताहिक अंक राशिफल 25 से 31 मई 2026 तक...

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (23 मई, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (23 मई, 2026)Today 23 May 2026 horoscope in Hindi : आज 23 मई 2026, शनिवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

23 May Birthday: आपको 23 मई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

23 May Birthday: आपको 23 मई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!23 May Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 23 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com