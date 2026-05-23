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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (25 मई, 2026)

दैनिक राशिफल: 25 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Daily Horoscope 2026 Colorful Images Through 12 Zodiac Signs

1. मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 25 May 2026 : करियर: आज के दिन व्यापारिक साझेदारी में पारदर्शिता बरतें। 
लव: अविवाहितों के लिए विवाह की चर्चा आगे बढ़ सकती है।
धन: आज साझेदारी के निवेश में सावधानी रखें।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए योग करें। 
 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: ऑफिस में काम का बोझ बढ़ सकता है। 
लव: पार्टनर के साथ छोटी-मोटी नोक-झोंक संभव है। 
धन: आर्थिक मामलों में दिन चुनौतीपूर्ण रह सकता है।
स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्याओं के प्रति सचेत रहें। 
उपाय: माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं।
 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: नई नौकरी के प्रस्ताव मिल सकते हैं।
लव: प्रेम संबंधों के लिए दिन बहुत रोमांटिक है। 
धन: शेयर मार्केट या निवेश से फायदा हो सकता है।
स्वास्थ्य: खुद को तरोताजा महसूस करेंगे।
उपाय: भगवान गणेश को बेसन के लड्डू अर्पित करें।
 

4. कर्क (Cancer)

करियर: रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता मिल सकती है।
लव: माता-पिता के आशीर्वाद से लव लाइफ की बाधाएं दूर होंगी।
धन: घर की साज-सज्जा या वाहन पर खर्च हो सकता है। 
स्वास्थ्य: फेफड़ों या सीने में हल्की जकड़न महसूस हो सकती है। 
उपाय: शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाएं।
 
5. सिंह (Leo)
करियर: छोटी व्यापारिक यात्राएं भविष्य में बड़ा लाभ दिलाएंगी।
लव: पार्टनर के साथ संवाद बढ़ेगा, जिससे गलतफहमियां दूर होंगी।
धन: कम मेहनत में अधिक लाभ होने के संकेत हैं। 
स्वास्थ्य: दिन भर स्फूर्ति बनी रहेगी। 
उपाय: सूर्य देव को जल में लाल फूल डालकर अर्घ्य दें।ALSO READ: Padmini Ekadashi 2026: अधिकमास की पद्मिनी एकादशी की 5 खास बातें, जानिए व्रत रखने के 5 नियम
 
6. कन्या (Virgo)
करियर: आपकी सलाह ऑफिस में महत्वपूर्ण मानी जाएगी।
लव: परिवार में कोई मांगलिक उत्सव होने के योग हैं। 
धन: निवेश के लिए दूरगामी योजनाएं बनाएंगे।
स्वास्थ्य: मुख या गले से जुड़ी छोटी समस्या हो सकती है। 
उपाय: 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें।
 
7. तुला (Libra)
करियर: कार्यस्थल पर सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी।
लव: पार्टनर आपकी भावनाओं का पूरा सम्मान करेगा।
धन: खुद पर और विलासिता की वस्तुओं पर खर्च करेंगे।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से बहुत प्रसन्न रहेंगे।
उपाय: आज श्री सूक्त का पाठ करें।
 
8. वृश्चिक (Scorpio)
करियर: करियर में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है।
लव: प्रेम जीवन के मामले शांति से सुलझाने की कोशिश करें।
धन: अचानक आए खर्च बजट बिगाड़ सकते हैं। 
स्वास्थ्य: नींद की कमी महसूस हो सकती है। 
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 
9. धनु (Sagittarius)
करियर: करियर में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे।
लव: दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। 
धन: अचानक बड़े लाभ की उम्मीद है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।
उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।
 
10. मकर (Capricorn)
करियर: नई जिम्मेदारियां मिलेंगी जो आपके भविष्य के लिए अच्छी होंगी।
लव: काम की व्यस्तता के कारण पार्टनर को कम समय दे पाएंगे। 
धन: प्रॉपर्टी या पैतृक संपत्ति से लाभ होने के प्रबल संकेत हैं। 
स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: पीपल के वृक्ष के पास तिल के तेल का दीपक जलाएं।
 
11. कुंभ (Aquarius)
करियर: ऑफिस के कार्य से लंबी यात्रा के योग हैं।
लव: पार्टनर के साथ रिश्तों में गहराई आएगी।
धन: भाग्य के सहारे आपके कुछ बड़े काम आज बन जाएंगे।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।
उपाय: पक्षियों को दाना डालें।
 
12. मीन (Pisces)
करियर: ऑफिस में अपनी गोपनीयता बनाए रखें और बहस से बचें।
लव: पार्टनर के साथ धैर्य और नरमी से बात करें।
धन: आर्थिक जोखिम लेने के लिए दिन ठीक नहीं है। 
स्वास्थ्य: पैरों में चोट लगने की आशंका है।
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पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
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