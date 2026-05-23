Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 25 मई 2026: सोमवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!

Today Shubh Muhurat 25 May 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 25 मई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Padmini Ekadashi 2026: अधिकमास की पद्मिनी एकादशी की 5 खास बातें, जानिए व्रत रखने के 5 नियम क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 25 मई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

आज 25 मई 2026, सोमवार का विस्तृत पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। आज ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। आज आल्हा जयंती मनाई जा रही है। साथ ही नवतपा की शुरुआत भी हो रही है।

आज का पंचांग: 25 मई 2026

वार: सोमवार

तिथि: नवमी

पक्ष: शुक्ल पक्ष

नक्षत्र: पूर्वाफाल्गुनी (दोपहर 04:06 पीएम तक), उसके बाद उत्तराफाल्गुनी

योग: हर्षण (शाम 06:17 पीएम तक), उसके बाद वज्र

करण: वणिज (शाम 04:31 पीएम तक), उसके बाद विष्टि (भद्रा)

सूर्य राशि: वृषभ

चंद्र राशि: सिंह (रात 10:23 पीएम तक), उसके बाद कन्या

शुभ और अशुभ समय

ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 03:58 एएम से 04:42 एएम

अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:52 एएम से दोपहर 12:47 पीएम

राहुकाल (अशुभ)- सुबह 07:10 एएम से 08:53 एएम

यमगंड (अशुभ)- सुबह 10:37 एएम से दोपहर 12:20 पीएम

भद्रा (अशुभ)- शाम 04:31 पीएम से अगले दिन तड़के 03:52 एएम तक

आज का विशेष: नौतपा शुरू

नौतपा प्रारंभ: नौतपा का संबंध सूर्य के नक्षत्र परिवर्तन से माना जाता है। आज से नौतपा नौ दिन का वह समय है, जब भीषण गर्मी पड़ती है।

सोमवार का संयोग: आज भगवान शिव की कृपा पाने के लिए "ॐ नमः शिवाय" का जाप करें।

अभिजीत मुहूर्त: किसी भी मांगलिक कार्य के लिए दोपहर 11:52 से 12:47 का समय श्रेष्ठ है।