Vastu Tips: घर से वास्तु दोष मिटाने के 3 आसान उपाय, सुख-समृद्धि से भर जाएगा जीवन

घर में वास्तु दोष होने पर मानसिक तनाव, आर्थिक तंगी और पारिवारिक कलह जैसी परेशानियां खड़ी होने लगती हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि वास्तु दोष ठीक करने के लिए घर में तोड़-फोड़ करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वास्तु शास्त्र में कुछ बेहद सरल और छोटे उपायों के बारे में बताया गया है, जिन्हें आजमाने से बिना किसी तोड़-फोड़ के घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। आइए जानते हैं ऐसे ही 3 अचूक और छोटे वास्तु उपाय।
1. मुख्य द्वार पर सेंधा नमक और पानी का पोंछा (Salt Water Mopping)
घर का मुख्य द्वार (Main Gate) ऊर्जा का प्रवेश द्वार होता है। यहीं से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की ऊर्जाएं घर में आती हैं।
क्या करें: रोजाना या सप्ताह में कम से कम दो बार (विशेषकर गुरुवार और शनिवार को छोड़कर) पोंछे के पानी में एक मुट्ठी सेंधा नमक (Rock Salt) मिला लें। इस पानी से पूरे घर और मुख्य द्वार के आसपास पोंछा लगाएं।
फायदा: नमक में नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की अद्भुत क्षमता होती है। इससे घर के कोने-कोने में छिपी डिप्रेशन या तनाव की ऊर्जा खत्म होती है और सुख-समृद्धि का वास होता है।
2. ईशान कोण (North-East) को रखें खाली और शुद्ध
घर की उत्तर-पूर्व दिशा को ईशान कोण कहा जाता है, जिसे देवताओं (विशेषकर भगवान शिव और कुबेर जी) का स्थान माना गया है। इस दिशा में दोष होने पर तरक्की रुक जाती है।
क्या करें: ईशान कोण को हमेशा पूरी तरह साफ, खुला और हल्का रखें। यहाँ कभी भी भारी सामान, कबाड़, झाड़ू या डस्टबिन न रखें।
विशेष उपाय: इस कोने में एक कांच के बर्तन में साफ पानी भरकर रखें और उसमें थोड़ा सा गंगाजल मिला दें। इस पानी को रोजाना बदलते रहें। यदि संभव हो, तो यहाँ एक छोटा सा तुलसी का पौधा या जलता हुआ दीया रखें।
फायदा: इससे घर में धन का प्रवाह (Cash Flow) बढ़ता है और परिवार के सदस्यों की बुद्धि सही दिशा में काम करती है।
3. कपूर और फिटकरी का जादुई उपाय (Camphor & Alum)
अगर घर के किसी विशेष कमरे या कोने में आपको भारीपन महसूस होता है, या वहां जाते ही मूड खराब हो जाता है, तो यह उपाय रामबाण है।
क्या करें: घर के बाथरूम और कमरों के गुप्त कोनों में एक छोटी सी कांच की कटोरी में फिटकरी (Alum) के कुछ टुकड़े या कपूर (Camphor) की टिकिया रख दें। जब यह कपूर हवा में उड़ जाए या फिटकरी का रंग बदलने लगे, तो इसे बदल दें। इसके अलावा, शाम के समय पूरे घर में कपूर और लौंग जलाकर उसका धुआं दिखाएं।
फायदा:
यह उपाय घर के सूक्ष्म वास्तु दोषों को खींच लेता है, हवा को शुद्ध करता है और परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम को बढ़ाता है।
झटपट टिप: याद रखें, वास्तु का सबसे पहला नियम है 'स्वच्छता'। घर में जो भी चीजें टूटी-फूटी हैं (जैसे बंद घड़ियां, चटके हुए कांच के बर्तन या खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान), उन्हें तुरंत घर से बाहर निकालें, क्योंकि ये राहू और नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं।