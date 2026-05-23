Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (24 मई, 2026)

1. मेष (Aries)

Today 24 May horoscope in Hindi 2026 :करियर: लंबी दूरी की यात्रा के योग बन रहे हैं जो करियर के लिए फलदायी होगी।

लव: पार्टनर के साथ धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

धन: निवेश के लिए दिन शुभ है।

स्वास्थ्य: पैरों में थकान महसूस हो सकती है।

2. वृषभ (Taurus)

करियर: अचानक आने वाली बाधाओं से परेशान न हों।

लव: पार्टनर की सेहत का ध्यान रखें।

धन: अचानक कोई बड़ा खर्च सामने आ सकता है।

स्वास्थ्य: आज के दिन वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें।

उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।

3. मिथुन (Gemini)

करियर: पार्टनरशिप के कामों में जबरदस्त प्रगति होगी।

लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहने वाला है।

धन: कारोबार के दैनिक आय में वृद्धि होगी।

स्वास्थ्य: आज स्वास्थ्य बहुत अच्छा बना रहेगा।

उपाय: पक्षियों को हरा मूंग दाना डालें।

4. कर्क (Cancer)

करियर: दिन व्यस्तता भरा रहेगा, फिर भी अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखें।

लव: प्रेम संबंधों में धैर्य से काम लें।

धन: कानूनी खर्चों की संभावना है, बजट का ध्यान रखें।

स्वास्थ्य: अधिक गर्मी के कारण खान-पान सात्विक रखें।

उपाय: पीली चीजों का दान करें।

5. सिंह (Leo)

करियर: नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन व्यस्तता भरा रहेगा।

लव: प्रेमीसंग वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा।

धन: सुख-सुविधा की वस्तुओं पर खर्च कर सकते हैं।

स्वास्थ्य: पेट से संबंधित समस्याएं या एलर्जी हो सकती है।

उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से अर्घ्य दें।

6. कन्या (Virgo)

करियर: आज ऑफिस में माहौल आपके पक्ष में बना रहेगा।

लव: प्रेमी तथा माता के साथ संबंधों में मधुरता आएगी।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी।

स्वास्थ्य: आज योग, मेडिटेशन करें।

उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।

Libra (तुला)

करियर: कार्यस्थल पर छोटी-मोटी नोक-झोंक हो सकती है।

लव: लव पार्टनर के साथ रोमांटिक पल बिताएंगे।

धन: धन की बचत करने में आप सफल रहेंगे।

स्वास्थ्य: आज सक्रिय दिनचर्या अपनाएं।

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का फल मिलने का समय आ गया है।

लव: रिश्तों में सम्मान और प्रेम बना रहेगा।

धन: संचित धन में बढ़ोतरी होगी।

स्वास्थ्य: गले संबंधी समस्या हो तो गुनगुना पानी पिएं।

उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं।

9. धनु (Sagittarius)

करियर: कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां लेने के लिए दिन शुभ है।

लव: पार्टनर आपकी भावनाओं का सम्मान करेगा।

धन: खुद की पर्सनैलिटी को निखारने पर धन व्यय हो सकता है।

स्वास्थ्य: मानसिक ताजगी बनी रहेगी।

उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।

10. मकर (Capricorn)

करियर: नई नौकरी की जुगाड़ में अनचाही यात्राओं से थकान संभव है।

लव: प्रेमीसंग किसी बात पर अनबन हो सकती है।

धन: अनावश्यक बढ़ते खर्चों पर लगाम लगाएं।

स्वास्थ्य: नींद की कमी हो तो, पर्याप्त विश्राम करें।

उपाय: शनि मंदिर में काले तिल अर्पित करें।

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: कार्यक्षेत्र में प्रभावशाली व्यक्तियों का सहयोग मिलेगा।

लव: लव लाइफ में नया उत्साह देखने को मिलेगा।

धन: पुराने निवेश से मनचाहा रिटर्न मिलने की उम्मीद है।

स्वास्थ्य: स्वयं को तनावमुक्त महसूस करेंगे।

उपाय: गरीबों को वस्त्र या भोजन दान करें।

12. मीन (Pisces)

करियर: नौकरी में आज नई जिम्मेदारी मिलेगी।

लव: लव पार्टनर आपकी उपलब्धियों पर गर्व महसूस करेगा।

धन: व्यापार में निवेश के लिए दिन बहुत शुभ है।

स्वास्थ्य:काम के बीच में आराम जरूर लें।