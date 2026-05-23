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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (24 मई, 2026)

Beautiful Daily Horoscope 2026 with Pictures for 12 Zodiac Signs

1. मेष (Aries)

Today 24 May horoscope in Hindi 2026 :करियर: लंबी दूरी की यात्रा के योग बन रहे हैं जो करियर के लिए फलदायी होगी।
लव: पार्टनर के साथ धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। 
धन: निवेश के लिए दिन शुभ है।
स्वास्थ्य: पैरों में थकान महसूस हो सकती है।
 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: अचानक आने वाली बाधाओं से परेशान न हों।
लव: पार्टनर की सेहत का ध्यान रखें।
धन: अचानक कोई बड़ा खर्च सामने आ सकता है।
स्वास्थ्य: आज के दिन वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। 
उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।
 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: पार्टनरशिप के कामों में जबरदस्त प्रगति होगी। 
लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहने वाला है।
धन: कारोबार के दैनिक आय में वृद्धि होगी। 
स्वास्थ्य: आज स्वास्थ्य बहुत अच्छा बना रहेगा।
उपाय: पक्षियों को हरा मूंग दाना डालें।
 

4. कर्क (Cancer)

करियर: दिन व्यस्तता भरा रहेगा, फिर भी अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखें।
लव: प्रेम संबंधों में धैर्य से काम लें।
धन: कानूनी खर्चों की संभावना है, बजट का ध्यान रखें।
स्वास्थ्य: अधिक गर्मी के कारण खान-पान सात्विक रखें।
उपाय: पीली चीजों का दान करें।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन व्यस्तता भरा रहेगा। 
लव: प्रेमीसंग वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। 
धन: सुख-सुविधा की वस्तुओं पर खर्च कर सकते हैं।
स्वास्थ्य: पेट से संबंधित समस्याएं या एलर्जी हो सकती है। 
उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से अर्घ्य दें।
 

6. कन्या (Virgo)

करियर: आज ऑफिस में माहौल आपके पक्ष में बना रहेगा।
लव: प्रेमी तथा माता के साथ संबंधों में मधुरता आएगी।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी।
स्वास्थ्य: आज योग, मेडिटेशन करें।
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।
 

Libra (तुला)

करियर: कार्यस्थल पर छोटी-मोटी नोक-झोंक हो सकती है। 
लव: लव पार्टनर के साथ रोमांटिक पल बिताएंगे। 
धन: धन की बचत करने में आप सफल रहेंगे।
स्वास्थ्य: आज सक्रिय दिनचर्या अपनाएं।
उपाय: मंदिर में घी का दीपक जलाएं।ALSO READ: Adhik Maas Purnima 2026: अधिकमास की पूर्णिमा कब है, क्या है इसका महत्व?
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का फल मिलने का समय आ गया है।
लव: रिश्तों में सम्मान और प्रेम बना रहेगा।
धन: संचित धन में बढ़ोतरी होगी। 
स्वास्थ्य: गले संबंधी समस्या हो तो गुनगुना पानी पिएं।
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां लेने के लिए दिन शुभ है।
लव: पार्टनर आपकी भावनाओं का सम्मान करेगा।
धन: खुद की पर्सनैलिटी को निखारने पर धन व्यय हो सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक ताजगी बनी रहेगी।
उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: नई नौकरी की जुगाड़ में अनचाही यात्राओं से थकान संभव है।
लव: प्रेमीसंग किसी बात पर अनबन हो सकती है। 
धन: अनावश्यक बढ़ते खर्चों पर लगाम लगाएं। 
स्वास्थ्य: नींद की कमी हो तो, पर्याप्त विश्राम करें।
उपाय: शनि मंदिर में काले तिल अर्पित करें।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: कार्यक्षेत्र में प्रभावशाली व्यक्तियों का सहयोग मिलेगा।
लव: लव लाइफ में नया उत्साह देखने को मिलेगा।
धन: पुराने निवेश से मनचाहा रिटर्न मिलने की उम्मीद है।
स्वास्थ्य: स्वयं को तनावमुक्त महसूस करेंगे।
उपाय: गरीबों को वस्त्र या भोजन दान करें।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: नौकरी में आज नई जिम्मेदारी मिलेगी।
लव: लव पार्टनर आपकी उपलब्धियों पर गर्व महसूस करेगा।
धन: व्यापार में निवेश के लिए दिन बहुत शुभ है। 
स्वास्थ्य:काम के बीच में आराम जरूर लें।
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पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
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