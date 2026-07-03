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Written By राजश्री कासलीवाल

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 4 जुलाई 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

A copper pot with a coconut decorated with mango leaves and a message about an auspicious time
Written By: राजश्री कासलीवाल
Publish: Fri, 3 Jul 2026 (18:03 IST) Updated: Fri, 3 Jul 2026 (11:48 IST)
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आज आपका दिन मंगलमय हो!

 
Today Shubh Muhurat 04 July 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 04 जुलाई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: बृहस्पति का सिंह राशि में गोचर: करियर, धन और परिवार पर कैसा पड़ेगा असर? जानें 12 राशियों का राशिफल
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
4 जुलाई 2026, शनिवार का पंचांग, मुख्य पुण्यतिथि और शुभ-अशुभ मुहूर्त नीचे दिए गए हैं। इस दिन आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। साथ ही आज पंचक भी चल रहे हैं।
 

आज का मुख्य पंचांग (4 जुलाई 2026)

दिन/वार: शनिवार
 
मास: आषाढ़
 
पक्ष: कृष्ण पक्ष
 
तिथि: चतुर्थी तिथि दोपहर 12:35 तक, इसके बाद पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी।
 
नक्षत्र: धनिष्ठा नक्षत्र दोपहर 01:34 तक, उसके बाद शतभिषा नक्षत्र।
 
योग: प्रीति योग शाम 04:54 तक, इसके बाद आयुष्मान योग।
 
करण: बालव दोपहर 12:35 तक, उसके बाद कौलव करण।
 
चंद्र राशि: कुंभ (Aquarius) - चंद्रमा पूरे दिन कुंभ राशि में संचरण करेंगे।
 
सूर्य राशि: मिथुन (Gemini)
 

आज का विशेष (पुण्यतिथि और पंचक)

स्वामी विवेकानंद पुण्यतिथि: आज भारत के महान आध्यात्मिक गुरु, समाज सुधारक और युवाओं के प्रेरणास्रोत स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि है। 4 जुलाई 1902 को उन्होंने महासमाधि ली थी।
 
पंचक जारी: आज पूरे दिन पंचक रहेगा (क्योंकि चंद्रमा कुंभ राशि में हैं)। पंचक में लकड़ी इकट्ठा करना, घर की छत डालना, बेड/खाट खरीदना या दक्षिण दिशा की यात्रा करना वर्जित माना जाता है।
 
सूर्योदय और सूर्यास्त का समय
सूर्योदय: सुबह 05:28
 
सूर्यास्त: शाम 07:23
 

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

शनिवार के दिन हनुमान जी और शनि देव की पूजा के साथ इन शुभ समयों में कार्य करना फलदायी होता है:
 
अभिजीत मुहूर्त (शुभ): दोपहर 11:58 से 12:54 तक। (कोई भी जरूरी काम शुरू करने के लिए सर्वश्रेष्ठ समय)
 
अमृत काल: सुबह 07:54 से 09:34 तक।
 
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:30 से 03:26 तक।
 
गोधूलि मुहूर्त: शाम 07:11 से 07:32 तक।
 

आज के अशुभ समय (इनसे बचें)

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस दौरान किसी भी नए व्यापार, प्रॉपर्टी की डील या मांगलिक कार्य की शुरुआत से बचना चाहिए:
 
राहुकाल (सबसे अशुभ समय): सुबह 08:57 से 10:41 तक।
 
यमगण्ड काल: दोपहर 02:10 से 03:54 तक।
 
दिशाशूल: शनिवार को पूर्व दिशा में यात्रा करने की मनाही होती है। यदि यात्रा टालना संभव न हो, तो घर से अदरक या घी खाकर निकलें।ALSO READ: Yogini Ekadashi 2026: योगिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा?
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राजश्री कासलीवाल
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