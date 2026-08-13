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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Thursday, 13 August 2026 (14:11 IST)

सूर्य का अपनी राशि में प्रवेश इन 5 राशियों के लिए वरदान! करियर में तरक्की और मोटी सैलरी के योग

surya ka singh rashi mein pravesh 2026
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Thu, 13 Aug 2026 (14:25 IST)
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ज्योतिष शास्त्र में 'ग्रहों के राजा' कहे जाने वाले सूर्य देव जल्द ही अपना स्थान बदलने जा रहे हैं। 17 अगस्त की सुबह 08:03 बजे सूर्य अपनी स्वयं की स्वामित्व वाली राशि सिंह में प्रवेश कर रहे हैं, जहां वे पूरे एक महीने यानी 17 सितंबर तक विराजमान रहेंगे। सूर्य का अपनी ही राशि में आना एक बेहद शक्तिशाली ज्योतिषीय घटना है। इस महागोचर का शुभ असर मुख्य रूप से 5 राशियों के जीवन में तरक्की, पद-प्रतिष्ठा और धन लाभ के द्वार खोलने वाला है।
 

किन 5 राशियों पर बरसेगी सूर्य देव की खास कृपा?

1. मेष राशि: बढ़ेगा आत्मविश्वास, मिलेगी नई पहचान

सूर्य का यह गोचर आपके भीतर एक नया आत्मविश्वास और रचनात्मक ऊर्जा भरेगा। अगर आप लीडरशिप रोल में हैं, तो आपके काम की जमकर सराहना होगी। नौकरीपेशा लोगों और छात्रों- दोनों के लिए यह बेहतरीन समय है। लव लाइफ और पारिवारिक माहौल भी खुशहाल रहेगा, बस पैसों से जुड़े मामलों में जल्दबाजी में निर्णय न लें।

2. कर्क राशि: आर्थिक मजबूती और कमाई के नए जरिए

कर्क राशि के जातकों के लिए यह गोचर धन के मामले में बेहद फलदायी सिद्ध होगा। आय के नए स्रोत खुल सकते हैं और आपकी सूझबूझ से किए गए निवेश आगे चलकर भारी मुनाफा देंगे। परिवार के सहयोग से आपके निर्णय लेने की क्षमता और मजबूत होगी।
 

3. सिंह राशि: निखरेगा व्यक्तित्व, तरक्की का स्वर्णिम काल

यह समय आपके लिए साल के सबसे शानदार दौर में से एक है। अपनी ही राशि में सूर्य का होना आपके नेतृत्व गुणों, व्यक्तित्व और आत्मबल को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। कार्यक्षेत्र में प्रमोशन, नई जिम्मेदारियों के साथ वेतन वृद्धि की प्रबल संभावना है। स्वास्थ्य के लिहाज से भी आप खुद को ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे।

4. वृश्चिक राशि: करियर में छलांग और बिजनेस में विस्तार

इस दौरान आपका पूरा ध्यान अपने करियर और लक्ष्य पर रहेगा। आपके वरिष्ठ और अधिकारी आपकी मेहनत का लोहा मानेंगे। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए बिजनेस विस्तार के मजबूत योग बन रहे हैं, जिससे आपकी साख और वित्तीय स्थिति दोनों मजबूत होंगी।

5. धनु राशि: किस्मत का मिलेगा पूरा साथ, खुलेंगे सफलता के रास्ते

भाग्य का सितारा चमकने से आपके हर रुके काम में तेजी आएगी। अगर आप उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा या विदेश यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए वरदान समान है। आपकी सकारात्मक सोच आपको हर चुनौती में विजेता बनाएगी।
 
यदि आपकी राशि इनमें से एक है, तो मानकर चलिए कि 17 अगस्त से 17 सितंबर तक का यह एक महीना आपके करियर और आर्थिक जीवन में बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकता है।
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