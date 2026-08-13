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Written By डॉ. अभय गुप्ता डॉ. अभय गुप्ता
Published By चेतन गौड़
Last Modified: Thursday, 13 August 2026 (09:19 IST)

अंक-दर्शन : रसोई के मसाले और ग्रहों का रहस्य (भाग–9 लौंग)

Mystery of Kitchen Spices, Clove and Planets
Written By: डॉ. अभय गुप्ता
Published By: चेतन गौड़
Updated: Thu, 13 Aug 2026 (11:13 IST)
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अंक-दर्शन : परंपरा के अनकहे रहस्य
भारतीय रसोई में कुछ मसाले ऐसे हैं जिनकी उपस्थिति मात्रा में भले ही कम हो, किंतु उनका प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। लौंग उन्हीं मसालों में से एक है। आकार में छोटी होने के बावजूद इसकी तीक्ष्ण सुगंध, प्रखर स्वाद और औषधीय उपयोगिता इसे विशिष्ट बनाती है। यह केवल भोजन का स्वाद बढ़ाने वाला मसाला नहीं, बल्कि भारतीय ज्ञान-परंपरा में साहस, सुरक्षा और जीवन-ऊर्जा का एक सांस्कृतिक प्रतीक भी प्रतीत होती है।
 
प्रकृति का एक अद्भुत नियम है कि वह शक्ति का प्रदर्शन आकार से नहीं करती। एक छोटा-सा बीज विशाल वृक्ष का आधार बन सकता है, एक छोटी चिंगारी अग्नि प्रज्वलित कर सकती है और एक छोटी-सी लौंग पूरे व्यंजन की सुगंध को बदल सकती है। भारतीय दर्शन इसी तथ्य को स्वीकार करता है कि वास्तविक शक्ति बाहरी आकार में नहीं, बल्कि आंतरिक गुणों में निहित होती है।
लौंग की तीक्ष्णता केवल स्वाद तक सीमित नहीं रहती। आयुर्वेद में इसे उष्ण, सक्रिय और रोग-प्रतिरोधक गुणों से युक्त माना गया है। दाँतों के दर्द से लेकर पाचन और श्वसन संबंधी पारंपरिक उपयोगों तक, लौंग का स्थान सदियों से बना हुआ है। यह हमें स्मरण कराती है कि प्रकृति ने अनेक साधारण दिखने वाली वस्तुओं में असाधारण सामर्थ्य छिपा रखी है।
 
भारतीय ज्योतिष में मंगल ग्रह को साहस, पराक्रम, ऊर्जा, अनुशासन, रक्षा और कर्मशीलता का प्रतीक माना जाता है। मंगल केवल युद्ध का ग्रह नहीं है; वह अन्याय के प्रतिरोध, कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता और जीवन में सक्रियता का भी प्रतिनिधित्व करता है। जब यह ऊर्जा संतुलित होती है, तब व्यक्ति निर्भीक होकर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है और चुनौतियों से पीछे नहीं हटता।
अंक-दर्शन में अंक 9 मंगल का प्रतिनिधि माना जाता है। यह अंक पूर्ण ऊर्जा, कर्म, त्याग, नेतृत्व और संरक्षण की भावना को व्यक्त करता है। अंक 9 का प्रभाव हमें यह सिखाता है कि शक्ति का सर्वोच्च उपयोग दूसरों पर अधिकार जमाने में नहीं, बल्कि उनकी रक्षा करने में है। भारतीय संस्कृति में वीरता का आदर्श भी इसी भावना पर आधारित है, जहां बल का प्रयोग केवल धर्म और न्याय की रक्षा के लिए किया जाता है।
 
लौंग का स्वभाव इस मंगलीय ऊर्जा का प्रतीकात्मक रूप प्रतीत होता है। यह भोजन में अत्यधिक मात्रा में नहीं डाली जाती, फिर भी उसकी उपस्थिति पूरे व्यंजन में अनुभव की जाती है। यह हमें सिखाती है कि प्रभावशाली बनने के लिए शोर मचाना आवश्यक नहीं है। सच्ची शक्ति वही है, जो आवश्यकता पड़ने पर स्वयं प्रकट हो और अपने अस्तित्व से पूरे वातावरण को समर्थ बना दे।
 
लौंग और ग्रह-संबंध के विषय में भी भारतीय परंपराओं में विविध मत मिलते हैं। अनेक ज्योतिषीय एवं सांस्कृतिक व्याख्याएं इसकी तीक्ष्ण प्रकृति, उष्ण ऊर्जा और संरक्षणकारी गुणों के कारण इसे मंगल ग्रह से संबंधित मानती हैं। वहीं कुछ आयुर्वेदिक मत इसकी रोग-प्रतिरोधक क्षमता और शुद्धिकारक प्रभाव के कारण इसमें सूर्य की जीवनदायी ऊर्जा का भी संकेत देखते हैं।
कुछ तांत्रिक परंपराएं नकारात्मक प्रभावों से रक्षा के प्रतीक के रूप में इसे शनि से भी जोड़ती हैं। भारतीय ज्ञान-परंपरा का सौंदर्य यही है कि वह किसी प्राकृतिक पदार्थ को केवल एक अर्थ तक सीमित नहीं करती। प्रस्तुत लेख में लौंग का विवेचन मुख्यतः मंगल एवं अंक 9 के सांस्कृतिक और दार्शनिक संदर्भ में किया गया है।
 
यदि हम लौंग को केवल मसाले के रूप में देखें, तो उसका महत्व रसोई तक सीमित रह जाएगा; किंतु यदि उसे भारतीय संस्कृति की दृष्टि से देखें, तो वह हमें एक गहरा जीवन-पाठ पढ़ाती है। वह बताती है कि साहस का अर्थ आक्रामकता नहीं, बल्कि सत्य के पक्ष में दृढ़ रहना है। ऊर्जा का अर्थ केवल गति नहीं, बल्कि उद्देश्यपूर्ण कर्म है और संरक्षण का अर्थ केवल स्वयं की रक्षा नहीं, बल्कि परिवार, समाज और मूल्यों की रक्षा भी है।
 
भारतीय संस्कृति में शक्ति को सदैव मर्यादा के साथ जोड़ा गया है। बिना संयम की शक्ति विनाश का कारण बन सकती है, जबकि संयमित शक्ति सृजन का आधार बनती है। लौंग का तीक्ष्ण स्वाद भी हमें यही संकेत देता है कि सामर्थ्य का उपयोग विवेक के साथ ही सार्थक होता है। यही मंगल का सांस्कृतिक संदेश है- साहस और शक्ति तभी पूर्ण हैं, जब उनके साथ अनुशासन और उत्तरदायित्व भी जुड़े हों।
लौंग का प्रभाव उसके स्वाद से कहीं अधिक उसके स्वभाव में निहित है। वह तीक्ष्ण है, किंतु उद्दंड नहीं; प्रभावशाली है, किंतु आक्रामक नहीं। यही विशेषता उसे मंगल के सांस्कृतिक स्वरूप के निकट ले जाती है। भारतीय दर्शन में शक्ति का अर्थ केवल बल प्रदर्शन नहीं, बल्कि सही समय पर सही दिशा में प्रयुक्त ऊर्जा है। जब शक्ति विवेक के साथ जुड़ती है, तभी वह संरक्षण का माध्यम बनती है।
 
मंगल की ऊर्जा को भी इसी दृष्टि से समझना चाहिए। सामान्य धारणा में मंगल को केवल युद्ध और संघर्ष का ग्रह माना जाता है, जबकि भारतीय ज्ञान-परंपरा में उसका व्यापक अर्थ कर्तव्यनिष्ठा, आत्मविश्वास, साहस, अनुशासन और न्याय की रक्षा है। वह मनुष्य को निष्क्रियता से बाहर निकालकर कर्म के पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा देता है। इसलिए मंगल का वास्तविक स्वरूप संघर्ष नहीं, बल्कि साहसपूर्ण उत्तरदायित्व है।
 
अंक-दर्शन में अंक 9 को पूर्ण ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। यह एक ऐसा अंक है जो समाप्ति का भी द्योतक है और नए चक्र की तैयारी का भी। इसी कारण इसमें नेतृत्व, त्याग, परोपकार और निर्भीक निर्णय की प्रवृत्ति दिखाई देती है।
संतुलित अंक 9 व्यक्ति को कर्मशील, स्पष्टवादी और संकट में धैर्यवान बनाता है, किंतु जब यही ऊर्जा असंतुलित हो जाती है, तब वही साहस क्रोध में, आत्मविश्वास अहंकार में और दृढ़ता हठ में परिवर्तित हो सकती है। इसलिए मंगल की सबसे बड़ी शिक्षा है- शक्ति का नियंत्रण ही वास्तविक शक्ति है।
 
लौंग का उपयोग भी हमें यही संदेश देता है। भोजन में इसकी मात्रा अत्यधिक नहीं होती, क्योंकि संतुलन ही इसका सौंदर्य है। यदि यह उचित मात्रा में हो तो स्वाद और सुगंध दोनों को समृद्ध करती है, किंतु आवश्यकता से अधिक होने पर वही तीक्ष्णता असंतुलन उत्पन्न कर देती है। यह जीवन का भी नियम है। उत्साह, महत्वाकांक्षा और साहस आवश्यक हैं, परंतु यदि उनमें संयम न हो तो वे व्यक्ति को स्वयं के लिए ही चुनौती बना सकते हैं।
 
आधुनिक जीवन में प्रतिस्पर्धा निरंतर बढ़ रही है। सफलता की दौड़ में अनेक लोग यह मान बैठते हैं कि कठोरता ही शक्ति का प्रमाण है। भारतीय संस्कृति इससे भिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। यहां वीरता का सर्वोच्च रूप वह माना गया है जिसमें शक्ति के साथ करुणा, अनुशासन और उत्तरदायित्व भी विद्यमान हों। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ले, वही वास्तविक विजेता है। यही मंगल की परिष्कृत ऊर्जा है।
लौंग की सुगंध भी एक सूक्ष्म संदेश देती है। वह वातावरण में धीरे-धीरे फैलती है, परंतु अपनी उपस्थिति स्पष्ट रूप से दर्ज कराती है। यह हमें सिखाती है कि प्रभावशाली व्यक्तित्व वह नहीं जो केवल ऊंची आवाज़ में बोले, बल्कि वह है जिसकी उपस्थिति विश्वास, सुरक्षा और प्रेरणा का अनुभव कराए। सच्चा नेतृत्व भी इसी गुण से पहचाना जाता है।
 
भारतीय लोकजीवन में लौंग का प्रयोग केवल भोजन तक सीमित नहीं रहा। विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों, हवन, पारंपरिक उपचारों और शुभ अवसरों पर भी इसका उपयोग मिलता है। इन परंपराओं का सांस्कृतिक संदेश यह है कि जीवन में बाहरी और भीतरी- दोनों प्रकार की शुद्धता आवश्यक है। जिस प्रकार लौंग वातावरण को सुगंधित करती है, उसी प्रकार साहस, सत्यनिष्ठा और अनुशासन व्यक्ति के चरित्र को सुगंधित करते हैं।
 
यदि मेथी ने हमें आत्मशुद्धि का मार्ग दिखाया, तो लौंग हमें यह सिखाती है कि आत्मशुद्धि के बाद जीवन में सक्रिय कर्म भी आवश्यक है। केवल चिंतन पर्याप्त नहीं और केवल कर्म भी पर्याप्त नहीं। जब विवेक, साहस और उत्तरदायित्व एक साथ कार्य करते हैं, तभी जीवन संतुलित और सार्थक बनता है। यही मंगल का दार्शनिक संदेश है।

निष्कर्ष

लौंग भारतीय रसोई का एक सुगंधित मसाला भर नहीं, बल्कि साहस, संरक्षण, अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा का सांस्कृतिक प्रतीक है। अंक-दर्शन की दृष्टि से यह मंगल और अंक 9 की उस चेतना का प्रतिनिधित्व करती है जो व्यक्ति को भय से नहीं, बल्कि कर्तव्य से प्रेरित होकर जीवन जीना सिखाती है। इसका तीक्ष्ण स्वाद हमें स्मरण कराता है कि दृढ़ता और संवेदनशीलता परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि एक ही संतुलित व्यक्तित्व के दो आवश्यक पक्ष हैं। जब शक्ति का उपयोग मर्यादा, न्याय और लोककल्याण के लिए किया जाता है, तभी वह मंगलमय बनती है।

अस्वीकरण (Disclaimer): अंक ज्योतिष द्वारा बताई गई भविष्यवाणियां केवल संभावित रुझानों का संकेत देती हैं। यह राशिफल मूलांक के आधार पर किया गया सामान्य पूर्वानुमान है, इसमें व्यक्तिगत तौर पर परिवर्तन संभव है। अधिक जानकारी के किसी अनुभवी अंक ज्योतिषी से संपर्क करें।
लेखक के बारे में
डॉ. अभय गुप्ता
The author is an experienced Numerologist,  Life coach, Motivational Speaker, NLP Master Trainer. Mob. 9479716025 .... और पढ़ें
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