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Written By डॉ. अभय गुप्ता डॉ. अभय गुप्ता
Published By राजश्री कासलीवाल

अंक-दर्शन: रसोई के मसाले और ग्रहों का रहस्य (भाग–2 : नमक)

An image depicting the planet Saturn, numerology, and the mystery of salt
Written By: डॉ. अभय गुप्ता
Published By: राजश्री कासलीवाल
Updated: Thu, 30 Jul 2026 (14:27 IST)
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अंक-दर्शन : परंपरा के अनकहे रहस्य

'भोजन में नमक कम हो जाए तो स्वाद फीका पड़ जाता है, और जीवन में निष्ठा कम हो जाए तो संबंध।'

 
भोजन की थाली में अनेक व्यंजन परोसे जा सकते हैं, पर यदि उनमें नमक न हो तो उनका स्वाद अधूरा रह जाता है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में नमक को केवल एक खाद्य पदार्थ नहीं माना गया, बल्कि विश्वास, निष्ठा और उत्तरदायित्व का भी प्रतीक माना गया। हमारी भाषा में प्रचलित मुहावरे- किसी का नमक खाना, नमक का हक अदा करना यह संकेत देते हैं कि नमक का संबंध केवल स्वाद से नहीं, बल्कि चरित्र से भी है। संभवतः यही कारण है कि प्राचीन भारतीय चिंतन ने नमक को जीवन-मूल्यों के संदर्भ में भी देखा।ALSO READ: नवरात्रि और अंक ज्योतिष : क्या संख्या ‘9’ केवल एक अंक है या आत्मपरिवर्तन का सांस्कृतिक सूत्र? (भाग–2)
 
यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि भारतीय ज्ञान-परंपरा में किसी भी वस्तु का महत्व केवल उसके भौतिक गुणों के आधार पर नहीं आंका गया। हमारे ऋषियों ने प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में किसी न किसी जीवन-मूल्य का प्रतीक देखा। अंक-दर्शन भी इसी प्रतीकात्मक परंपरा का एक अंग है। इसमें किसी वस्तु को चमत्कारी मानने के बजाय उसके स्वभाव और उसके द्वारा प्रेरित गुणों को अधिक महत्व दिया जाता है।

 

नमक और अंक-दर्शन

भारतीय अंक-दर्शन में अंक 8 का संबंध शनि से माना गया है। सामान्य जनमानस में शनि का नाम आते ही कठिनाइयों, विलंब और संघर्ष की छवि उभरती है, जबकि भारतीय दार्शनिक दृष्टि इससे कहीं अधिक व्यापक है। शनि को कर्म, न्याय, अनुशासन, धैर्य, उत्तरदायित्व और संतुलन का अधिष्ठाता माना गया है। वे व्यक्ति को उसके कर्मों का बोध कराते हैं और यह सिखाते हैं कि जीवन की स्थायी उपलब्धियां केवल परिश्रम, संयम और ईमानदारी से प्राप्त होती हैं।
 
यदि इसी दृष्टि से नमक के स्वभाव का अध्ययन किया जाए, तो उसके गुण शनि के प्रतीकात्मक स्वरूप से गहरा साम्य रखते हैं। नमक स्वयं किसी व्यंजन का केंद्र नहीं बनता, फिर भी वही संपूर्ण भोजन को संतुलित करता है। वह अपना अस्तित्व घोल देता है, पर अपना कार्य नहीं छोड़ता। उसकी उपस्थिति शांत होती है, किन्तु उसका प्रभाव सर्वव्यापी होता है। भोजन में नमक की मात्रा थोड़ी कम या अधिक होते ही पूरा स्वाद प्रभावित हो जाता है। यह संतुलन का वही सिद्धांत है, जिसकी शिक्षा शनि जीवन के माध्यम से देते हैं।
 
अंक 8 का संदेश भी यही है कि जीवन का वास्तविक आधार दिखावा नहीं, बल्कि उत्तरदायित्व है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन निरंतर करता है, वही धीरे-धीरे विश्वास अर्जित करता है। यही कारण है कि भारतीय समाज में नमक को विश्वास का प्रतीक माना गया। जिस व्यक्ति का नमक खाया जाए, उसके प्रति निष्ठा रखना केवल सामाजिक परंपरा नहीं, बल्कि उत्तरदायित्व का भाव भी माना गया।
 
नमक का एक और गुण विचारणीय है। वह किसी वस्तु का मूल स्वरूप बदलने का प्रयास नहीं करता, बल्कि उसके स्वाभाविक स्वाद को संतुलित करता है। अंक-दर्शन भी मनुष्य के व्यक्तित्व को बदलने की बात नहीं करता; वह उसके भीतर विद्यमान श्रेष्ठ गुणों को संतुलित और विकसित करने की प्रेरणा देता है। यही कारण है कि नमक और शनि का संबंध केवल प्रतीकात्मक समानता तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जीवन-दर्शन का रूप ले लेता है।
 
यहां यह समझना भी आवश्यक है कि भारतीय परंपरा एकरूप नहीं है। विभिन्न ज्योतिषीय, आयुर्वेदिक, तांत्रिक तथा लोकपरंपराओं में नमक का संबंध अलग-अलग ग्रहों से भी स्थापित किया गया है। कुछ विद्वान इसे शुक्र के रस, आकर्षण और जीवन-रस से जोड़ते हैं।

कुछ परंपराएं चंद्र के द्रव तत्व, पोषण और जलप्रधान प्रकृति के कारण उससे इसका संबंध मानती हैं। वहीं कुछ विशेष तांत्रिक या लोकमतों में परिस्थितियों के अनुसार राहु अथवा अन्य ग्रहों से भी नमक का प्रतीकात्मक संबंध स्वीकार किया गया है। भारतीय परंपरा की यही विशेषता है कि वह विभिन्न मतों को स्थान देती है।ALSO READ: नवरात्रि और अंक ज्योतिष : क्या संख्या ‘9’ केवल एक अंक है या आत्मपरिवर्तन का सांस्कृतिक सूत्र?
 
किन्तु प्रस्तुत लेख भारतीय अंक-दर्शन की उस व्याख्या पर आधारित है, जिसमें नमक के मूल गुण—संतुलन, निष्पक्षता, धैर्य, उत्तरदायित्व और कर्मनिष्ठा—को आधार बनाकर उसका संबंध मुख्यतः शनि और अंक 8 से स्थापित किया जाता है। यह किसी अन्य मत का खंडन नहीं, बल्कि अंक-दर्शन की एक विशिष्ट प्रतीकात्मक व्याख्या है।
 
इसी संदर्भ में लोकजीवन की कुछ परंपराएं भी उल्लेखनीय हैं। अनेक परिवारों में नमक का अनावश्यक अपव्यय अशुभ माना जाता है। शनिवार के दिन नमक सहित अन्न या आवश्यक खाद्य सामग्री का दान करने की परंपरा भी कई स्थानों पर प्रचलित है।

इन परंपराओं का वास्तविक उद्देश्य ग्रहों को प्रसन्न करने का दावा करना नहीं, बल्कि सेवा, विनम्रता, श्रम के सम्मान और सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे गुणों को व्यवहार में उतारना है। जब कोई व्यक्ति अपने संसाधनों का सदुपयोग करता है और दूसरों के जीवन में संतुलन लाने का प्रयास करता है, तब वह शनि के गुणों को अपने आचरण में उतारता है।
 
भारतीय अंक-दर्शन की यही विशेषता है कि वह प्रतीकों के माध्यम से जीवन को समझने का प्रयास करता है। अंक, ग्रह और प्रकृति की वस्तुएं यहां केवल भविष्य बताने के साधन नहीं हैं, बल्कि आत्मचिंतन और व्यक्तित्व-निर्माण के माध्यम हैं। नमक इस दृष्टि से हमें प्रतिदिन यह स्मरण कराता है कि जीवन की वास्तविक शक्ति शोर में नहीं, बल्कि मौन रहकर अपना दायित्व निभाने में है।
 

निष्कर्ष

रसोई का साधारण-सा नमक भारतीय संस्कृति में असाधारण अर्थ रखता है। वह केवल स्वाद का आधार नहीं, बल्कि विश्वास, संतुलन और उत्तरदायित्व का भी प्रतीक है। भारतीय अंक-दर्शन जब उसे शनि और अंक 8 से जोड़कर देखता है, तो उसका उद्देश्य किसी अंधविश्वास को स्थापित करना नहीं, बल्कि यह समझाना होता है कि प्रकृति की साधारण वस्तुएं भी हमें गहरे जीवन-संदेश दे सकती हैं।
 
यदि नमक हमें अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहने, संबंधों में विश्वास बनाए रखने, संसाधनों का सम्मान करने और जीवन में संतुलन स्थापित करने की प्रेरणा देता है, तो उसका आध्यात्मिक महत्व स्वयं स्पष्ट हो जाता है। संभवतः यही कारण है कि भारतीय परंपरा में नमक केवल भोजन का स्वाद नहीं बढ़ाता, बल्कि मनुष्य के चरित्र की गरिमा का भी मौन प्रतीक बन जाता है।

अगले भाग में...

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अस्वीकरण :यह लेख भारतीय ज्ञान-परंपरा, अंक-दर्शन, सांस्कृतिक मान्यताओं तथा उपलब्ध पारंपरिक स्रोतों के अध्ययन पर आधारित एक प्रतीकात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रस्तुति है। इसमें व्यक्त विचार विभिन्न परंपराओं में प्रचलित व्याख्याओं के संदर्भ में प्रस्तुत किए गए हैं। भारतीय परंपरा बहुआयामी है, अतः अलग-अलग ग्रंथों, आचार्यों एवं क्षेत्रों में मतभेद स्वाभाविक हैं। इस लेख का उद्देश्य किसी मत का समर्थन या खंडन करना, अंधविश्वास को बढ़ावा देना अथवा किसी प्रकार के चमत्कारी, चिकित्सीय या निश्चित ज्योतिषीय परिणाम का दावा करना नहीं है। पाठकों से अपेक्षा है कि वे इसे भारतीय सांस्कृतिक एवं दार्शनिक चिंतन के अध्ययन की दृष्टि से पढ़ें।ALSO READ: अंक-दर्शन: रसोई के मसाले और ग्रहों का रहस्य (भाग–1 हल्दी)
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डॉ. अभय गुप्ता
The author is an experienced Numerologist,  Life coach, Motivational Speaker, NLP Master Trainer. Mob. 9479716025 .... और पढ़ें
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