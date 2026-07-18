गुरु का पुष्य नक्षत्र में महागोचर: 18 जून से 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, चमकेगा भाग्य

ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति (Jupiter) को सुख, समृद्धि, ज्ञान और सौभाग्य का कारक माना गया है। जब भी गुरु का गोचर किसी शुभ नक्षत्र में होता है, तो उसका सीधा असर हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ता है। 18 जून 2026 से 18 अगस्त 2026 तक देवगुरु बृहस्पति, शनि देव के स्वामित्व वाले और बेहद शुभ माने जाने वाले पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे। पुष्य नक्षत्र को 'नक्षत्रों का राजा' कहा जाता है। ऐसे में गुरु और पुष्य नक्षत्र का यह अनूठा संयोग कई राशियों के जीवन में बड़ा सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाला है। मुख्य रूप से 5 राशियों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं होगा।

इन 5 भाग्यशाली राशियों के शुरू होंगे 'अच्छे दिन'

इस गोचर काल के दौरान निम्नलिखित 5 राशियों पर गुरु की विशेष कृपा बरसने वाली है:

1. कर्क राशि (Cancer)– मान-सम्मान और विवाह के योग

कर्क राशि के जातकों के लिए यह गोचर एक सुनहरे दौर की शुरुआत है।

शुभ फल: यदि आप लंबे समय से मानसिक तनाव से जूझ रहे थे, तो अब आपको उससे मुक्ति मिलेगी। समाज और कार्यक्षेत्र में आपका मान-सम्मान तेजी से बढ़ेगा।

विशेष: जो लोग अविवाहित हैं, उनके लिए विवाह के बेहद मजबूत और शुभ योग बन रहे हैं।

2. धनु राशि (Sagittarius) – आर्थिक लाभ और निवेश

धनु राशि के स्वामी स्वयं गुरु हैं, इसलिए यह गोचर आपके लिए धन के द्वार खोलने वाला है।

शुभ फल: आर्थिक रूप से आपको कोई बड़ा फायदा हो सकता है। कहीं फंसा हुआ या रुका हुआ धन वापस मिलने की पूरी संभावना है। करियर और व्यापार में नए व आकर्षक अवसर प्राप्त होंगे।

विशेष: यदि आप भूमि, भवन या किसी संपत्ति (Property) में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो यह समय सबसे उत्तम है।

3. कन्या राशि (Virgo) – तरक्की और आमदनी में वृद्धि

कन्या राशि के जातकों के लिए यह समय इच्छाओं की पूर्ति का रहेगा।

शुभ फल: आपकी आमदनी (Income) के नए स्रोत खुलेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में प्रमोशन (पदोन्नति) मिल सकती है और आपके वरिष्ठ अधिकारी (Seniors) आपके काम की सराहना करेंगे।

विशेष: आपकी कई महीनों या सालों से अटकी हुई कोई बड़ी इच्छा इस दौरान पूरी हो सकती है।

4. वृश्चिक राशि (Scorpio)– भाग्य का साथ और सफलता

वृश्चिक राशि के लोगों के लिए गुरु का यह गोचर भाग्य विधाता साबित होगा।

शुभ फल: पिछले कई महीनों से आपके जो काम बार-बार रुक रहे थे, वे अचानक गति पकड़ेंगे। विद्यार्थियों को शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़ी सफलता मिल सकती है।

विशेष: इस अवधि में किसी मांगलिक या धार्मिक यात्रा के सुंदर योग बन रहे हैं, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी।

5. मकर राशि (Capricorn)– व्यापार में उन्नति और मजबूत रिश्ते

मकर राशि के जातकों के लिए यह समय व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन में सुधार लाएगा।

शुभ फल: यदि आप बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस में चल रही मंदी दूर होगी। व्यापारिक साझेदारी (Partnerships) से आपको बड़ा मुनाफा होने की उम्मीद है।

विशेष: जीवनसाथी के साथ यदि कोई अनबन चल रही थी, तो रिश्ते फिर से मजबूत और मधुर होंगे। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

इस शुभ समय का भरपूर लाभ कैसे उठाएं?

दो महीने की अवधि: गुरु का पुष्य नक्षत्र में होना एक अत्यंत दुर्लभ और पवित्र समय होता है। इस दो महीने की अवधि (18 जून से 18 अगस्त) का पूरा लाभ उठाने के लिए आपको इन बातों पर ध्यान देना चाहिए।

योजनाओं पर काम शुरू करें: अगर आपने भविष्य को लेकर कोई प्लानिंग या बिजनेस स्ट्रेटेजी बना रखी है, तो उसे अलमारी से बाहर निकालें और उस पर काम करना शुरू कर दें।

अटके कार्यों को दें गति: जो काम काफी समय से पेंडिंग हैं, उन्हें पूरा करने के लिए प्रयास तेज कर दें, सफलता मिलने की संभावना दोगुनी रहेगी।

अन्य राशियाँ निराश न हों: समय को शुभ बनाने के 5 अचूक उपाय

यदि आपकी राशि ऊपर दी गई 5 राशियों में शामिल नहीं है, तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस गोचर के दौरान नीचे दिए गए 5 सरल उपाय करके आप भी इस समय को अपने लिए बेहद शुभ और फलदायी बना सकते हैं:

गुरु मंत्र का जाप: प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद ॐ बृं बृहस्पतये नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें।

पीली वस्तुओं का दान: गुरुवार के दिन पीले कपड़े, चने की दाल, केला या धार्मिक पुस्तकों का दान किसी मंदिर में या जरूरतमंदों को करें।

माथे पर तिलक: रोज सुबह अपने माथे या नाभि पर केसर अथवा हल्दी का तिलक लगाएं। इससे गुरु ग्रह मजबूत होते हैं।

बड़ों का आशीर्वाद: अपने माता-पिता, गुरुओं और बुजुर्गों का सम्मान करें और रोज सुबह उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें।

केले के वृक्ष की पूजा: प्रत्येक गुरुवार को केले के पेड़ में जल अर्पित करें, शुद्ध घी का दीपक जलाएं और उनकी परिक्रमा करें।

निष्कर्ष: गुरु का यह गोचर कर्म और भाग्य के संतुलन का समय है। अपनी राशि के अनुसार लाभ उठाएं और सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाएं!