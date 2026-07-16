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Published By राजश्री कासलीवाल

17 July Birthday: आपको 17 जुलाई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

Pictured is a beautiful cake with a Happy Birthday message, decorated with strawberry and icing decorations and burning candles, along with a beautiful rose
Published By: राजश्री कासलीवाल
Updated: Thu, 16 Jul 2026 (13:06 IST)
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17 July Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 17 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :ALSO READ: आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की तृतीय देवी माता त्रिपुर सुंदरी, जानिए पूजा विधि
 

आपका जन्मदिन: 17 जुलाई

 
दिनांक 17 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 8 होगा। आप अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं उसका एक मतलब होता है। आपके मन की थाह पाना मुश्किल है। आपको सफलता अत्यंत संघर्ष के बाद हासिल होती है। कई बार आपके कार्यों का श्रेय दूसरे ले जाते हैं। यह ग्रह सूर्यपुत्र शनि से संचालित होता है। इस दिन जन्मे व्यक्ति धीर गंभीर, परोपकारी, कर्मठ होते हैं। आपकी वाणी कठोर तथा स्वर उग्र है। आप भौतिकतावादी है। आप अदभुत शक्तियों के मालिक हैं।
 

आपके लिए खास 

 
शुभ दिनांक : 8, 17, 26
 
शुभ अंक : 8, 17, 26, 35, 44
 
शुभ वर्ष : 2042
 
ईष्टदेव : हनुमानजी, शनि देवता
 
शुभ रंग : काला, गहरा नीला, जामुनी
 

आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल

 
करियर: शत्रु वर्ग प्रभावहीन होंगे, नौकरीपेशा व्यक्ति प्रगति पाएंगे। सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। जो अभी तक बाधित रहे है वे भी सफल होंगे। 
बेरोजगार प्रयास करें, तो रोजगार पाने में सफल होंगे। राजनैतिक व्यक्ति भी समय का सदुपयोग कर लाभान्वित होंगे। 
 
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अनुकूल ही रहेगा। 
 
कारोबार: व्यापार-व्यवसाय की स्थिति उत्तम रहेगी। 
 

आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति

 
अनन्याश्री बिड़ला (Ananyashree Birla) : एक भारतीय गायिका, गीतकार और उद्यमी हैं।
 
मल्लिका दुआ (Mallika Dua) : एक भारतीय हास्य कलाकार, अभिनेत्री और लेखिका हैं।
 
रवि किशन शुक्ला (Ravi Kishan Shukla) : एक भारतीय अभिनेता, राजनीतिज्ञ, फिल्म निर्माता और टेलीविजन व्यक्तित्व हैं। वह गोरखपुर से सांसद भी हैं।
 
ज़रीना वहाब (Zarina Wahab) : भारतीय अभिनेत्री हैं जिन्होंने मुख्य रूप से हिंदी और मलयालम फिल्मों में काम किया है।
 
एडमिरल सुनील लांबा (Admiral Sunil Lanba) : पीवीएसएम, एवीएसएम, पीजेजी, एडीसी एक सेवानिवृत्त भारतीय नौसेना अधिकारी, भारतीय नौसेना के 23वें नौसेना प्रमुख हैं।
 
आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!ALSO READ: नवरात्रि और अंक ज्योतिष : क्या संख्या ‘9’ केवल एक अंक है या आत्मपरिवर्तन का सांस्कृतिक सूत्र? (भाग–2)
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