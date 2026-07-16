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17 July Birthday: आपको 17 जुलाई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!
17 July Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 17 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :ALSO READ: आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की तृतीय देवी माता त्रिपुर सुंदरी, जानिए पूजा विधि
आपका जन्मदिन: 17 जुलाई
दिनांक 17 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 8 होगा। आप अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं उसका एक मतलब होता है। आपके मन की थाह पाना मुश्किल है। आपको सफलता अत्यंत संघर्ष के बाद हासिल होती है। कई बार आपके कार्यों का श्रेय दूसरे ले जाते हैं। यह ग्रह सूर्यपुत्र शनि से संचालित होता है। इस दिन जन्मे व्यक्ति धीर गंभीर, परोपकारी, कर्मठ होते हैं। आपकी वाणी कठोर तथा स्वर उग्र है। आप भौतिकतावादी है। आप अदभुत शक्तियों के मालिक हैं।
आपके लिए खास
शुभ दिनांक : 8, 17, 26
शुभ अंक : 8, 17, 26, 35, 44
शुभ वर्ष : 2042
ईष्टदेव : हनुमानजी, शनि देवता
शुभ रंग : काला, गहरा नीला, जामुनी
आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल
करियर: शत्रु वर्ग प्रभावहीन होंगे, नौकरीपेशा व्यक्ति प्रगति पाएंगे। सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। जो अभी तक बाधित रहे है वे भी सफल होंगे।
बेरोजगार प्रयास करें, तो रोजगार पाने में सफल होंगे। राजनैतिक व्यक्ति भी समय का सदुपयोग कर लाभान्वित होंगे।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अनुकूल ही रहेगा।
कारोबार: व्यापार-व्यवसाय की स्थिति उत्तम रहेगी।
आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति
अनन्याश्री बिड़ला (Ananyashree Birla) : एक भारतीय गायिका, गीतकार और उद्यमी हैं।
मल्लिका दुआ (Mallika Dua) : एक भारतीय हास्य कलाकार, अभिनेत्री और लेखिका हैं।
रवि किशन शुक्ला (Ravi Kishan Shukla) : एक भारतीय अभिनेता, राजनीतिज्ञ, फिल्म निर्माता और टेलीविजन व्यक्तित्व हैं। वह गोरखपुर से सांसद भी हैं।
ज़रीना वहाब (Zarina Wahab) : भारतीय अभिनेत्री हैं जिन्होंने मुख्य रूप से हिंदी और मलयालम फिल्मों में काम किया है।
एडमिरल सुनील लांबा (Admiral Sunil Lanba) : पीवीएसएम, एवीएसएम, पीजेजी, एडीसी एक सेवानिवृत्त भारतीय नौसेना अधिकारी, भारतीय नौसेना के 23वें नौसेना प्रमुख हैं।
आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!ALSO READ: नवरात्रि और अंक ज्योतिष : क्या संख्या ‘9’ केवल एक अंक है या आत्मपरिवर्तन का सांस्कृतिक सूत्र? (भाग–2)
मंगल का चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मंगलदेव बरसाएंगे कृपा
5 जुलाई 2026 को साहस, ऊर्जा और पराक्रम के कारक वृषभ राशि में गोचर कर रहे मंगल ग्रह ने रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश किया है, और वह 24 जुलाई 2026 तक इसी स्थिति में रहेंगे। रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं। चंद्रमा के साथ मंगल का संयोग शुभ माना गया है। यह गोचर करियर, धन लाभ और प्रॉपर्टी के मामलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस गोचर का 5 राशियों पर रहेगा शुभ असर।
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Chaturmas 2026: चातुर्मास में क्या करना चाहिए? जानें पुण्य कमाने के तरीके
chaturmas me punya kamaane ke tarike: चातुर्मास केवल धार्मिक नियमों का पालन करने का समय नहीं है, बल्कि आत्मसंयम, सेवा, भक्ति और आध्यात्मिक उन्नति का भी अवसर है। धार्मिक मान्यता है कि इन चार महीनों में श्रद्धापूर्वक किए गए जप, तप और दान से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख-शांति एवं समृद्धि का वास होता है। यहां जानें चातुर्मास में पुण्य कमाने के तरीके....
सूर्य का पुष्य नक्षत्र में गोचर: शनि के नक्षत्र में प्रवेश करते ही इन 5 राशियों की चमक सकती है किस्मत
ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के राजा 'सूर्य' और न्याय के देवता 'शनि' के बीच शत्रुता का भाव माना जाता है। लेकिन जब भी सूर्य देव अपने पुत्र और शत्रु शनि के नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, तो ब्रह्मांड में एक विशेष ऊर्जा का संचार होता है। साल 2026 के जुलाई महीने में ऐसा ही एक महत्वपूर्ण नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्य देव जल्द ही शनि के सबसे प्रिय 'पुष्य नक्षत्र' में गोचर करने वाले हैं, जिससे 5 विशेष राशियों की किस्मत चमकने वाली है। आइए जानते हैं इस गोचर का समय और उन भाग्यशाली राशियों के बारे में जिन्हें सूर्य और शनि, दोनों देवों का आशीर्वाद मिलने वाला है।
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Aniruddha Chaturthi Vrat: अनिरुद्ध चतुर्थी व्रत भगवान श्रीकृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को समर्पित एक महत्वपूर्ण धार्मिक व्रत माना जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण की आराधना के साथ किया जाता है। भगवान श्रीगणेश, अनिरुद्ध, श्रीकृष्ण और भगवान विष्णु की आराधना से सुख-समृद्धि और पारिवारिक मंगल की प्राप्ति की मान्यता है। यहां जानें सरल एवं प्रामाणिक पूजा विधि
नवरात्रि और अंक ज्योतिष : क्या संख्या ‘9’ केवल एक अंक है या आत्मपरिवर्तन का सांस्कृतिक सूत्र? (भाग–2)
cultural significance of the number 9: नवरात्रि हमें यह सिखाती है कि शक्ति बाहर खोजने की वस्तु नहीं, भीतर जागृत करने की प्रक्रिया है। अंक ज्योतिष हमें यह संकेत देता है कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी विशिष्ट प्रवृत्तियां और संभावनाएं होती हैं। जब इन दोनों दृष्टियों का संतुलित समन्वय किया जाता है, तब नवरात्रि केवल पूजा का पर्व नहीं रहती, बल्कि आत्ममूल्यांकन, आत्मविकास और जीवन-दिशा के पुनर्निर्धारण का अवसर बन जाती है।
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