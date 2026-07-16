सम्बंधित जानकारी
- नवरात्रि और अंक ज्योतिष : क्या संख्या ‘9’ केवल एक अंक है या आत्मपरिवर्तन का सांस्कृतिक सूत्र? (भाग–2)
- सूर्य का कर्क राशि में गोचर: कर्क संक्रांति से देश, दुनिया और आपके जीवन पर क्या होगा असर?
- Kark Sankranti: सूर्य कर्क संक्रांति 2026: स्नान, दान और पूजा का क्या है महत्व?
- आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की तृतीय देवी माता त्रिपुर सुंदरी, जानिए पूजा विधि
- सूर्य के दक्षिणायन होने का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है?
Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 17 जुलाई 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय
आज आपका दिन मंगलमय हो!
Today Shubh Muhurat 17 July 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 17 जुलाई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की तृतीय देवी माता त्रिपुर सुंदरी, जानिए पूजा विधि
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
17 जुलाई 2026 का दैनिक पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। इस दिन आषाढ़ शुक्ल तृतीया/चतुर्थी तिथि है। साथ ही आज विनायक चतुर्थी व्रत है और सूर्य देव मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे कर्क संक्रांति (पुण्यकाल) का विशेष महत्व बन रहा है।
मुख्य पंचांग विवरण (17 जुलाई 2026, शुक्रवार)
विक्रम संवत: 2083 (राक्षस)
शक संवत: 1948 (कीलकर)
मास: आषाढ़
पक्ष: शुक्ल पक्ष
तिथि: तृतीया: सुबह 06:50 तक, इसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी।
नक्षत्र: मघा नक्षत्र शाम 06:33 तक, उसके बाद पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र।
योग: व्यतीपात योग रात 10:17 तक, उसके बाद वरीयान योग।
करण: गर (सुबह 06:50 तक), फिर वणिज (शाम 05:49 तक), उसके बाद विष्टि (भद्रा)।
सूर्योदय: सुबह 05:34
सूर्यास्त: शाम 07:20
सूर्य गोचर: सूर्य देव आज कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं (कर्क संक्रांति)।
आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)
इस दिन विनायक चतुर्थी होने के कारण भगवान गणेश की पूजा के लिए दोपहर का समय सबसे उत्तम माना जाता है:
अभिजित मुहूर्त (सामान्य शुभ कार्य): दोपहर 11:59 से 12:54 तक।
विनायक चतुर्थी गणेश पूजा मुहूर्त: सुबह 11:03 से दोपहर 01:46 तक (इस बीच पूजा करना अत्यंत फलदायी है)।
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:12 से 04:53 तक।
दिन का चौघड़िया (Shubh Choghadiya)
चर (सामान्य) चौघड़िया: सुबह 05:34 से 07:17 तक
लाभ चौघड़िया: सुबह 07:17 से 09:00 तक
अमृत चौघड़िया: सुबह 09:00 से 10:44 तक
शुभ चौघड़िया: दोपहर 12:27 से 02:10 तक
अशुभ समय (राहुकाल एवं भद्रा)
शुभ कार्यों के नियोजन के समय इन अशुभ अवधियों का ध्यान रखें:
राहुकाल: सुबह 10:44 से दोपहर 12:27 तक (इस समय शुभ कार्य वर्जित हैं)।
भद्रा: शाम 05:49 से अगले दिन (18 जुलाई) सुबह 04:51 तक। भद्रा के दौरान कोई भी मांगलिक कार्य शुरू न करें।
दिशाशूल: शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशाशूल होता है। यदि यात्रा ज़रूरी हो, तो जौ या राई खाकर निकलें।
विशेष नोट: विनायक चतुर्थी का व्रत रखने वाले जातकों को आज चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए (कलंक चतुर्थी दोष के कारण)।ALSO READ: नवरात्रि और अंक ज्योतिष : क्या संख्या ‘9’ केवल एक अंक है या आत्मपरिवर्तन का सांस्कृतिक सूत्र? (भाग–2)
मंगल का चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मंगलदेव बरसाएंगे कृपा
5 जुलाई 2026 को साहस, ऊर्जा और पराक्रम के कारक वृषभ राशि में गोचर कर रहे मंगल ग्रह ने रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश किया है, और वह 24 जुलाई 2026 तक इसी स्थिति में रहेंगे। रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं। चंद्रमा के साथ मंगल का संयोग शुभ माना गया है। यह गोचर करियर, धन लाभ और प्रॉपर्टी के मामलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस गोचर का 5 राशियों पर रहेगा शुभ असर।
Gupt Navratri 2026: आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि में इन 10 महाविद्याओं की करें पूजा, जानिए 10 मंत्र
Chaturmas 2026: चातुर्मास में क्या करना चाहिए? जानें पुण्य कमाने के तरीके
chaturmas me punya kamaane ke tarike: चातुर्मास केवल धार्मिक नियमों का पालन करने का समय नहीं है, बल्कि आत्मसंयम, सेवा, भक्ति और आध्यात्मिक उन्नति का भी अवसर है। धार्मिक मान्यता है कि इन चार महीनों में श्रद्धापूर्वक किए गए जप, तप और दान से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख-शांति एवं समृद्धि का वास होता है। यहां जानें चातुर्मास में पुण्य कमाने के तरीके....
सूर्य का पुष्य नक्षत्र में गोचर: शनि के नक्षत्र में प्रवेश करते ही इन 5 राशियों की चमक सकती है किस्मत
ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के राजा 'सूर्य' और न्याय के देवता 'शनि' के बीच शत्रुता का भाव माना जाता है। लेकिन जब भी सूर्य देव अपने पुत्र और शत्रु शनि के नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, तो ब्रह्मांड में एक विशेष ऊर्जा का संचार होता है। साल 2026 के जुलाई महीने में ऐसा ही एक महत्वपूर्ण नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्य देव जल्द ही शनि के सबसे प्रिय 'पुष्य नक्षत्र' में गोचर करने वाले हैं, जिससे 5 विशेष राशियों की किस्मत चमकने वाली है। आइए जानते हैं इस गोचर का समय और उन भाग्यशाली राशियों के बारे में जिन्हें सूर्य और शनि, दोनों देवों का आशीर्वाद मिलने वाला है।
कब है गुरु पूर्णिमा 2026 में? जानें तिथि, मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि
भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा का पर्व एक विशेष स्थान रखता है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला यह पावन उत्सव गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा, कृतज्ञता और आदर प्रकट करने का दिन है। गुरु ही वह मार्गदर्शक हैं जो साधक को अज्ञान के तिमिर से निकालकर ज्ञान के आलोक की ओर ले जाते हैं। वर्ष 2026 में यह पावन पर्व 29 जुलाई, बुधवार को मनाया जाएगा। आइए जानते हैं इससे जुड़ी तिथियां, शुभ मुहूर्त, आध्यात्मिक महत्व और प्रामाणिक पूजन विधि।
Aniruddha Chaturthi 2026: अनिरुद्ध चतुर्थी व्रत कब है, जानें महत्व, पूजन के मुहूर्त, विधि और मंत्र
Aniruddha Chaturthi Vrat: अनिरुद्ध चतुर्थी व्रत भगवान श्रीकृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को समर्पित एक महत्वपूर्ण धार्मिक व्रत माना जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण की आराधना के साथ किया जाता है। भगवान श्रीगणेश, अनिरुद्ध, श्रीकृष्ण और भगवान विष्णु की आराधना से सुख-समृद्धि और पारिवारिक मंगल की प्राप्ति की मान्यता है। यहां जानें सरल एवं प्रामाणिक पूजा विधि
नवरात्रि और अंक ज्योतिष : क्या संख्या ‘9’ केवल एक अंक है या आत्मपरिवर्तन का सांस्कृतिक सूत्र? (भाग–2)
cultural significance of the number 9: नवरात्रि हमें यह सिखाती है कि शक्ति बाहर खोजने की वस्तु नहीं, भीतर जागृत करने की प्रक्रिया है। अंक ज्योतिष हमें यह संकेत देता है कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी विशिष्ट प्रवृत्तियां और संभावनाएं होती हैं। जब इन दोनों दृष्टियों का संतुलित समन्वय किया जाता है, तब नवरात्रि केवल पूजा का पर्व नहीं रहती, बल्कि आत्ममूल्यांकन, आत्मविकास और जीवन-दिशा के पुनर्निर्धारण का अवसर बन जाती है।
Devshayani Ekadashi 2026: देवशयनी एकादशी से शुरू होंगे चातुर्मास, 4 महीने के लिए लग जाएगी मंगल कार्यों पर रोक
Chaturmas 2026: सनातन धर्म में देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से चातुर्मास का शुभारंभ होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग की शय्या पर योगनिद्रा में चले जाते हैं। इसके बाद अगले चार महीनों तक वे विश्राम करते हैं और देवउठनी एकादशी के दिन जागते हैं। इसी अवधि को चातुर्मास कहा जाता है।
आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की तृतीय देवी माता त्रिपुर सुंदरी, जानिए पूजा विधि
Kark Sankranti: सूर्य कर्क संक्रांति 2026: स्नान, दान और पूजा का क्या है महत्व?
Surya Kark Sankranti 2026: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सूर्य कर्क संक्रांति के दिन भगवान विष्णु और सूर्य देव दोनों की एक साथ कृपा पाने के लिए सबसे उत्तम है। इस दिन पीले या लाल वस्त्र पहनकर पूजा करना विशेष फलदायी रहता है। इस अवसर पर दक्षिणायन के प्रारंभ में किया गया दान अक्षय पुण्य देता है और हमारे पितरों को तृप्त करता है।