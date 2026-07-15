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सूर्य के दक्षिणायन होने का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है?
Significance of the Suns southward movement: सूर्य का दक्षिणायन होना एक ऐसी खगोलीय घटना है जिसमें विज्ञान और धर्म का अद्भुत तालमेल देखने को मिलता है। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध (Northern Hemisphere) से दक्षिणी गोलार्ध (Southern Hemisphere) की ओर गति करता हुआ प्रतीत होता है, तो इस काल को दक्षिणायन कहा जाता है।ALSO READ: जब मित्र के घर पधारेंगे ब्रह्मांड के राजा: सूर्य का कर्क राशि में गोचर चमकाएगा इन 4 राशियों का भाग्य
यह चक्र हर साल जुलाई के मध्य (कर्क संक्रांति) से शुरू होकर जनवरी के मध्य (मकर संक्रांति) तक चलता है। आइए इसके वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों पहलुओं को आसान शब्दों में समझते हैं।
1. दक्षिणायन का वैज्ञानिक महत्व
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूर्य कहीं आता-जाता नहीं है, बल्कि पृथ्वी की गतियों के कारण हमें ऐसा प्रतीत होता है:
पृथ्वी का अक्षीय झुकाव (Axial Tilt): पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5° झुकी हुई है और सूर्य के चक्कर लगाती है। जून के अंत यानी Summer Solstice के बाद पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सामने इस तरह बदलने लगती है कि सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा (Equator) से धीरे-धीरे दक्षिण की ओर खिसकने लगती हैं।
दिन और रात की अवधि में बदलाव: दक्षिणायन के दौरान उत्तरी गोलार्ध, जिसमें भारत आता है, में धीरे-धीरे दिन छोटे होने लगते हैं और रातें लंबी होने लगती हैं।
ऋतु परिवर्तन: इसी काल में भारत में वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और हेमंत ऋतु/ हल्की ठंड का आगमन होता है। मौसम में नमी बढ़ती है, जिससे हवा में बैक्टीरिया और वायरस अधिक सक्रिय हो जाते हैं। हमारा मेटाबॉलिज्म (Metabolism) भी इस समय थोड़ा धीमा हो जाता है, यही कारण है कि इस दौरान खान-पान पर विशेष नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है।
2. दक्षिणायन का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व
सनातन धर्म में सूर्य के दक्षिणायन काल को आंतरिक साधना, संयम और तपस्या का समय माना गया है:
देवताओं की रात्रि: हिंदू काल गणना के अनुसार, देवताओं का एक दिन मनुष्यों के एक वर्ष के बराबर होता है। उत्तरायण को देवताओं का दिन और दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि माना जाता है। चूंकि रात विश्राम और साधना के लिए होती है, इसलिए इस काल में शुभ और मांगलिक कार्य- जैसे विवाह, मुंडन आदि कुछ समय के लिए वर्जित या सीमित हो जाते हैं।
चातुर्मास साधना और व्रत का समय: दक्षिणायन के शुरुआती चार महीने "चातुर्मास" कहलाते हैं। इस समय नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव न बढ़े, इसलिए व्रत, उपवास और मानसिक शुद्धि यानी ध्यान-योग पर विशेष बल दिया जाता है।
नकारात्मकता पर विजय के त्योहार: भले ही इस काल में मांगलिक कार्य बंद होते हैं, लेकिन देवी-देवताओं की विशेष कृपा पाने के सबसे बड़े त्योहार इसी दौरान आते हैं। शारदीय नवरात्रि, दशहरा, धनतेरस, दीपावली और छठ पूजा जैसे पर्व दक्षिणायन में ही मनाए जाते हैं, जो अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाते हैं।
पितरों की प्रसन्नता: दक्षिणायन की शुरुआत से ही हमारे पितरों या पूर्वजों के दिन की शुरुआत होती है। इसलिए पितृ पक्ष, श्राद्ध तर्पण और अमावस्या के उपाय इसी काल में किए जाते हैं ताकि पूर्वजों की आत्मा को शांति मिल सके।
संक्षेप में कहें तो: वैज्ञानिक रूप से यह समय हमारे शरीर को बदलते मौसम के अनुकूल ढालने का होता है, और धार्मिक रूप से यह अपनी ऊर्जा को बाहर बिखेरने के बजाय आंतरिक शांति और साधना में लगाने का समय होता है।
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