सूर्य का कर्क राशि में गोचर: कर्क संक्रांति से देश, दुनिया और आपके जीवन पर क्या होगा असर?

ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव का एक राशि से दूसरी राशि में जाना 'संक्रांति' कहलाता है। इस बार बृहस्पतिवार, 16 जुलाई 2026 को सूर्य देव कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे 'कर्क संक्रांति' का महापर्व बेहद शुभ और दुर्लभ 'सिद्ध योग' में मनाया जाएगा। मान्यता है कि इस विशेष योग में किए गए पूजा-पाठ और दान-पुण्य के कार्यों से जीवन में अपार सफलता और कल्याण की प्राप्ति होती है।

1. खगोलीय और ज्योतिषीय बदलाव: दक्षिणायन का प्रारंभ

कर्क संक्रांति का दिन एक बड़े खगोलीय बदलाव का गवाह बनता है। सूर्य देव के कर्क राशि में आते ही उनकी उत्तरायण (उत्तर की ओर) यात्रा समाप्त हो जाती है और दक्षिणायन काल (दक्षिण की ओर यात्रा) की शुरुआत होती है।

बदलेगा दिन का चक्र: दक्षिणायन की शुरुआत के साथ ही प्रकृति में एक बड़ा बदलाव आता है। अब से दिन धीरे-धीरे छोटे और रातें लंबी होने लगेंगी। प्रकृति का यह चक्र अगली मकर संक्रांति तक निरंतर चलता रहेगा।

मौसम में परिवर्तन: सूर्य के दक्षिणायन होने से वातावरण और मौसम में धीरे-धीरे ठंडक बढ़ने की शुरुआत होने लगती है।

2. साल 2026 की कर्क संक्रांति का विशेष परिचय

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, वर्ष 2026 की इस कर्क संक्रांति की अपनी कुछ खास विशेषताएं और स्वरूप हैं, जिन्हें जानना बेहद दिलचस्प है:

संक्रांति का नाम: इस वर्ष की कर्क संक्रांति को 'मंदा' नाम से जाना जाएगा।

दिशा और गमन: इसका वारमुख उत्तर दिशा की ओर रहेगा। इसकी दृष्टि ईशान कोण (उत्तर-पूर्व) पर होगी और इसका गमन दक्षिण दिशा की तरफ रहेगा।

वाहन और उपवाहन: इस बार सूर्य देव का वाहन 'गज' (हाथी) और उपवाहन 'गर्दभ' (गधा) होगा।

आध्यात्मिक और स्वास्थ्य लाभ: कर्क संक्रांति के पावन अवसर पर पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है। इससे न सिर्फ मन की शुद्धि होती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर भागती है, बल्कि सूर्य उपासना करने से व्यक्ति का स्वास्थ्य भी मजबूत होता है और वह मानसिक रूप से शांत महसूस करता है।

3. देश और दुनिया पर इसका व्यापक प्रभाव

सूर्य का यह गोचर वैश्विक स्तर पर और आम जनमानस के लिए कई सकारात्मक संदेश लेकर आ रहा है। इसके मुख्य प्रभाव इस प्रकार होंगे:

छोटे व्यापारियों के लिए वरदान: यह संक्रांति समाज के निचले स्तर पर काम करने वाले लोगों और छोटे व्यवसायों से जुड़े जातकों के लिए बेहद शुभ साबित होगी। उनके काम-काज में तरक्की के योग बनेंगे।

बाजार और अर्थव्यवस्था: इस अवधि के दौरान बाजार में वस्तुओं की लागत और कीमतें सामान्य (नियंत्रण में) रहेंगी, जिससे आम जनता को महंगाई से राहत मिलेगी और लोगों के जीवन में धन-समृद्धि बनी रहेगी।

वैश्विक संबंध होंगे मजबूत: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह गोचर विभिन्न राष्ट्रों के बीच के कूटनीतिक संबंधों को मधुर और शांतिपूर्ण बनाने में मदद करेगा।

अन्न के भंडारों में वृद्धि: कृषि के दृष्टिकोण से यह समय बेहतरीन रहेगा। देश में अनाज के उत्पादन और भंडारण में भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।

सामूहिक स्वास्थ्य में सुधार: सूर्य देव का यह राशि परिवर्तन लोगों को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देगा और जनसामान्य के स्वास्थ्य में सुधार लाएगा।