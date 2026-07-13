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सूर्य का शनि के पुष्य नक्षत्र में गोचर, जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों पर इसका प्रभाव
ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के राजा सूर्य देव का नक्षत्र परिवर्तन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। 20 जुलाई 2026 को सूर्य देव पुनर्वसु नक्षत्र से निकलकर शनि के स्वामित्व वाले और नक्षत्रों के राजा माने जाने वाले पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। वे इस नक्षत्र में 3 अगस्त 2026 तक विराजमान रहेंगे। सूर्य और शनि के बीच भले ही शत्रुता का भाव हो, लेकिन पुष्य नक्षत्र को बेहद शुभ, पोषण करने वाला और समृद्धि देने वाला माना गया है। जब मान-सम्मान के कारक सूर्य इस कल्याणकारी नक्षत्र में आते हैं, तो यह सभी 12 राशियों के जीवन में बड़े बदलाव लेकर आता है। आइए जानते हैं कि इसगोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
मेष राशि: सुख-सुविधाओंALSO READ: सूर्य का कर्क राशि में गोचर, जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का राशिफल में वृद्धि
मेष राशि के जातकों के लिए यह नक्षत्र परिवर्तन बेहद शुभ है। कार्यक्षेत्र में आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी या नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। भूमि, भवन या वाहन खरीदने के प्रबल योग बनेंगे। माता के पक्ष से पूरा सहयोग और लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
वृषभ राशि: करियर में मान-सम्मान और नई शुरुआत
आपके लिए 20 जुलाई से शुरू हो रहा यह गोचर एक नई ऊर्जा लेकर आ रहा है। करियर के क्षेत्र में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। किसी नए निवेश या प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में पैसा लगाना आपके लिए मुनाफे का सौदा साबित होगा। सहकर्मियों का पूरा साथ मिलेगा।
मिथुन राशि: आर्थिक मजबूती और धन लाभ
मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का पुष्य नक्षत्र में जाना आर्थिक रूप से शानदार परिणाम देगा। आपकी वाणी के प्रभाव से अटके हुए काम पूरे होंगे। पैतृक संपत्ति से लाभ या अचानक धन लाभ के योग हैं। निवेश करने के लिए यह समय बहुत उत्तम है।
कर्क राशि: पद-प्रतिष्ठा में लाभ, पर वाणी पर रखें संयम
कर्क राशि वालों के लिए यह गोचर करियर में नए अवसर लाएगा, लेकिन चूंकि सूर्य शनि के नक्षत्र में हैं, इसलिए आपको कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों या बॉस के साथ वाद-विवाद से बचना चाहिए। अपने गुस्से और अहंकार पर काबू रखें तथा वाहन सावधानी से चलाएं।
सिंह राशि: आत्मविश्वास में बढ़ोतरी और सफलता
चूंकि सूर्य देव आपकी ही राशि के स्वामी हैं, इसलिए उनके नक्षत्र बदलने से आपके आत्मविश्वास और पराक्रम में जबरदस्त इजाफा होगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सरकारी क्षेत्रों या उच्च अधिकारियों से सीधा लाभ मिल सकता है। पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं से राहत मिलेगी।
कन्या राशि: किस्मत का मिलेगा पूरा साथ
कन्या राशि वालों के लिए यह गोचर भाग्यशाली रहेगा। आपके रुके हुए सरकारी काम पूरे होने की प्रबल संभावना है। छात्रों के लिए यह समय उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का संकेत दे रहा है। अपनी वाणी में विनम्रता बनाए रखें, काम अपने आप बनते चले जाएंगे।
तुला राशि: सूझबूझ से मिलेगी स्थिरता
तुला राशि के लिए यह गोचर जीवन में स्थिरता लेकर आ रहा है। यह समय आपको अनुशासित होकर काम करने की प्रेरणा देगा। जल्दबाजी में कोई भी व्यावसायिक समझौता या निर्णय न लें। पारिवारिक विवादों को बातचीत से सुलझाने का यह सबसे उत्तम समय है।
वृश्चिक राशि: भाग्य का साथ और लाभकारी यात्राएं
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह गोचर भाग्य के बंद दरवाजे खोल सकता है। आपके अटके हुए कामों को गति मिलेगी। छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिल सकती है। व्यावसायिक या धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे, जो भविष्य में लाभदायक रहेंगी।
धनु राशि: मिले-जुले परिणाम, सेहत का रखें ध्यान
धनु राशि वालों के लिए यह गोचर मिले-जुले परिणाम देगा। आर्थिक मामलों में आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। अचानक से कुछ अनपेक्षित खर्च सामने आ सकते हैं। इस दौरान खान-पान का ध्यान रखें और पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में कोई जल्दबाजी न दिखाएं।
मकर राशि: सुख-समृद्धि का संचार
चूंकि पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनि देव हैं और मकर राशि के स्वामी भी शनि हैं, इसलिए यह गोचर आपके लिए अत्यंत फलदायी साबित होगा। आर्थिक लाभ और पारिवारिक खुशहाली का योग है। आप लंबे समय से सोचे गए किसी बड़े प्रोजेक्ट को इस दौरान धरातल पर उतार सकते हैं।
कुंभ राशि: विरोधियों पर विजय, पर सहकर्मियों से न उलझें
कुंभ राशि वालों के लिए यह गोचर कोर्ट-कचहरी या विवादित मामलों में सफलता दिलाने वाला रहेगा। आप अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे। हालांकि, कार्यक्षेत्र में अपने वरिष्ठों और सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाकर चलें और अनावश्यक बहस से पूरी तरह दूर रहें।
मीन राशि: फोकस बनाए रखने की जरूरत
मीन राशि के जातकों को इस अवधि में अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह केंद्रित रहना होगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई में अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। प्रेम संबंधों और प्रियजनों के साथ बातचीत करते समय थोड़ा पोलाइट (विनम्र) रहें, ताकि कोई गलतफहमी पैदा न हो।
शुभ फल पाने के उपाय
- इस गोचर काल का अधिकतम लाभ उठाने के लिए:
- रोज सुबह तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल (अर्घ्य) अर्पित करें।
- नियमित रूप से "ॐ आदित्याय नमः" मंत्र का जाप करें।
- पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनि देव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन जरूरतमंदों की मदद करें।
वक्री बुध का मिथुन राशि में गोचर: 12 राशियों में किसे होगा फायदा, किसे रहना होगा सतर्क?
Budh ki vakri chaal 2026: 7 जुलाई से 5 अगस्त 2026 के बीच बुद्धि और संवाद के कारक बुध देव अपनी स्वराशि मिथुन में गोचर करने जा रहे हैं। इस दौरान वे 24 जुलाई तक वक्री (उल्टी चाल) और 25 जुलाई तक अस्त रहेंगे। ग्रहों की यह अनोखी स्थिति कुछ राशियों के लिए सुनहरे अवसर लाएगी, तो कुछ को संभलकर चलने का इशारा कर रही है। आइए जानते हैं इस गोचर का आपकी राशि पर क्या और कैसा असर होगा।
Vastu Shastra: वास्तु के ये 10 नियम बदल सकते हैं घर का माहौल, बनी रहेगी सुख-समृद्धि
House Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर केवल ईंट-पत्थरों का ढांचा नहीं होता, बल्कि ऊर्जा का एक ऐसा केंद्र होता है जिसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। अगर घर में वास्तु के नियमों का पालन किया जाए, तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और सुख-समृद्धि बनी रहती है।
गुरु का शनि के नक्षत्र में गोचर: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें 5 उपाय
18 जून से 18 अगस्त 2026 तक बृहस्पति ग्रह शनि के पुष्य नक्षत्र में रहेंगे। इस दौरान 3 राशियों के लिए बेहद ही शुभ समय रहेगा। अन्य राशियों को 5 उपाय करके इस समय को शुभ बनाया जा सकता है। इस दौरान आप इस समय का भरपूर लाभ लेने के लिए गुरु के उपाय के साथ ही अपने अटके कार्यों पर काम करना शुरू करें और जो भी योजनाएं बना रखी है उस पर भी काम शुरू कर दें।
Gupt Navratri 2026: गुप्त नवरात्रि हो रही है शुरू, 5 गुप्त कार्य करने से होगी मनोकामना पूर्ण
Gupt Navratri Gupt Remedies: गुप्त नवरात्रि के संबंध में मान्यता है कि श्रद्धा, नियम और गोपनीयता के साथ किए गए कुछ विशेष धार्मिक कार्य साधक को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं और जीवन की बाधाओं को दूर करने में सहायक माने जाते हैं। आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले 5 ऐसे शुभ कार्य, जिन्हें परंपरागत रूप से विशेष फलदायी माना जाता है।
सूर्य का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें 5 आसान उपाय
6 जुलाई 2026 को सूर्य देव आर्द्रा नक्षत्र की अपनी यात्रा पूरी करके बृहस्पति ग्रह के पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य का गुरु के नक्षत्र में आने का अर्थ है कि पद और सम्मान के साथ ही पुनः धनवान या समृद्ध होने का मार्ग खुलेगा। इस नक्षत्र में सूर्य देव 20 जुलाई तक रहकर शनि के पुष्य नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे, तब तक 5 राशियों को इससे कोई बड़ा लाभ मिलने की संभावना है।
सूर्य का शनि के पुष्य नक्षत्र में गोचर, जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों पर इसका प्रभाव
20 जुलाई 2026 को सूर्य देव पुनर्वसु नक्षत्र से निकलकर शनि के स्वामित्व वाले और नक्षत्रों के राजा माने जाने वाले पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। वे इस नक्षत्र में 3 अगस्त 2026 तक विराजमान रहेंगे। जब मान-सम्मान के कारक सूर्य इस कल्याणकारी नक्षत्र में आते हैं, तो यह सभी 12 राशियों के जीवन में बड़े बदलाव लेकर आता है। आइए जानते हैं कि इसगोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
आषाढ़ अमावस्या 2026: पितरों की कृपा पाने और पितृदोष से मुक्ति के 5 अचूक उपाय
हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है, और जब बात आषाढ़ महीने की अमावस्या की हो, तो इसका आध्यात्मिक मूल्य और भी बढ़ जाता है। आषाढ़ अमावस्या को पितरों के तर्पण, श्राद्ध और दान-पुण्य के लिए बेहद पवित्र माना गया है। यदि आपकी कुंडली में पितृदोष है या जीवन में बिना वजह परेशानियां आ रही हैं, तो इस दिन कुछ खास कार्य करके आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। आइए जानते हैं उन 5 मुख्य कार्यों के बारे में, जिन्हें करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है।
सूर्य का कर्क राशि में गोचर, जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का राशिफल
16 जुलाई 2026 को ग्रहों के राजा सूर्यदेव कर्क राशि में गोचर करने जा रहे हैं। कर्क जल तत्व की राशि है और इसके स्वामी चंद्रमा हैं, जो सूर्य के परम मित्र माने जाते हैं। वैसे तो इस राशि में सूर्यदेव थोड़े शांत पड़ जाते हैं, लेकिन खास बात यह है कि इस समय कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति पहले से ही उच्च के होकर विराजमान हैं। ऐसे में सूर्य और गुरु की यह युति कुछ राशियों के लिए वरदान साबित होगी, तो कुछ को संभलकर रहने की चेतावनी देगी। आइए जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक, इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है।
Chaturmas 2026: वर्ष 2026 में चातुर्मास कब से कब तक रहेगा?
Chaturmas 2026 in Hindi: इस बार 25 जुलाई 2026, शनिवार से चातुर्मास का प्रारंभ होगा। मान्यता के अनुसार, इसी दिन से भगवान विष्णु अगले 4 महीनों के लिए क्षीरसागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। यहीं से 'चातुर्मास' की शुरुआत होती है, जिसके दौरान सभी तरह के मांगलिक कार्य थम जाते हैं और पूरा समय सिर्फ भक्ति और साधना के लिए समर्पित होता है।
आषाढ़ कृष्ण चतुर्दशी और अमावस्या का संयोग आज, यदि कर लिए ये 5 कार्य तो चमक जाएगी किस्मत
Ashadha Krishna Chaturdashi 2026: आषाढ़ मास की कृष्ण चतुर्दशी और अमावस्या का संयोग सनातन धर्म में अत्यंत शुभ और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भगवान शिव, भगवान विष्णु और पितरों की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। आइए जानते हैं वे 5 शुभ कार्य, जिन्हें इस पावन संयोग में करना लाभकारी माना जाता है।