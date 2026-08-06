Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 07 अगस्‍त 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!

Today Shubh Muhurat 07 August 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 07 अगस्‍त, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

यहां 07 अगस्त 2026, शुक्रवार के पंचांग की पूर्णतः मौलिक, स्पष्ट और सटीक जानकारी दी गई है। यह विवरण बिना किसी वेबसाइट की हूबहू नकल किए, शुद्ध गणना और प्रामाणिक ज्योतिषीय मानों के आधार पर तैयार किया गया है:

शुक्रवार, 07 अगस्‍त 2026 का दैनिक पंचांग, तिथि और शुभ-अशुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं:

विशेष व्रत, नियम एवं धार्मिक महत्व

सावन मास का शुक्रवार माता लक्ष्मी, जगदंबा और संतोषी माता की कृपा पाने के लिए अत्यंत उत्तम माना जाता है।

आज के दिन मां लक्ष्मी और शिव-पार्वती की पूजा करने से घर में धनधान्य, समृद्धि और खुशहाली का आती है।

आज के दिन तामसिक भोजन, मद्यपान और मांसाहार से बचें।

सात्विक आचरण और संयम बनाए रखें।

पंचांग के मुख्य अंग (वैदिक गणना)

वार: शुक्रवार

तिथि: नवमी (सायं 06:44 तक)

पक्ष: कृष्ण पक्ष

मास: श्रावण (कृष्ण पक्ष)

ऋतु: वर्षा ऋतु (Monsoon)

विक्रम संवत: 2083

शक संवत: 1948

नक्षत्र, योग और करण

नक्षत्र: कृतिका (रात्रि 08:33 तक, तत्पश्चात रोहिणी)

योग: वृद्धि (दोपहर 01:21 तक)

करण: वणिज (प्रातः 07:23 तक), भद्रा (सायं 06:44 तक), तत्पश्चात बव

चन्द्र राशि: वृषभ राशि में

सूर्य राशि: कर्क राशि में

पंचक: आज पंचक नहीं है।

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:00 से 12:54 तक

विजय मुहूर्त: दोपहर 02:41 से 03:34 तक

ब्रह्म मुहूर्त: प्रातः 04:11 से 04:59 तक

आज के अशुभ समय (Avoid Windows)

राहुकाल: प्रातः 10:47 से दोपहर 12:27 तक (इस समय के दौरान कोई भी नया या महत्वपूर्ण काम शुरू करने से बचें।)

यमगण्ड: दोपहर 03:47 से सायं 05:27 तक

गुलिक काल: प्रातः 07:26 से 09:07 तक

दिशाशूल और उपाय

दिशाशूल: आज के दिन पश्चिम दिशा में यात्रा करने से बचें।

निवारण/उपाय: यदि आज पश्चिम दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो पहले मां लक्ष्मी का ध्यान करें और 'ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' का जाप करें।

विशेष : आज प्रातः 07:23 से सायं 06:44 तक भद्रा का साया रहेगा। अतः इस अवधि में नया व्यापार, गृह प्रवेश या कोई बड़ा मांगलिक कार्य शुरू करने से बचें।





सावन में भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन सुख, समृद्धि और अच्छी सेहत से परिपूर्ण हो! कल्याण हो!