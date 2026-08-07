08 August Birthday: आपको 8 अगस्त, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

August Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 8 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :

आपका जन्मदिन: 8 अगस्त

दिनांक 8 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 8 होगा। इस दिन जन्मे व्यक्ति धीर गंभीर, परोपकारी, कर्मठ होते हैं। आपकी वाणी कठोर तथा स्वर उग्र है। आप भौतिकतावादी है। आप अद्भुत शक्तियों के मालिक हैं। यह ग्रह सूर्यपुत्र शनि से संचालित होता है। आप अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं उसका एक मतलब होता है। कई बार आपके कार्यों का श्रेय दूसरे ले जाते हैं। आपके मन की थाह पाना मुश्किल है। आपको सफलता अत्यंत संघर्ष के बाद हासिल होती है।

आपके लिए खास

शुभ दिनांक : 8, 17, 26

शुभ अंक : 8, 17, 26, 35, 44

शुभ वर्ष : 2026, 2035, 2042, 2044, 2053

ईष्टदेव : हनुमानजी, शनि देवता

शुभ रंग : काला, गहरा नीला, जामुनी

आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल

करियर: व्यापार-व्यवसाय की स्थिति उत्तम रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्ति प्रगति पाएंगे। बेरोजगार प्रयास करें, तो रोजगार पाने में सफल होंगे।

सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। जो अभी तक बाधित रहे है वे भी सफल होंगे। राजनीतिक व्यक्ति भी समय का सदुपयोग कर लाभान्वित होंगे। शत्रु वर्ग प्रभावहीन होंगे।

सेहत: स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अनुकूल ही रहेगा।

आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति

डस्टिन हॉफमैन (Dustin Hoffman): 2 बार के ऑस्कर पुरस्कार विजेता, प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता

अर्नेस्ट लॉरेंस (Ernest Lawrence): नोबेल पुरस्कार से सम्मानित, अमेरिकी भौतिक विज्ञानी।

रॉजर फेडरर (Roger Federer): दिग्गज टेनिस खिलाड़ी। 20 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता।

पॉल डिराक (Paul Dirac): नोबेल पुरस्कार विजेता महान सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी।

सिद्धेश्वरी देवी (Siddheshwari Devi): भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायिका।





आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!