गुरुवार, 2 जुलाई 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. शीतला माता
  4. When are the festivals of Sheetala Saptami and Sheetala Ashtami?
Written By राजश्री कासलीवाल

कब है शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी का पर्व?

A photograph of the Goddess related to the worship performed on Sheetala Saptami and Sheetala Ashtami in July 2026
Sheetala Mata Vrat Date 2026: जुलाई में पड़ने वाली शीतला अष्टमी का व्रत सामान्य बासोड़ा यानी होली के बाद जितना बड़ा नहीं होता, लेकिन इस दिन माता शीतला के निमित्त ठंडे भोग का विधान माना जाता है। शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी, जिसे बासोड़ा भी कहा जाता है का पर्व जुलाई 2026 में मंगलवार, 7 जुलाई 2026 को कृष्ण पक्ष की सप्तमी पर शीतला सप्तमी तथा बुधवार, 8 जुलाई 2026 को कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर शीतला अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। इसी दिन मासिक कृष्ण जन्माष्टमी भी मनाई जाएगी।ALSO READ: देवशयनी एकादशी से चातुर्मास क्यों शुरू होता है? जानें धार्मिक मान्यता और आध्यात्मिक महत्व
 
यदि आप जुलाई 2026 की शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत नियम, धार्मिक महत्व और बसौड़ा परंपरा के बारे में जानना चाहते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी।
 
महत्व : हिंदू धर्म में शीतला माता को रोगों से रक्षा करने वाली और आरोग्य प्रदान करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि माता शीतला की आराधना करने से परिवार को संक्रामक रोगों, महामारी और अन्य शारीरिक कष्टों से सुरक्षा प्राप्त होती है। भारत के कई राज्यों, विशेषकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली में शीतला माता की विशेष श्रद्धा के साथ पूजा की जाती है।
 
आमतौर पर चैत्र कृष्ण पक्ष की शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी अधिक प्रसिद्ध हैं, लेकिन कई क्षेत्रों में आषाढ़ मास की शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी का भी विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। इस अवसर पर श्रद्धालु व्रत रखते हैं, शीतला माता के मंदिरों में दर्शन करते हैं और माता को एक दिन पहले तैयार किया गया ठंडा भोजन यानी बसौड़ा अर्पित करते हैं। मान्यता है कि इस दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता और माता को ठंडे व्यंजन का भोग लगाया जाता है।
 

शीतला माता पूजा की तिथि: 

7 जुलाई, मंगलवार को कृष्ण पक्ष की सप्तमी पर्व।
कृष्ण सप्तमी का आरम्भ: 06 जुलाई को 01:47 पी एम से
आषाढ़ कृष्ण पक्ष सप्तमी का अन्त- 7 जुलाई 2026 को 01:24 पी एम तक
 
बुधवार, 8 जुलाई 2026 को कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर्व
अष्टमी तिथि का प्रारंभ: 7 जुलाई 2026 को रात 01:24 बजे से
अष्टमी तिथि की समाप्ति: 8 जुलाई 2026 को रात 12:21 बजे होगी। 
 
मासिक कृष्ण जन्माष्टमी समय: 12:06 ए एम से 08 जुलाई को 12:46 ए एम तक।
कुल अवधि 00 घण्टे 40 मिनट्स
 
इस पर्व की मुख्य परंपरा के अनुसार इस त्योहार में मुख्य रूप से शीतला माता की पूजा की जाती है। परंपरा के अनुसार, अष्टमी के दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता है। श्रद्धालु सप्तमी की रात को ही भोजन- जैसे मीठे चावल, पूड़ी, राबड़ी आदि) तैयार कर लेते हैं और अगले दिन अष्टमी को माता को इसी ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है, जिसे 'बासोड़ा' या 'बासी भोजन' कहते हैं। 
 
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ऐसा करने से माता शीतला प्रसन्न होती हैं और परिवार को चेचक, खसरा और मौसमी बीमारियों से सुरक्षित रखती हैं।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Daily Vastu Tips: घर में हर दिन खुश रहना है तो आज ही अपनाएं ये सरल वास्तु टिप्स
लेखक के बारे में
राजश्री कासलीवाल
Writing in Hindi on various topics, including life style, religion, and astrology.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 3 जुलाई 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

शुक्र का सिंह राशि में गोचर, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, जरूर करें ये 3 उपाय

शुक्र का सिंह राशि में गोचर, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, जरूर करें ये 3 उपायvenus effect in leo: ब्रह्मांड के वैभव और सौंदर्य के कारक, 'शुक्र देव' अपना नया पड़ाव तय करने जा रहे हैं। 4 जुलाई 2026 की शाम को शुक्र ग्रह चंद्रमा की राशि (कर्क) को अलविदा कहकर अपने मित्र सूर्य की राशि (सिंह) में प्रवेश करेंगे। शुक्र का यह शाही गोचर 1 अगस्त 2026 तक रहेगा। जब सौंदर्य और ऐश्वर्य के देवता सिंह राशि के ठाठ-बाठ में बैठेंगे, तो कई राशियों की किस्मत चमकने वाली है। आइए जानते हैं कि शुक्र का यह 'सिंह यूटी' अंदाज किन 5 राशियों के लिए भाग्य के नए द्वार खोलने जा रहा है।

अमरनाथ यात्रा 2026: निकलने से पहले जरूर कर लें ये 5 जरूरी तैयारियां, तभी रहेगा सफर सुरक्षित

अमरनाथ यात्रा 2026: निकलने से पहले जरूर कर लें ये 5 जरूरी तैयारियां, तभी रहेगा सफर सुरक्षितAmarnath Yatra 2026: जय बाबा बर्फानी! अमरनाथ यात्रा 2026 की शुरुआत 3 जुलाई से होने जा रही है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल 2026 से ही शुरू हो गए थे। यह यात्रा 28 अगस्त 2026 (रक्षाबंधन) तक चलेगी। समुद्र तल से करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित बाबा बर्फानी की यह पवित्र यात्रा जितनी आध्यात्मिक है, उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी है। यदि आप भी इस वर्ष यात्रा का मन बना रहे हैं, तो इसे सुरक्षित और सुखद बनाने के लिए नीचे दी गई गाइड को ध्यान से पढ़ें।

Vakri Budh Effect: बुध की कर्क राशि में वक्री चाल, इन 3 राशियों को रहना होगा बेहद सतर्क

Vakri Budh Effect: बुध की कर्क राशि में वक्री चाल, इन 3 राशियों को रहना होगा बेहद सतर्कVakri Budh Effect: 29 जून 2026 की रात 10:45 बजे से बुध ग्रह कर्क राशि में वक्री चाल शुरू करेंगे। बुध की उल्टी चाल वैसे को अधिकतर राशियों पर कुछ न कुछ नकारात्मक प्रभाव डालती है लेकिन 3 राशियां ऐसी है जिन्हें बेहद सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि यह इन राशि के लोगों के आर्थिक जीवन, रिश्ते और कार्य स्थल को प्रभावित कर सकती है।

क्या धरती से टकराएगा विशालकाय उल्कापिंड? जानें कब सच हो सकती है यह भविष्यवाणी

क्या धरती से टकराएगा विशालकाय उल्कापिंड? जानें कब सच हो सकती है यह भविष्यवाणीAsteroid 1997 NC1 : 750 से 1,650 मीटर चौड़ा एक एस्टेरॉयड 27 जून 2026 शनिवार को शाम 4:44 मिनट पर पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरने वाला है। बताया जा रहा है कि इस एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने की कोई संभावना नहीं है। इससे पृथ्वी को कोई खतरा नहीं होगा। इस पर भारत की ISRO, चीन की CNSA, अमेरिका की NASA समेत कई अंतरिक्ष एजेंसियों की नजर हैं। चलिए इसी संदर्भ में जानते हैं कि धरती पर एस्टेरॉयड का कितना खतरा है।

राहु-गुरु का षडाष्टक योग बना, जानें 12 राशियों पर कैसा पड़ेगा असर

राहु-गुरु का षडाष्टक योग बना, जानें 12 राशियों पर कैसा पड़ेगा असरवर्तमान में धन, ज्ञान और भाग्य के कारक गुरु (बृहस्पति) और मायावी ग्रह राहु के बीच यह स्थिति बन रही है। चूंकि छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का है और आठवां भाव संकट, अचानक बदलाव व आयु का है, इसलिए इस योग के कारण वैश्विक स्तर और सभी राशियों के जीवन में बड़े उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। आइए जानते हैं कि राहु और गुरु का यह षडाष्टक योग सभी 12 राशियों पर क्या असर डालेगा।

और भी वीडियो देखें

कब है शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी का पर्व?

कब है शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी का पर्व?Hindu Festival July 2026: धार्मिक परंपराओं के अनुसार शीतला माता की पूजा से घर में सुख-शांति, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि का वास होता है। इस दिन स्वच्छता, सात्विकता और सेवा का विशेष महत्व बताया गया है। श्रद्धालु विधि-विधान से पूजा कर माता से परिवार की सुख-समृद्धि, निरोगी जीवन और संकटों से रक्षा की प्रार्थना करते हैं।

Daily Vastu Tips: घर में हर दिन खुश रहना है तो आज ही अपनाएं ये सरल वास्तु टिप्स

Daily Vastu Tips: घर में हर दिन खुश रहना है तो आज ही अपनाएं ये सरल वास्तु टिप्सPositive Energy at Home: घर केवल ईंट-पत्थरों का मकान नहीं होता, बल्कि यह हमारी ऊर्जा और भावनाओं का केंद्र होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में मौजूद हर छोटी-बड़ी चीज और दिशा हमारी मानसिक शांति और खुशियों को प्रभावित करती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में हर दिन सकारात्मकता, हंसी-खुशी और शांति का माहौल रहे, तो इन आसान और असरदार वास्तु टिप्स को जरूर अपनाएं:..

देवशयनी एकादशी से चातुर्मास क्यों शुरू होता है? जानें धार्मिक मान्यता और आध्यात्मिक महत्व

देवशयनी एकादशी से चातुर्मास क्यों शुरू होता है? जानें धार्मिक मान्यता और आध्यात्मिक महत्वDevshayani Ekadashi and Chaturmas: हिंदू धर्म में देवशयनी एकादशी और चातुर्मास का अत्यंत विशेष धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाने वाली देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के क्षीरसागर में योगनिद्रा में जाने की मान्यता है। इसी पावन तिथि से चातुर्मास का शुभारंभ होता है, जो लगातार चार महीनों तक चलता है

बृहस्पति का सिंह राशि में होगा गोचर, युग परिवर्तन के साथ 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन

बृहस्पति का सिंह राशि में होगा गोचर, युग परिवर्तन के साथ 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिनज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति (गुरु) का गोचर एक बेहद महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। जब देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करते हैं, तो इसका असर सभी राशियों के साथ-साथ पूरे देश और दुनिया पर पड़ता है। सिंह राशि में गुरु का प्रवेश कई राशियों के लिए भाग्य के द्वार खोलने वाला माना जा रहा है। बृहस्पति (गुरु) 31 अक्टूबर 2026 को दोपहर 12:50 बजे सिंह राशि में गोचर करेंगे। इस महागोचर से जिन 5 भाग्यशाली राशियों के "अच्छे दिन" शुरू होने वाले हैं.

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (02 जुलाई, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (02 जुलाई, 2026)Today 02 July 2026 horoscope in Hindi :आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया-तृतीया तिथि है। ग्रहों की स्थिति के अनुसार आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए करियर, लव, धन और स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। आइए जानते हैं मेष से मीन राशि तक का आज का भविष्यफल:
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

क्रिकेट

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com