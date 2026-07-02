Daily Vastu Tips: घर में हर दिन खुश रहना है तो आज ही अपनाएं ये सरल वास्तु टिप्स

Vastu Tips for Home: हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में हमेशा सुख, शांति, खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। लेकिन कई बार बिना किसी स्पष्ट कारण के घर में तनाव, मनमुटाव, आर्थिक परेशानियां या नकारात्मक माहौल महसूस होने लगता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की दिशा, साफ-सफाई, सजावट और दैनिक जीवन की कुछ छोटी-छोटी आदतें भी घर के वातावरण और परिवार के सदस्यों के मानसिक व भावनात्मक संतुलन को प्रभावित कर सकती हैं।ALSO READ: वास्तु टिप्स: खुशहाल घर और खुशहाल जीवन के 10 सरल उपाय vastu tips हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में हमेशा सुख, शांति, खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। लेकिन कई बार बिना किसी स्पष्ट कारण के घर में तनाव, मनमुटाव, आर्थिक परेशानियां या नकारात्मक माहौल महसूस होने लगता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की दिशा, साफ-सफाई, सजावट और दैनिक जीवन की कुछ छोटी-छोटी आदतें भी घर के वातावरण और परिवार के सदस्यों के मानसिक व भावनात्मक संतुलन को प्रभावित कर सकती हैं।

अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा खुशियों का माहौल, सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, तो यहां जानिए घर में हर दिन खुश रहने के लिए अपनाए जाने वाले आसान और प्रभावी वास्तु टिप्स।

1. मुख्य द्वार को रखें साफ

घर का मुख्य द्वार वह स्थान है जहां से खुशियां और सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती हैं। अत: मुख्य द्वार को हमेशा साफ-सुथरा रखें। वहां अंधेरा बिल्कुल न होने दें, शाम के समय एक अच्छे से लाइट की रोशनी जरूर रखें। साथ ही प्रवेश द्वार पर सुंदर तोरण/ वंदनवार लगाना और स्वास्तिक का चिह्न बनाना घर में नकारात्मक ऊर्जा को आने से रोकता है।

2. सुबह-सुबह घर में लाएं प्राकृतिक रोशनी और हवा

वास्तु में सुबह की धूप और ताजी हवा को 'प्राण ऊर्जा' माना गया है। सुबह उठते ही घर की खिड़कियां और दरवाजे कुछ समय के लिए जरूर खोलें, विशेषकर पूर्व दिशा की। इससे रात भर की ठहरी हुई नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है और घर का वातावरण ताजगी और खुशियों से भर जाता है।

3. सेंधा नमक का पोंछा लगाएं

4. 'क्लटर'/ कबाड़ या फालतू सामान को कहें अलविदा

जिस घर में चीजें बिखरी रहती हैं या टूटा-फूटा सामान जमा होता है, वहां मानसिक तनाव और उदासी बनी रहती है। घर के कोनों, बेड के नीचे और अलमारियों में बेकार पड़ा सामान, बंद पड़ी घड़ियां या टूटे कांच के बर्तन तुरंत हटा दें। घर जितना खाली और व्यवस्थित रहेगा, ऊर्जा का प्रवाह उतना ही सुचारू होगा, जिससे मन हर दिन प्रसन्न रहेगा।

5. घर की उत्तर-पूर्व दिशा को रखें हल्का

उत्तर-पूर्व दिशा यानी 'ईशान कोण' को देवताओं का स्थान माना जाता है। यह मानसिक शांति की दिशा है। इस दिशा को हमेशा साफ, खाली या बेहद हल्का रखें। यहां आप मंदिर बना सकते हैं या पानी का कोई छोटा फाउंटेन/ झरना रख सकते हैं। यहां भारी सामान या गंदगी रखने से घर के मुखिया और बच्चों में चिड़चिड़ापन बढ़ता है, इसलिए इसे साफ रखकर आप तनावमुक्त रह सकते हैं।

6. शयनकक्ष में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कम करें

आपका बेडरूम आपके सुकून और आपसी प्रेम का स्थान है। बेडरूम में टीवी, लैपटॉप या बहुत सारे मोबाइल रखने से बचें। सोते समय आपका सिर हमेशा दक्षिण या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इससे नींद गहरी आती है और सुबह उठने पर आप हर दिन फ्रेश और खुशमिजाज महसूस करते हैं।

7. खुशबू और मधुर संगीत का जादू

वास्तु में इंद्रियों को खुश रखना बहुत जरूरी माना गया है। सुबह और शाम के समय घर में हल्की सुगंध वाली धूपबत्ती, कपूर या एसेंशियल ऑयल- जैसे लैवेंडर या लेमनग्रास का इस्तेमाल करें। सुबह के समय घर में धीमे स्वर में गायत्री मंत्र या कोई शांत भजन बजाएं। सुगंध और मधुर ध्वनियां घर के डिप्रेशन वाले माहौल को तुरंत खुशनुमा बना देती हैं।

एक छोटा सा नियम: वास्तु टिप्स के साथ-साथ एक नियम यह भी बनाएं कि शाम के समय घर के सभी सदस्य एक साथ बैठकर कम से कम 10 मिनट हंसते-मुस्कुराते हुए बात करें। याद रखें, जहाँ प्रेम और सकारात्मक सोच होती है, वहां वास्तु देवता खुद-ब-खुद आशीर्वाद देते हैं!

FAQs



Q1. घर में नकारात्मक ऊर्जा के संकेत क्या माने जाते हैं?

बार-बार विवाद होना, तनावपूर्ण माहौल, बिना कारण बेचैनी महसूस होना और कामों में लगातार रुकावट आना कुछ सामान्य संकेत माने जाते हैं।

Q2. क्या नमक से पोछा लगाने से नकारात्मकता दूर होती है?

वास्तु मान्यताओं के अनुसार नमक मिले पानी से पोछा लगाना शुभ माना जाता है। हालांकि इसका वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है।

Q3. क्या मुख्य द्वार का वास्तु घर की खुशहाली को प्रभावित करता है?

वास्तु शास्त्र में मुख्य द्वार को ऊर्जा का प्रवेश द्वार माना गया है। इसलिए इसे साफ, सुंदर और व्यवस्थित रखना शुभ माना जाता है।



