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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Friday, 7 August 2026 (16:06 IST)

शुक्र का हस्त नक्षत्र में गोचर: जानिए मेष से मीन तक 12 राशियों पर क्या होगा असर

shukra Venus in Hasta Nakshatra
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Fri, 7 Aug 2026 (16:11 IST)
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11 अगस्त 2026, मंगलवार को प्रातः 06:33 बजे सौंदर्य, प्रेम, कला और भौतिक सुख-सुविधाओं का कारक ग्रह 'शुक्र' उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र के चतुर्थ पद से निकलकर हस्त नक्षत्र के प्रथम पद में प्रवेश करेगा। हस्त नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं, जो मन और भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। सौंदर्य के कारक शुक्र का चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश सभी 12 राशियों के जीवन में रचनात्मकता, आर्थिक स्थिति और व्यक्तिगत संबंधों पर गहरा प्रभाव डालेगा।
 

12 राशियों पर प्रभाव और राशिफल

मेष राशि

शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी और स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं या कोर्ट-कचहरी के मामलों में लगे हैं, उन्हें शुभ समाचार मिल सकता है। खर्चों में थोड़ी वृद्धि हो सकती है, इसलिए वित्तीय प्रबंधन बनाए रखें।
 

वृषभ राशि

कला, संगीत और लेखन से जुड़े जातकों के लिए यह समय वरदान सिद्ध होगा। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और सिंगल लोगों के जीवन में किसी नए व्यक्ति का आगमन हो सकता है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा और अचानक धन लाभ के योग बनेंगे।

मिथुन राशि

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बढ़ेगी। वाहन या अचल संपत्ति (मकान/प्लाट) खरीदने की योजना सफल हो सकती है। माता जी के स्वास्थ्य में सुधार होगा और घर के सौंदर्यीकरण पर धन खर्च हो सकता है।
 

सिंह राशि

वाणी में मधुरता आएगी, जिससे आपके अटके हुए काम पूरे होंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से यह गोचर अत्यंत शुभ रहने वाला है। धन संचय करने में सफलता मिलेगी और परिवार में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है।

कन्या राशि

आपकी आकर्षण क्षमता और व्यक्तित्व में निखार आएगा। व्यापार में नए साझेदार मिल सकते हैं। वैवाहिक जीवन में तालमेल बेहतर होगा। अपने खान-पान पर ध्यान दें और अति-उत्साह में कोई वित्तीय निर्णय न लें।

तुला राशि

विदेश यात्रा या विदेश से जुड़े व्यापार में लाभ के योग बन रहे हैं। हालांकि, इस दौरान आपके भौतिक सुख-साधनों पर अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं। सेहत का विशेष ध्यान रखें और आंख या नींद से जुड़ी समस्याओं को नजरअंदाज न करें।
 

वृश्चिक राशि

आय के नए स्रोत खुलेंगे और पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिलेगा। सामाजिक दायरे में वृद्धि होगी और वरिष्ठ अधिकारियों या बड़े भाई-बहनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। आपकी मनोकामनाएं पूरी होने का यह सही समय है।

धनु राशि

कार्यक्षेत्र और करियर में प्रगति देखने को मिलेगी। नए पद या जिम्मेदारी की प्राप्ति हो सकती है। जो लोग कला, फैशन, या मीडिया क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें प्रसिद्धि मिलेगी। पिता के साथ संबंध बेहतर होंगे।
 

मकर राशि

भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। धार्मिक या आध्यात्मिक यात्राओं का योग बन रहा है। उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए समय अनुकूल है। व्यापारिक सिलसिले में की गई यात्राएं लाभदायक सिद्ध होंगी।
 

कुंभ राशि

स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। अचानक से धन लाभ या गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन अनैतिक लेन-देन से बचें। ससुराल पक्ष से सहयोग प्राप्त होगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें।
 

मीन राशि

व्यापार में मुनाफा बढ़ेगा और साझेदारों के साथ संबंध मजबूत होंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा और जीवनसाथी के नाम से शुरू किया गया काम सफलता देगा। साझेदारी के नए अवसर प्राप्त होंगे।
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