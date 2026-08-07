कर्क राशि में बना त्रिग्रही योग, 6 राशियों की चमकेगी किस्मत, करियर, नौकरी और व्यापार में मिलेगा बड़ा लाभ

5 अगस्त 2026 से कर्क राशि में सूर्य, बुध और गुरु (बृहस्पति) की युति से अत्यंत शुभ 'त्रिग्रही योग' का निर्माण हुआ है जो 17 अगस्त तक रहेगा। ज्योतिष शास्त्र में कर्क राशि में इन तीन प्रमुख ग्रहों का एक साथ आना बहुत ही दुर्लभ और फलदायी माना जाता है, क्योंकि यहाँ गुरु उच्च के होते हैं तथा सूर्य-बुध के मिलने से 'बुधादित्य राजयोग' का निर्माण भी होता है। इस त्रिग्रही योग के प्रभाव से 6 राशियों की किस्मत चमकने वाली है और उन्हें करियर, नौकरी तथा व्यापार में अभूतपूर्व लाभ मिलने के संकेत हैं। आइए जानते हैं वे भाग्यशाली राशियां कौन-सी हैं।

1. वृष राशि (Taurus)

प्रभाव: त्रिग्रही योग आपके तीसरे भाव में बन रहा है, जिससे आपका पराक्रम और आत्मविश्वास सातवें आसमान पर रहेगा।

लाभ: दफ्तर में आपके काम की तारीफ होगी और नई जिम्मेदारियां या पदोन्नति मिल सकती है।

व्यापार: व्यापार से जुड़े निर्णयों में बड़ा मुनाफा होगा। नए सौदे साइन हो सकते हैं।

आर्थिक लाभ: आय के नए स्रोत बनेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी।

2. मिथुन राशि (Gemini)

प्रभाव: आपकी राशि से दूसरे (धन व वाणी) भाव में यह योग बन रहा है।

लाभ: अचानक धन लाभ के योग हैं। फंसा हुआ या अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।

करियर: आपकी बातचीत और संवाद शैली (Communication Skills) से अधिकारी और क्लाइंट्स प्रभावित होंगे।

व्यापार: पारिवारिक या पैतृक व्यवसाय से जुड़े लोगों को भारी मुनाफा होगा।

3. कर्क राशि (Cancer)

प्रभाव: यह त्रिग्रही योग आपकी ही राशि (प्रथम भाव/लग्न) में बन रहा है, जिससे आपके लिए 'स्वर्ण काल' की शुरुआत मानी जा सकती है।

लाभ: नौकरी में मनचाहा ट्रांसफर, प्रमोशन या वेतन वृद्धि मिल सकती है। समाज और कार्यस्थल पर मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

व्यापार: साझेदारी के काम में बड़ा मुनाफा होगा। नया स्टार्ट-अप या बिज़नेस शुरू करने के लिए समय उत्तम है।

व्यक्तिगत विकास: मानसिक तनाव दूर होगा और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी।

4. कन्या राशि (Virgo)

प्रभाव: आपकी राशि से एकादश (लाभ) भाव में सूर्य, बुध और गुरु की युति हो रही है।

लाभ: धन व लाभ: इस दौरान आपकी आय में जबर्दस्त बढ़ोतरी होगी। पुराने किए गए निवेशों से बहुगुणा लाभ मिलेगा।

करियर: नौकरीपेशा लोगों को बड़ी विदेशी कंपनियों या बड़े संस्थानों से नए अवसर मिल सकते हैं।

व्यापार: व्यापार में विस्तार की योजनाएं सफल होंगी और बड़े क्लाइंट्स जुड़ेंगे।

5. तुला राशि (Libra)

प्रभाव: यह योग आपकी राशि के दशम (कर्म/करियर) भाव में बन रहा है।

लाभ: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों को शुभ समाचार मिल सकता है। सीनियर्स का पूरा सहयोग मिलेगा।

व्यापार: अगर आप रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, मीडिया या कंसल्टेंसी के क्षेत्र में हैं, तो उम्मीद से अधिक लाभ होगा।

प्रतिष्ठा: कार्यक्षेत्र में आपकी लीडरशिप क्वालिटी की सराहना होगी।

6. मीन राशि (Pisces)

प्रभाव: आपकी राशि के पंचम (बुद्धि, विद्या व संतान) भाव में त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है।

लाभ: करियर, शोध (Research), शिक्षा, लेखन और कला से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता और प्रसिद्धि मिलेगी।

व्यापार: शेयर मार्केट या वित्तीय निवेश से जुड़े व्यापारियों को अचानक बड़ा धन लाभ हो सकता है।

नौकरी: अगर लंबे समय से नई नौकरी की तलाश में थे, तो मनपसंद ऑफर लेटर मिल सकता है।

विशेष उपाय (त्रिग्रही योग का अधिकतम लाभ पाने के लिए):

भगवान शिव का पूजन: नियमित रूप से शिवलिंग पर जल व दूध अर्पित करें और "ॐ नमः शिवाय" का जाप करें।

सूर्य देव को अर्घ्य: प्रतिदिन प्रातः तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल चढ़ाएं।

गुरु मंत्र का जाप: बृहस्पतिवार को "ॐ बृं बृहस्पतये नमः" का पाठ करें या पीले वस्त्र/फल का दान करें।