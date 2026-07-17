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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Friday, 17 July 2026 (15:01 IST)

Banyan Tree Benefits: शीघ्रपतन और वीर्य के पतलेपन से हैं परेशान? आयुर्वेद में छिपा है बरगद के फल और दूध का यह पारंपरिक नुस्खा

The image shows a banyan tree and a glass full of milk; the caption reads: "Try this Ayurvedic remedy for strength."
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Fri, 17 Jul 2026 (15:01 IST)
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Banyan Tree Sex Health Benefits: आयुर्वेद में बरगद (वट वृक्ष) के फल और दूध को पुरुषों के यौन स्वास्थ्य जैसे शीघ्रपतन और शुक्राणुओं की कमी को दूर करने में बेहद गुणकारी माना गया है। जानिए इसके इस्तेमाल का सही तरीका।
 

बरगद का महत्व:

भारतीय संस्कृति में बरगद (Banyan Tree या वट वृक्ष) को न केवल एक पवित्र और पूजनीय पेड़ माना गया है, बल्कि आयुर्वेद में इसे औषधीय गुणों का खजाना भी कहा गया है। हिंदू धर्म में ब्रह्मा के समान पूजे जाने वाले इस विशालकाय वृक्ष के पत्ते, छाल, फल और इससे निकलने वाले औषधीय दूध (लेटेक्स) का इस्तेमाल सदियों से कई तरह की शारीरिक व्याधियों को दूर करने के लिए किया जाता रहा है।
 
विशेष रूप से पुरुषों के यौन स्वास्थ्य (Sexual Health) को बेहतर बनाने, वीर्य के पतलेपन को दूर करने और शीघ्रपतन (Premature Ejaculation) जैसी समस्याओं में बरगद के नुस्खे प्राचीन ग्रंथों में बेहद असरदार बताए गए हैं। आइए जानते हैं बरगद के पेड़ से जुड़े इन पारंपरिक नुस्खों और उनके फायदों के बारे में।
 

पुरुषों के लिए क्यों खास है बरगद? (यौन संबंधी फायदे)

आयुर्वेद के अनुसार, बरगद में प्राकृतिक रूप से 'कामशक्तिवर्धक' (Aphrodisiac) और 'शुक्रवर्धक' (Spermatogenic) गुण पाए जाते हैं। इसके नियमित और सही इस्तेमाल से पुरुषों को निम्नलिखित लाभ मिल सकते हैं:
 
शीघ्रपतन और कमजोरी में राहत: यह शरीर की अंदरूनी कमजोरी को दूर कर स्टैमिना बढ़ाने में मददगार माना जाता है।
 
वीर्य के विकार दूर करना: वीर्य का पतलापन और प्रमेह (Involuntary Semination) जैसी समस्याओं को ठीक करने में इसके तत्वों को गुणकारी माना गया है।
 
शुक्राणुओं (Sperm Count) में वृद्धि: यह शुक्राणुओं की संख्या और उनकी गुणवत्ता में सुधार करने में सहायक है।
 

पहला नुस्खा: बरगद के फल और मिश्री का पाउडर

प्राचीन आयुर्वेदिक पद्धतियों में बरगद के फलों का एक विशेष नुस्खा बताया गया है, जिसे तैयार करने की विधि काफी अनूठी है:
 

कैसे तैयार करें यह मिश्रण?

फल इकट्ठा करें: बरगद के पेड़ पर लगने वाले छोटे, गोलाकार और लाल रंग के पके हुए फलों को सीधे हाथों से तोड़ें। ध्यान रखें कि जमीन पर गिरे हुए फलों का इस्तेमाल नहीं करना है।
छाया में सुखाएं: इन फलों को साफ कपड़े पर फैलाकर सीधे धूप के बजाय छांव में अच्छी तरह सुखा लें।
पत्थर पर पीसें: जब फल पूरी तरह सूख जाएं, तो इन्हें पीसकर पाउडर बना लें। ध्यान रहे कि पीसने के दौरान लोहे के बर्तनों या मिक्सर ग्राइंडर का इस्तेमाल न करें; इसे पत्थर के सिल-बट्टे या खरल में पीसना सबसे उत्तम माना जाता है।
मिश्री मिलाएं: इस पाउडर के वजन के बराबर मात्रा में पत्थर पर पिसी हुई धागे वाली मिश्री (माखन मिश्री) मिला लें।
भंडारण: इस तैयार मिश्रण को कांच या मिट्टी के साफ बर्तन में सुरक्षित रखें।
सेवन की विधि: इस पाउडर की आधा-आधा चम्मच मात्रा सुबह और शाम को हल्के गर्म (गुनगुने) दूध के साथ लेने की सलाह दी जाती है। यह सामान्य स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है।
 

दूसरा नुस्खा: बरगद के पत्तों/डंठल का दूध और बताशा

बरगद के पत्तों, कोमल कलियों या डंठल को तोड़ने पर जो गाढ़ा, सफेद दूध जैसा रस (Latex) निकलता है, उसका भी एक पारंपरिक प्रयोग बहुत प्रचलित है।
 
सेवन का तरीका: सूर्यास्त से ठीक पहले बरगद के पेड़ से ताजी कली या पत्ता तोड़ें। उससे निकलने वाले दूध की 5 बूंदें एक मीठे बताशे पर टपकाकर उसका सेवन करें।
 

20 दिनों का विशेष चक्र:

आयुर्वेद के जानकारों के अनुसार, पहले दिन 5 बूंदों से शुरुआत करें। इसके बाद हर दिन एक-एक बूंद बढ़ाते जाएं (जैसे दूसरे दिन 6 बूंद, तीसरे दिन 7 बूंद) और इसे 10वें दिन तक 14-15 बूंदों तक ले जाएं। 10 दिन पूरे होने के बाद, अगले 10 दिनों तक रोजाना एक-एक बूंद कम करते जाएं (जैसे 11वें दिन 13 बूंद, फिर 12 बूंद)। इस तरह 20 दिनों का यह चक्र वीर्य के पतलेपन और प्रमेह की समस्या को जड़ से खत्म करने में मदद करता है।
 

महत्वपूर्ण चिकित्सकीय परामर्श (Health Disclaimer):

यद्यपि आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा में बरगद के इन नुस्खों को बेहद सुरक्षित और प्रभावी बताया गया है, लेकिन हर व्यक्ति की शारीरिक प्रकृति (वात, पित्त, कफ) अलग होती है। इसलिए किसी भी नुस्खे को शुरू करने से पहले एक योग्य और प्रमाणित आयुर्वेदिक चिकित्सक (BAMS Doctor) से परामर्श जरूर लें। यदि आपको कोई अन्य गंभीर बीमारी या एलर्जी है, तो बिना डॉक्टरी सलाह के इसका सेवन न करें।
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