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  4. Discover 7 special diet plans and immunity-boosting home remedies for the rainy season
Written By राजश्री कासलीवाल
Last Updated : Tuesday, 7 July 2026 (10:15 IST)

Monsoon Health Tips: बारिश के मौसम के लिए जानें खास 7 डाइट प्लान और इम्युनिटी बढ़ाने वाले घरेलू उपाय

A photo providing information on a diet plan for staying healthy during the rainy season
Written By: राजश्री कासलीवाल
Publish: Tue, 7 Jul 2026 (10:07 IST) Updated: Tue, 7 Jul 2026 (10:15 IST)
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Monsoon and Health: स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, मानसून में संतुलित आहार, पर्याप्त पानी का सेवन, नियमित व्यायाम, व्यक्तिगत स्वच्छता और मच्छरों से बचाव जैसी आदतें अपनाकर कई मौसमी बीमारियों के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। साथ ही यदि तेज बुखार, सिरदर्द, बदन दर्द, जोड़ों में दर्द, त्वचा पर चकत्ते, लगातार कमजोरी या उल्टी जैसे लक्षण दिखाई दें, तो उन्हें सामान्य वायरल बुखार समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और समय रहते डॉक्टर से जांच करानी चाहिए।ALSO READ: Monsoon health tips: सावधान! बारिश में बीमारियों के खतरे से कैसे बचाएं खुद को, ये लक्षण दिखें तो ना करें नजरअंदाज
 
अगर आप जानना चाहते हैं कि मानसून में क्या खाएं, किन बातों का ध्यान रखें, इम्यूनिटी कैसे मजबूत करें और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के आसान उपाय क्या हैं, तो यह लेख आपके लिए उपयोगी साबित होगा। यहां आपको मानसून में स्वस्थ और सक्रिय रहने के लिए जरूरी स्वास्थ्य टिप्स, सावधानियां और विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए महत्वपूर्ण उपाय विस्तार से बताए गए हैं।
 

यहां जानें मानसून डाइट प्लान

 

* सुबह की शुरुआत

गुनगुना पानी पिएं।
नाश्ते में पोहा, दलिया, ओट्स, मूंग दाल चीला या इडली जैसी हल्की और पौष्टिक चीजें लें।
मौसमी फलों का सेवन करें, लेकिन उन्हें अच्छी तरह धोकर खाएं।
 

* दोपहर का भोजन

दाल, रोटी, चावल और मौसमी सब्जियों का संतुलित भोजन करें।
दही की जगह यदि मौसम या स्वास्थ्य के अनुसार उपयुक्त लगे तो छाछ या अन्य हल्के विकल्प लें।
अधिक तला-भुना और मसालेदार भोजन सीमित रखें।
 

* शाम का नाश्ता

भुना चना, मखाना, स्प्राउट्स या सूप जैसे हल्के विकल्प चुनें।
चाय के साथ तले हुए स्नैक्स की बजाय पौष्टिक नाश्ता लें।
 

* रात का खाना

हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन करें।
रात में बहुत देर से भोजन करने से बचें।
 

* इम्युनिटी बढ़ाने वाले घरेलू उपाय

1. हल्दी वाला दूध
हल्दी में मौजूद प्राकृतिक तत्व शरीर की सामान्य प्रतिरक्षा का समर्थन करने में सहायक माने जाते हैं।
 
2. अदरक और तुलसी की चाय
अदरक और तुलसी से बनी गर्म चाय गले को आराम पहुंचा सकती है और मौसम बदलने के दौरान आरामदायक महसूस कराने में मदद कर सकती है।
 
3. विटामिन C युक्त खाद्य पदार्थ
आंवला, अमरूद, संतरा और नींबू जैसे खाद्य पदार्थ विटामिन C के अच्छे स्रोत हैं, जो प्रतिरक्षा प्रणाली के सामान्य कार्य में भूमिका निभाते हैं।
 
4. पर्याप्त पानी पिएं
प्यास कम लगने पर भी दिनभर पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पानी पीते रहें।
 
5. पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम
रोज 7–8 घंटे की नींद लें और कम से कम 30 मिनट योग, वॉक या हल्की एक्सरसाइज करें।
 
6. प्रोटीन युक्त आहार लें
दालें, पनीर, अंडे (यदि आप खाते हों), सोया और अन्य प्रोटीन स्रोत शरीर के संतुलित पोषण में मदद करते हैं।ALSO READ: Health Benefits of Banana: कच्चे और पके केले में कौन कौनसे विटामिन होते हैं?
 

स्वच्छता का रखें ध्यान

बाहर से आने के बाद हाथ धोएं।
गीले कपड़े तुरंत बदलें।
घर के आसपास पानी जमा न होने दें, ताकि मच्छरों का प्रजनन कम हो।
 

* किन चीजों से बचें?

 
* बासी या खुले में रखा भोजन।
* अस्वच्छ स्थानों का स्ट्रीट फूड।
*  बहुत अधिक तला-भुना और अत्यधिक मीठा भोजन।
* बिना आवश्यकता के एंटीबायोटिक या अन्य दवाओं का सेवन।
 
संक्षेप में कहा जाए तो मानसून में फिट रहने के लिए कोई एक 'जादुई' खाद्य पदार्थ या घरेलू नुस्खा पर्याप्त नहीं होता। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद, अच्छी स्वच्छता और मच्छरों से बचाव-इन सभी का संयोजन बेहतर स्वास्थ्य बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि तेज बुखार, लगातार उल्टी, सांस लेने में तकलीफ, गंभीर कमजोरी या डेंगू, मलेरिया अथवा चिकनगुनिया जैसे संक्रमण के लक्षण दिखाई दें, तो घरेलू उपायों पर निर्भर रहने के बजाय तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Monsoon Health Tips: बारिश में फिट कैसे रहें?
 
लेखक के बारे में
राजश्री कासलीवाल
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