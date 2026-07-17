World Emoji Day 2026: विश्व इमोजी दिवस: कब और क्यों मनाया जाता है? जानें इतिहास और रोचक तथ्य

World Emoji Day: हर साल 17 जुलाई को विश्व इमोजी दिवस मनाया जाता है। आज के डिजिटल दौर में इमोजी/ Emoji हमारी रोजमर्रा की बातचीत का अहम हिस्सा बन चुके हैं। चाहे व्हाट्सएप पर हंसी साझा करनी हो, सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं व्यक्त करनी हों या किसी संदेश को अधिक प्रभावी बनाना हो, इमोजी शब्दों से कहीं अधिक तेजी से भावनाओं को व्यक्त कर देते हैं। इन्हीं छोटे-छोटे प्रतीकों के महत्व को पहचानने के लिए हर वर्ष 17 जुलाई को विश्व इमोजी दिवस मनाया जाता है। यह दिन लोगों को इमोजी के इतिहास, विकास और डिजिटल संचार में उनकी भूमिका के बारे में जागरूक करने का अवसर देता है।





विश्व इमोजी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व इमोजी दिवस क्यों मनाया जाता है? इमोजी का इतिहास विश्व इमोजी दिवस की शुरुआत कैसे हुई? इमोजी से जुड़े रोचक तथ्य डिजिटल दुनिया में इमोजी का महत्व

जानिए इस दिन का इतिहास, महत्व, शुरुआत, इमोजी के रोचक तथ्य और डिजिटल दुनिया में इसकी भूमिका...

विश्व इमोजी दिवस कब मनाया जाता है?

विश्व इमोजी दिवस हर साल 17 जुलाई को मनाया जाता है। इस तारीख का चयन इसलिए किया गया क्योंकि कई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कैलेंडर इमोजी में 17 जुलाई की तारीख दिखाई जाती थी। इसी विशेषता के कारण यह दिन विश्व इमोजी दिवस के रूप में प्रसिद्ध हुआ।

विश्व इमोजी दिवस क्यों मनाया जाता है?

इस दिवस को मनाने का उद्देश्य डिजिटल संचार में इमोजी के महत्व को पहचान देना। लोगों को इमोजी के इतिहास और विकास से परिचित कराना तथा तकनीक और संचार के नए तरीकों का उत्सव मनाना। इसके साथ ही रचनात्मकता और अभिव्यक्ति को बढ़ावा देना है। आज इमोजी केवल हंसी या खुशी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि शिक्षा, व्यवसाय, मार्केटिंग और सोशल मीडिया में भी प्रभावी संचार का माध्यम बन चुके हैं।

इमोजी का इतिहास

इमोजी की शुरुआत 1999 में जापान के डिजाइनर शिगेताका कुरिता ने की थी। उन्होंने मोबाइल इंटरनेट सेवा के लिए 176 छोटे-छोटे प्रतीकों का पहला सेट तैयार किया था। बाद में स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग के साथ इमोजी पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गए। वर्ष 2010 में इमोजी को यूनिकोड (Unicode) मानक में शामिल किया गया, जिसके बाद अलग-अलग कंपनियों और प्लेटफॉर्म पर इन्हें व्यापक रूप से अपनाया जाने लगा।

विश्व इमोजी दिवस की शुरुआत कैसे हुई?

विश्व इमोजी दिवस की शुरुआत 2014 में जेरेमी बर्ज ने की थी। उन्होंने इमोजी संस्कृति को बढ़ावा देने और लोगों को इसके महत्व से जोड़ने के उद्देश्य से इस दिन की शुरुआत की।

इमोजी से जुड़े रोचक तथ्य

- वर्तमान समय में दुनिया में हजारों इमोजी उपलब्ध हैं और समय-समय पर नए इमोजी जोड़े जाते हैं।

- लाल दिल (❤/ Red Heart) सबसे लोकप्रिय इमोजी में से एक है।

- इमोजी के उपयोग का तरीका और पसंद अलग-अलग देशों में अलग हो सकती है।

- लगभग सभी प्रमुख स्मार्टफोन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इमोजी का समर्थन करते हैं।

- 'Face with Tears of Joy' लंबे समय तक दुनिया के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले इमोजी में शामिल रहा।

डिजिटल दुनिया में इमोजी का महत्व

आज इमोजी केवल मनोरंजन का साधन नहीं हैं। इनका उपयोग सोशल मीडिया पोस्ट को आकर्षक बनाने में, ऑनलाइन मार्केटिंग में, ग्राहकों से बेहतर संवाद स्थापित करने में, शिक्षा और डिजिटल प्रेजेंटेशन में, व्यक्तिगत बातचीत को अधिक प्रभावशाली बनाने में किया जाता है।

संक्षेप में कहें तो विश्व इमोजी दिवस हमें याद दिलाता है कि छोटे-से इमोजी भी संचार को अधिक सहज, भावनात्मक और प्रभावशाली बना सकते हैं। डिजिटल युग में इमोजी भाषा की सीमाओं को कम करते हुए लोगों को जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुके हैं। इसी यही कारण है कि हर वर्ष 17 जुलाई को दुनिया भर में विश्व इमोजी दिवस उत्साह के साथ मनाया जाता है।