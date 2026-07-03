  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. दिवस विशेष
  3. आज का दिन
  4. When and why is International Plastic Bag Free Day observed?
Written By राजश्री कासलीवाल

International Plastic Bag Free Day: इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे कब और क्यों मनाया जाता है?

Image caption: A photo conveying the message of International Plastic Bag Free Day and providing information on tackling the serious issue of plastic pollution
Written By: राजश्री कासलीवाल
Publish: Fri, 3 Jul 2026 (10:05 IST) Updated: Fri, 3 Jul 2026 (10:03 IST)
google-news
antarrashtriya plastic bag mukt divas kab manaya jata hai: प्रत्येक वर्ष 3 जुलाई को दुनिया भर में 'इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे' यानी अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद बहुत सीधा और साफ है, सिंगल-यूज़ (एक बार इस्तेमाल होने वाले) प्लास्टिक बैग के हानिकारक प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करना और उन्हें कपड़े या जूट के थैलों जैसे सुरक्षित विकल्पों को अपनाने के लिए प्रेरित करना है।

  • कब और कैसे हुई इसकी शुरुआत?
  • यह दिन क्यों मनाया जाता है? जानें इसके पीछे की बड़ी वजहें...
  • पर्यावरण को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाना
  • समुद्री और वन्य जीवों की सुरक्षा
  • मानव स्वास्थ्य की रक्षा
  • ड्रेनेज सिस्टम का ब्लॉक होना
  • हम इस मुहिम में क्या योगदान दे सकते हैं?
 
 

आइए जानते हैं कि इस खास दिन की शुरुआत कब हुई और इसे मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी:

 

कब और कैसे हुई इसकी शुरुआत?

इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे की शुरुआत साल 2008 में हुई थी। इसे 'ज़ीरो वेस्ट यूरोप' (Zero Waste Europe) के एक सदस्य 'रीज़ेरो' (Rezero) द्वारा शुरू किया गया था। शुरुआत में यह अभियान सिर्फ यूरोप के कुछ देशों तक सीमित था। लेकिन धीरे-धीरे, जैसे-जैसे दुनिया को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान का अहसास हुआ, यह एक वैश्विक (Global) आंदोलन बन गया। अब हर साल 3 जुलाई को दुनिया के दर्जनों देश मिलकर इस मुहिम का हिस्सा बनते हैं।
 

यह दिन क्यों मनाया जाता है? जानें इसके पीछे की बड़ी वजहें...

प्लास्टिक बैग हमारे लिए कुछ मिनटों की सुविधा तो लाते हैं, लेकिन यह हमारी धरती के लिए सैकड़ों सालों का सिरदर्द बन जाते हैं। इस दिन को मनाने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:
 

1. पर्यावरण को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाना

प्लास्टिक बैग 'नॉन-बायोडिग्रेडेबल' (Non-biodegradable) होते हैं, यानी ये प्राकृतिक रूप से कभी नष्ट नहीं होते। एक साधारण प्लास्टिक बैग को पूरी तरह से टूटने या गलने में 100 से 500 साल का समय लग सकता है। तब तक यह मिट्टी और पानी में मिलकर जहरीले सूक्ष्म कणों (Microplastics) में बदल जाता है, जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं।
 

2. समुद्री और वन्य जीवों की सुरक्षा

हर साल लाखों टन प्लास्टिक कचरा समुद्र में पहुंचता है। समुद्री जीव- जैसे कछुए, मछलियां और व्हेल्स अक्सर प्लास्टिक बैग को खाना समझकर निगल लेते हैं, जिससे उनके पेट में ब्लॉक हो जाता है और दम घुटने से उनकी मौत हो जाती है। ठीक इसी तरह, शहरों में लावारिस घूमने वाले पशु- जैसे गाय कचरे के ढेर से प्लास्टिक बैग खा लेते हैं, जो उनके लिए जानलेवा साबित होता है।
 

3. मानव स्वास्थ्य की रक्षा

जब प्लास्टिक बैग मिट्टी में दबे रहते हैं, तो इनसे निकलने वाले हानिकारक केमिकल्स जमीन के अंदर के पानी (Groundwater) में मिल जाते हैं। जब पशु या मछलियां इसे अनजाने में खाते हैं, तो यह फूड चेन (खाद्य श्रृंखला) के जरिए इंसानों के शरीर तक पहुंच जाता है, जिससे कैंसर और हार्मोनल असंतुलन जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं।
 

4. ड्रेनेज सिस्टम का ब्लॉक होना

शहरी इलाकों में प्लास्टिक बैग्स का सबसे बड़ा साइड-इफेक्ट यह दिखता है कि ये नालियों और सीवर पाइपों में फंस जाते हैं। बारिश के मौसम में इसकी वजह से सड़कों पर पानी भर जाता है और बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है।
 

हम इस मुहिम में क्या योगदान दे सकते हैं?

बदलाव हमेशा घर से शुरू होता है। इस दिन को सार्थक बनाने के लिए हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये छोटे बदलाव कर सकते हैं:
 
'नो' कहना सीखें: जब भी आप सब्जी या राशन लेने जाएं, तो दुकानदार से प्लास्टिक बैग लेने से साफ मना करें।
 
विकल्प अपनाएं: हमेशा अपनी गाड़ी में या जेब में एक कपड़े या जूट का थैला साथ रखें।
 
जागरूकता फैलाएं: अपने परिवार और दोस्तों को भी प्लास्टिक के नुकसान बताएं और उन्हें भी थैला इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करें।
 
एक कड़वा सच: एक रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया भर में हर मिनट लगभग 20 लाख प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि उनका औसत उपयोग समय सिर्फ 12 मिनट होता है। इस 12 मिनट की सुविधा के लिए हम अपनी धरती को सदियों का नुकसान पहुंचा रहे हैं।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
लेखक के बारे में
राजश्री कासलीवाल
Writing in Hindi on various topics, including life style, religion, and astrology.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

नशे की लत से उबरने के लिए कौनसी थेरेपी और कदम होते हैं सबसे असरदार

नशे की लत से उबरने के लिए कौनसी थेरेपी और कदम होते हैं सबसे असरदारDrug Addiction: नशे की लत से उबरना एक क्रमिक और वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसमें केवल इच्छाशक्ति नहीं, बल्कि सही थेरेपी, मेडिकल सपोर्ट और लाइफस्टाइल बदलाव की जरूरत होती है। अलग-अलग लोगों के लिए तरीका अलग हो सकता है, लेकिन कुछ इलाज और कदम सबसे ज्यादा असरदार माने जाते हैं।

बारिश के मौसम में जरूर पिएं ये 5 हेल्दी ड्रिंक्स, शरीर को देंगे इम्युनिटी, एनर्जी और अंदरूनी गर्माहट

बारिश के मौसम में जरूर पिएं ये 5 हेल्दी ड्रिंक्स, शरीर को देंगे इम्युनिटी, एनर्जी और अंदरूनी गर्माहटmonsoon mein konsi drinks piye: मानसून का मौसम जहां एक ओर ठंडी हवा और भीगी मिट्टी की खुशबू लेकर आता है, वहीं दूसरी ओर यह समय बीमारियों के खतरे को भी बढ़ा देता है। सर्दी-जुकाम, पेट से जुड़ी समस्याएं, कमजोरी और स्किन प्रॉब्लम्स जैसे कई संक्रमण इस समय शरीर को कमजोर बना सकते हैं।

डेंगू और चिकनगुनिया से बचाव के लिए अपनाएं ये जरूरी उपाय, मच्छरों से ऐसे करें खुद की सुरक्षा

डेंगू और चिकनगुनिया से बचाव के लिए अपनाएं ये जरूरी उपाय, मच्छरों से ऐसे करें खुद की सुरक्षाmachar se kaise bache gharelu upay: मानसून के मौसम के आते ही नमी, गंदगी और रुका हुआ पानी मच्छरों के लिए एक आदर्श प्रजनन स्थल बन जाता है। यही वजह है कि हर साल जुलाई से अक्टूबर के बीच डेंगू और चिकनगुनिया जैसे मच्छर जनित रोगों के मामले तेजी से बढ़ जाते हैं।

Hiccups Relief Tips: बार-बार हिचकी क्यों आती है? जानें कारण और आसान उपचार

Hiccups Relief Tips: बार-बार हिचकी क्यों आती है? जानें कारण और आसान उपचारWhy Do Hiccups Occur Frequently: हिचकी एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है, जो डायाफ्राम अर्थात् फेफड़ों के नीचे की मांसपेशी के अचानक सिकुड़ने से होती है। आमतौर पर हिचकी कुछ मिनटों में अपने आप बंद हो जाती है, लेकिन यदि यह बार-बार आए या लंबे समय तक बनी रहे, तो इसके पीछे कुछ विशेष कारण हो सकते हैं।

बरसात के मौसम में ये 5 आसान योगासन कर सकते हैं आपकी इम्युनिटी की रक्षा

बरसात के मौसम में ये 5 आसान योगासन कर सकते हैं आपकी इम्युनिटी की रक्षाbest yoga asanas for health: बरसात का मौसम जहां मन को सुकून देता है, वहीं यह मौसम शरीर के लिए कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं भी लेकर आता है। नमी भरा वातावरण, गीली जमीन, हवा में बैक्टीरिया और कमज़ोर होती इम्युनिटी, ये सभी मिलकर सर्दी, जुकाम, खांसी, वायरल बुखार और स्किन एलर्जी जैसी बीमारियों को न्योता देते हैं।

घर पर BP चेक करते समय न करें ये गलतियां, जानें ब्लड प्रेशर नापने का सही तरीका

घर पर BP चेक करते समय न करें ये गलतियां, जानें ब्लड प्रेशर नापने का सही तरीकाBlood Pressure Check at Home:घर पर ब्लड प्रेशर (बीपी) नापना अपनी सेहत का ख्याल रखने का एक बेहतरीन तरीका है। हां बिलकुल!, लेकिन अगर तरीका सही न हो तो रीडिंग गलत आ सकती है। घर पर सही तरीके से ब्लड प्रेशर नापने के लिए इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्या आप जानना चाहते हैं कि घर पर ब्लड प्रेशर नापने का सही तरीका क्या है? तो पढ़ें...

स्वामी विवेकानंद पुण्यतिथि विशेष: एक ज्योति जो आज भी भारत का पथ आलोकित कर रही है

स्वामी विवेकानंद पुण्यतिथि विशेष: एक ज्योति जो आज भी भारत का पथ आलोकित कर रही हैSwami Vivekanandas death anniversary: आज स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि का वास्तविक अर्थ यही है कि हम महापुरुष के अधूरे कार्यों को अपना दायित्व मानें। यदि हम केवल पुष्प अर्पित कर लौट आएं, तो स्मरण अधूरा रह जाएगा। किंतु यदि हम अपने जीवन में ईमानदारी, सेवा, आत्मानुशासन और राष्ट्रहित को स्थान दें, तो वही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

Daily Vastu Tips: घर में हर दिन खुश रहना है तो आज ही अपनाएं ये सरल वास्तु टिप्स

Daily Vastu Tips: घर में हर दिन खुश रहना है तो आज ही अपनाएं ये सरल वास्तु टिप्सPositive Energy at Home: घर केवल ईंट-पत्थरों का मकान नहीं होता, बल्कि यह हमारी ऊर्जा और भावनाओं का केंद्र होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में मौजूद हर छोटी-बड़ी चीज और दिशा हमारी मानसिक शांति और खुशियों को प्रभावित करती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में हर दिन सकारात्मकता, हंसी-खुशी और शांति का माहौल रहे, तो इन आसान और असरदार वास्तु टिप्स को जरूर अपनाएं:..

पुण्यतिथि विशेष: स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय और खास बातें

पुण्यतिथि विशेष: स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय और खास बातेंSwami Vivekananda Punyatithi: स्वामी विवेकानंद भारतीय समाज के महान संत, योगी और सुधारक थे, जिनका जीवन देश और दुनिया में जागरूकता और आत्मा के सशक्तिकरण के लिए प्रेरणास्त्रोत है। उनका जीवन दर्शन, उनके विचार और उनकी कार्यशैली आज भी लोगों को प्रेरित करती है।

तीखा सामाजिक-आर्थिक व्यंग्य: दो जून की रोटी

तीखा सामाजिक-आर्थिक व्यंग्य: दो जून की रोटीसाहब! दो जून की रोटी मिल जाए, बस और क्या चाहिए? यह वाक्य सुनने में जितना सरल लगता है, उतना ही भयावह है। दरअसल यह कोई संतोष का वाक्य नहीं, बल्कि उस व्यवस्था का मृत्युलेख है जिसने करोड़ों लोगों की पूरी जिंदगी को सिर्फ रोटी तक सीमित कर दिया।