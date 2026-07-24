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Written By राजश्री कासलीवाल राजश्री कासलीवाल
Last Updated : Friday, 24 July 2026 (16:18 IST)

Raksha Bandhan Essay: राखी पर्व पर हिन्दी निबंध: वर्तमान समय में रक्षा बंधन का त्योहार

A photo related to the festival of Rakhi, a symbol of the sacred bond of love between siblings. The image includes a caption for an essay on Raksha Bandhan
Written By: राजश्री कासलीवाल
Updated: Fri, 24 Jul 2026 (16:18 IST)
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Rakhi, Raksha Bandhan Festival Essay: रक्षा बंधन केवल रेशम के धागों और मिठाइयों का त्योहार नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति की उस गहरी जड़ से जुड़ा है जो रिश्तों की पवित्रता, समर्पण और सुरक्षा का पाठ पढ़ाती है। पौराणिक काल से लेकर आज तक इस त्योहार की मूल आत्मा वही है- भाई और बहन के बीच निस्वार्थ प्रेम। परंतु समय के बदलाव के साथ-साथ वर्तमान दौर में रक्षा बंधन को मनाने के तरीकों, इसके अर्थ और इसके सामाजिक विस्तार में काफी नयापन आया है।ALSO READ: Essay on Friendship Day: फ्रेंडशिप डे: दोस्ती के अटूट बंधन का खूबसूरत पर्व, पढ़ें हिन्दी में रोचक निबंध
 
  • प्रस्तावना
  • वर्तमान समय में रक्षा बंधन का महत्व
  • आधुनिक युग में रक्षा बंधन
  • सामाजिक संदेश
  • उपसंहार
 

प्रस्तावना

रक्षा बंधन भारत के प्रमुख और पवित्र त्योहारों में से एक है। श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला यह त्योहार भारतीय संस्कृति की उस परंपरा को दर्शाता है, जिसमें रिश्तों को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। यह केवल भाई-बहन के रिश्ते का पर्व नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास, सम्मान, कर्तव्य और सुरक्षा का प्रतीक भी है। बदलते समय के साथ रक्षा बंधन का स्वरूप भले ही आधुनिक हुआ हो, लेकिन इसकी मूल भावना आज भी पहले जैसी ही पवित्र और मजबूत है।
 

वर्तमान समय में रक्षा बंधन का महत्व

आज के व्यस्त जीवन और भागदौड़ भरे समय में परिवार के सभी सदस्य एक साथ कम ही मिल पाते हैं। ऐसे में रक्षा बंधन का त्योहार परिवार को जोड़ने का एक सुंदर अवसर बनकर आता है। इस दिन भाई-बहन चाहे कितनी भी दूर क्यों न हों, वे एक-दूसरे से मिलने या ऑनलाइन माध्यम से अपनी शुभकामनाएं साझा करने का प्रयास करते हैं। इससे रिश्तों में अपनापन और भावनात्मक जुड़ाव बना रहता है।
 
आज रक्षा बंधन केवल एक पारिवारिक त्योहार नहीं रहा, बल्कि सामाजिक एकता और सद्भाव का भी प्रतीक बन गया है। कई स्थानों पर बहनें सैनिकों, पुलिसकर्मियों, डॉक्टरों और समाज की सेवा करने वाले लोगों को भी राखी बांधकर उनके प्रति सम्मान और विश्वास व्यक्त करती हैं। इससे यह संदेश मिलता है कि रक्षा का संबंध केवल परिवार तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे समाज से जुड़ा हुआ है।
 

आधुनिक युग में रक्षा बंधन

तकनीक के विकास ने इस पर्व को और अधिक सहज बना दिया है। जो भाई-बहन विदेश या दूसरे शहरों में रहते हैं, वे ऑनलाइन राखी भेजते हैं, वीडियो कॉल के माध्यम से त्योहार मनाते हैं और डिजिटल उपहारों का आदान-प्रदान करते हैं। ई-कॉमर्स और ऑनलाइन सेवाओं ने भी इस पर्व को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
 
वर्तमान समय में पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए लोग इको-फ्रेंडली राखियों का उपयोग करने लगे हैं। बीज वाली राखियां, हस्तनिर्मित राखियां और प्राकृतिक सामग्री से बनी राखियां पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संदेश देती हैं। साथ ही, प्लास्टिक के उपयोग से बचने की प्रेरणा भी मिलती है।
 

सामाजिक संदेश

रक्षा बंधन हमें केवल भाई-बहन के रिश्ते की याद नहीं दिलाता, बल्कि महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और समान अधिकारों का संदेश भी देता है। आज समाज में यह आवश्यक है कि रक्षा का अर्थ केवल सुरक्षा देने का वादा न होकर, महिलाओं की शिक्षा, आत्मनिर्भरता, सम्मान और समान अवसर सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी हो। यही इस पर्व की आधुनिक और व्यापक सोच है।
 

उपसंहार

रक्षा बंधन भारतीय संस्कृति का ऐसा पर्व है, जो प्रेम, विश्वास, अपनापन और जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करता है। आधुनिक समय में इसके मनाने के तरीके भले बदल गए हों, लेकिन इसकी आत्मा आज भी वही है- रिश्तों को सहेजना और उन्हें सम्मान देना। यदि हम इस त्योहार के मूल संदेश को अपने जीवन में अपनाएं, तो परिवार के साथ-साथ समाज में भी प्रेम, एकता और सद्भाव का वातावरण मजबूत होगा। इसलिए रक्षा बंधन केवल एक धार्मिक या पारिवारिक पर्व नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, सामाजिक मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं का जीवंत उत्सव है।
 
आज बदलते समय के साथ रक्षा बंधन का स्वरूप और भी व्यापक हो गया है। आज यह त्योहार केवल सगे भाई-बहन तक सीमित नहीं है, बल्कि गुरु-शिष्य, मित्र, सैनिकों, समाजसेवियों और मानवता के प्रति सम्मान और विश्वास का प्रतीक भी बन चुका है। आधुनिक युग में ऑनलाइन राखी, वीडियो कॉल और डिजिटल उपहारों ने इस पर्व को वैश्विक पहचान दिलाई है, जबकि इको-फ्रेंडली राखियों का चलन पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दे रहा है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Rakhi 2026: कब है रक्षा बंधन का त्योहार, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त?
लेखक के बारे में
राजश्री कासलीवाल
श्रीमती राजश्री कासलीवाल पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों का अनुभव। धर्म, व्रत-त्योहार, ज्योतिष, रेसिपी, साहित्य, लाइफ स्टाइल और अन्य विषयों पर लेखन का कार्य। वर्तमान में विश्‍व के पहले हिंदी पोर्टल वेबदुनिया में सीनियर सब-एडिटर (कंटेंट) के पद पर कार्यरत हैं।  .... और पढ़ें
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