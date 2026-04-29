बुधवार, 29 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. नन्ही दुनिया
  3. निबंध
  4. Essay on Buddha Purnima
Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Buddha Purnima Essay: बुद्ध पूर्णिमा: शांति और आत्मज्ञान के महापर्व पर रोचक निबंध

भगवान गौतम बुद्ध का मनभावन फोटो
Buddha Purnima: बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म का एक प्रमुख त्योहार है, जिसे भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान और महापरिनिर्वाण की याद में मनाया जाता है। इसे अप्रैल–मई में पड़ने वाली वैशाख पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है।

प्रस्तावना:

बुद्ध पूर्णिमा, जिसे 'वैशाख पूर्णिमा' भी कहा जाता है, विश्व भर के बौद्ध अनुयायियों और शांति प्रिय लोगों के लिए सबसे बड़ा त्योहार है। यह दिन केवल एक पर्व नहीं, बल्कि मानवता, करुणा और सत्य की खोज का प्रतीक है। वैशाख माह की यह पूर्णिमा भगवान गौतम बुद्ध के जीवन की तीन महत्वपूर्ण कड़ियों को एक सूत्र में पिरोती है। भारत में विशेष रूप से यह पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, यह दिन पूरी दुनिया के बौद्ध अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।ALSO READ: Buddha Purnima 2026: बुद्ध के कर्म का मनोविज्ञान: कैसे बनता है कर्म से भाग्य?
 

एक अद्भुत संयोग: त्रिविध पावन तिथि

बुद्ध पूर्णिमा की सबसे रोचक बात यह है कि भगवान बुद्ध के जीवन की तीन सबसे बड़ी घटनाएं इसी एक तिथि (वैशाख पूर्णिमा) को घटित हुई थीं:
 
जन्म: लुम्बिनी (नेपाल) में राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में उनका जन्म।
 
ज्ञान प्राप्ति: वर्षों की कठिन तपस्या के बाद बोधगया में 'बोधि वृक्ष' के नीचे उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ।
 
महापरिनिर्वाण: कुशीनगर में उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया।
 
इतिहास में ऐसी घटना विरल ही मिलती है जहां किसी महापुरुष का जन्म, ज्ञान और मृत्यु एक ही तिथि को हुई हो।
 

राजकुमार से 'बुद्ध' बनने का सफर

राजमहल के वैभव और ऐश्वर्य के बीच पले-बढ़े सिद्धार्थ का हृदय एक वृद्ध, एक रोगी और एक मृत व्यक्ति को देखकर द्रवित हो उठा। उन्होंने महसूस किया कि संसार दुखों का घर है। 29 वर्ष की आयु में पत्नी और पुत्र का त्याग कर वे सत्य की खोज में निकल पड़े। कठोर साधना के बाद जब उन्हें ज्ञान मिला, तो वे 'बुद्ध' (यानी जागृत व्यक्ति) कहलाए।
 

बुद्ध के संदेश: आज के समय में प्रासंगिकता

बुद्ध पूर्णिमा केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन में शांति, करुणा और संतुलन की ओर प्रेरित करता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि ज्ञान और अहिंसा का मार्ग अपनाकर ही समाज और व्यक्तिगत जीवन में सच्ची खुशी प्राप्त की जा सकती है।

बुद्ध ने दुनिया को 'पंचशील' के सिद्धांत और 'अष्टांगिक मार्ग' दिया। उन्होंने सिखाया कि:
 
अहिंसा: किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचाना ही सबसे बड़ा धर्म है।
 
मध्यम मार्ग: न तो बहुत अधिक विलासिता और न ही बहुत अधिक कठोर तप—जीवन का संतुलन ही सुख का आधार है।
 
करुणा: उन्होंने ऊंच-नीच और जाति-पाति के भेदभाव को मिटाकर प्रेम का संदेश दिया।
 

कैसे मनाई जाती है बुद्ध पूर्णिमा?

इस दिन लोग घरों और मठों में दीप जलाते हैं। बोधगया में विशेष प्रार्थनाएं होती हैं। भक्त सफेद वस्त्र पहनते हैं और दान-पुण्य के कार्य करते हैं। इस दिन 'खीर' का विशेष महत्व है, क्योंकि सुजाता नाम की एक कन्या ने बुद्ध को खीर खिलाकर उनकी साधना पूर्ण कराई थी। सुजाता ने सिद्धार्थ की कठोर तपस्या से प्रभावित होकर, उनको खीर (पायस) का भोग लगाया, जिससे सिद्धार्थ को पुनः ऊर्जा मिली थीं।
 

निष्कर्ष

आज की भागदौड़ भरी और तनावपूर्ण दुनिया में बुद्ध के विचार एक मरहम की तरह काम करते हैं। बुद्ध पूर्णिमा हमें याद दिलाती है कि शांति बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर है। यदि हम नफरत को त्याग कर प्रेम और करुणा को अपना लें, तो हम आज भी बुद्ध बन सकते हैं।ALSO READ: बुद्ध जयंती 2026: आखिर कहां और कैसे हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म? जानें पूरी सच्चाई
 
'अप्प दीपो भव' — अपना दीपक स्वयं बनें।

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Summer health tips: लू और डिहाइड्रेशन से बचाने वाले 10 घरेलू पेय और हेल्थ टिप्स

Summer health tips: लू और डिहाइड्रेशन से बचाने वाले 10 घरेलू पेय और हेल्थ टिप्सHealth care in summer: गर्मी के मौसम में लू और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए शरीर को हाइड्रेटेड रखना सबसे जरूरी है। यदि आप नियमित रूप से इन घरेलू पेय और हेल्थ टिप्स का पालन करते हैं, तो आप गर्मी के मौसम में भी स्वस्थ और ऊर्जावान रह सकते हैं। आइए यहां जानते हैं 10 घरेलू पेय और हेल्थ टिप्स के बारे में खास जानकारी...

Jhalmuri recipe: घर पर 5 मिनट में बन जाएगी बंगाल की फेमस PM MODI वाली झालमुड़ी, फटाफट नोट करें रेसिपी

Jhalmuri recipe: घर पर 5 मिनट में बन जाएगी बंगाल की फेमस PM MODI वाली झालमुड़ी, फटाफट नोट करें रेसिपीPM Modi Jhalmuri Recipe: झालमुड़ी रेसिपी एक स्वादिष्ट बंगाली स्नैक है, जो बंगाल चुनाव प्रचार दौरान पीएम मोदी ने अचानक झाड़ग्राम पहुंचकर झालमुड़ी खाने पहुंच गए। यदि आप स्ट्रीट फूड के शौकीन हैं या घर पर कोई आसान और फास्ट स्नैक बनाना चाहते हैं, तो झालमुड़ी/ झालमुरी आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है...

Morning Routine: सुबह उठते ही सबसे पहले करें ये 1 काम, दिनभर रहेंगे ऊर्जा से भरपूर

Morning Routine: सुबह उठते ही सबसे पहले करें ये 1 काम, दिनभर रहेंगे ऊर्जा से भरपूरhealthy morning routine tips: सुबह उठते ही गुनगुने पानी में नींबू का रस पीना एक सरल और प्रभावी तरीका है, जिससे न केवल आपका शरीर हाइड्रेटेड रहता है, बल्कि आपको पूरे दिन ऊर्जा और ताजगी भी मिलती है। यह एक सकारात्मक आदत है जो दिनभर आपको सक्रिय और स्वस्थ बनाए रखती है...

Sattu Recipes: गर्मी में सेहत को लाभ देगी सत्तू की 5 बेहतरीन रेसिपीज

Sattu Recipes: गर्मी में सेहत को लाभ देगी सत्तू की 5 बेहतरीन रेसिपीजEasy Sattu recipes: सत्तू न केवल सेहतमंद है, बल्कि यह किचन में बहुत वर्सेटाइल अनेक गुणों वाला भी है। इसे मीठा, नमकीन या मुख्य भोजन के रूप में भी खाया जा सकता है। सत्तू को सिर्फ पानी या दूध में घोलकर पीना ही नहीं, बल्कि इसे कई स्वादिष्ट और पौष्टिक रेसिपीज में इस्तेमाल किया जा सकता है।

गर्मियों में धूप में निकलने से पहले बैग में रखें ये चीजें, लू और सन टेन से होगा बचाव

गर्मियों में धूप में निकलने से पहले बैग में रखें ये चीजें, लू और सन टेन से होगा बचावsummer health tips : गर्मी का मौसम आते ही कई तरह की स्वास्थ्य और त्वचा संबंधी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक, सनबर्न और टैनिंग इस मौसम में आम हैं। ऐसे में, जब भी आप घर से बाहर निकलें तो अपनी सेहत और त्वचा का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। कुछ जरूरी चीजें हमेशा अपने साथ रखने से आप इन समस्याओं से काफी हद तक बच सकते हैं। आज हम आपको उन 5 जरूरी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आपको गर्मी के मौसम में घर से बाहर जाते समय अपने हैंडबैग में जरूर रखना चाहिए:

और भी वीडियो देखें

Buddha Purnima Essay: बुद्ध पूर्णिमा: शांति और आत्मज्ञान के महापर्व पर रोचक निबंध

Buddha Purnima Essay: बुद्ध पूर्णिमा: शांति और आत्मज्ञान के महापर्व पर रोचक निबंधEssay on Buddha Jayanti: बुद्ध पूर्णिमा, जिसे वैसाख पूर्णिमा भी कहा जाता है, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन के तीन महत्वपूर्ण घटनाओं – जन्म, बोधि/ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण की याद में मनाया जाता है। यहां बुद्ध पूर्णिमा या बुद्ध जयंती पर एक रोचक और संक्षिप्त निबंध दिया गया है, जो आपको इस महान पर्व के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराएगा:।

Guru Amar Das Jayanti: गुरु अमरदास जयंती कैसे मनाएं, जानें जीवन परिचय, महत्व और योगदान

Guru Amar Das Jayanti: गुरु अमरदास जयंती कैसे मनाएं, जानें जीवन परिचय, महत्व और योगदानHappy Guru Amar Das Ji Jayanti 2026: गुरु अमरदास जी का जन्म 1479 ईस्वी में अमृतसर जिले के बसरके गिलान गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम माता बख्त कौर और पिता का नाम तेज भान भल्ला। उनका बचपन सरल जीवन और धार्मिक प्रवृत्ति में बीता। वे सिख धर्म के तीसरे गुरु थे।

सफर में गर्मी से बचना है? अपनाएं ये 5 आसान देसी उपाय, नहीं होगा हीट स्ट्रोक

सफर में गर्मी से बचना है? अपनाएं ये 5 आसान देसी उपाय, नहीं होगा हीट स्ट्रोकइस बार गर्मी बहुत तेज है। अल नीनो का असर भी बताया जा रहा है, लेकिन क्या करें रोज ऑफिस या दुकान पर तो जाना ही ही। यह भी हो सकता है कि किसी पर्यटन स्थल पर घूमने का प्लान हो। जो भी हो, सफर के दौरान चिलचिलाती गर्मी और लू से बचना एक बड़ी चुनौती होती है। यहां 5 बेहद आसान और असरदार देसी उपाय दिए गए हैं जो आपको अंदर से ठंडा रखेंगे।

रिकार्ड मतदान के मायने

रिकार्ड मतदान के मायनेWest Bengal Assembly elections: भारतीय चुनाव में जो कभी नहीं हुआ वह 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हो गया। अभी तक 92.86 प्रतिशत मतदान रिकॉर्ड हुआ है। तमिलनाडु का भी लगभग 85% मतदान एक रिकॉर्ड है। अंतिम आंकड़ा आने के बाद इसमें और वृद्धि होगी।

Summer health tips: गर्मी में धूप से बचने के 10 प्रभावी उपाय

Summer health tips: गर्मी में धूप से बचने के 10 प्रभावी उपायSummer tips in Hindi: गर्मी के मौसम में धूप और तेज गर्मी से बचना बहुत जरूरी है, वरना तनाव, थकान, डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यहां पाठकों की सुविधा हेतु 10 आसान और कारगर उपाय दिए जा रहे हैं:
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com