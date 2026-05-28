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Written By वेबदुनिया फीचर टीम
Last Updated : गुरुवार, 28 मई 2026 (10:27 IST)

Veer Savarkar : स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के बारे में 10 खास बातें

Portrait of Indian revolutionary Vinayak Damodar Savarkar
Veer Savarkar Biography: 28 मई का दिन वीर सावरकर के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य उनके साहस, क्रांतिकारी योगदान और विचारधारा को याद करना है। स्वतंत्रता आंदोलन में उनका ऐतिहासिक योगदान माना गया है। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक सशक्त क्रांतिकारी नेटवर्क तैयार किया था। अभिनव भारत संगठन के मद्देनजर उन्होंने युवाओं को संगठित करके ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय किया था।
 

वीर सावरकर के बारे में 10 खास बातें:

 
1. पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था
उनका जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भगूर गांव में हुआ था।
 
2. 'वीर' की उपाधि उनके साहस के कारण मिली
ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय भूमिका के कारण लोग उन्हें 'वीर सावरकर' कहने लगे।
 
3. अभिनव भारत संगठन की स्थापना की
उन्होंने युवाओं को संगठित कर स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत करने के लिए 'अभिनव भारत' नामक क्रांतिकारी संगठन बनाया था।
 
4. लंदन में रहकर क्रांतिकारी गतिविधियां चलाईं
वे कानून की पढ़ाई के लिए London गए, जहां उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कई क्रांतिकारियों को प्रेरित किया।
 
5. 1857 के विद्रोह को 'भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम' कहा
उनकी प्रसिद्ध पुस्तक 'द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 (The Indian War of Independence 1857) ने 1857 की क्रांति को नई दृष्टि से प्रस्तुत किया।
 
6. काला पानी की सजा मिली
ब्रिटिश सरकार ने उन्हें दो आजीवन कारावास की सजा देकर सेल्युलर जेल (Cellular Jail) भेज दिया था।
 
7. जेल में भी लेखन जारी रखा
उन्होंने जेल की दीवारों पर कविताएं और विचार लिखे, जिन्हें बाद में याद करके बाहर लाया गया।
 
8. हिंदुत्व विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक थे
उनकी पुस्तक हिन्दुत्व: हिन्दू कौन है? (Hindutva: Who Is a Hindu?) भारतीय राजनीति और समाज पर लंबे समय तक प्रभाव डालती रही।
 
9. सामाजिक सुधारों का समर्थन किया
वे जाति भेद और अस्पृश्यता के विरोधी थे तथा समाज में समानता के पक्षधर थे।
 
10. 1966 में निधन हुआ
26 फरवरी 1966 को मुंबई में उनका निधन हुआ। आज भी वे भारतीय इतिहास के सबसे चर्चित और प्रभावशाली व्यक्तित्वों में गिने जाते हैं।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Savarkar Jayanti 2026: वीर सावरकर जयंती: काला पानी की यातनाएं झेलने वाले वीर क्रांतिकारी की गाथा
 
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