Essay on Friendship Day: फ्रेंडशिप डे: दोस्ती के अटूट बंधन का खूबसूरत पर्व, पढ़ें हिन्दी में रोचक निबंध

Friendship Day 2026 : मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसके जीवन में परिवार के बाद यदि किसी रिश्ते का सबसे अधिक महत्व है, तो वह दोस्ती का रिश्ता है। दोस्ती ऐसा बंधन है जो न तो खून का रिश्ता होता है और न ही किसी स्वार्थ पर आधारित होता है। यह विश्वास, अपनापन, सहयोग और सच्ची भावनाओं से जुड़ा होता है। इसी अनमोल रिश्ते का उत्सव मनाने के लिए हर साल अगस्त के पहले रविवार को फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है।

'जिंदगी में एक सच्चा दोस्त होना,

लाखों की भीड़ में अकेले न होने का अहसास है।'



प्रस्तावना. फ्रेंडशिप डे या मित्रता दिवस केवल एक तारीख या कैलेंडर का दिन नहीं है, बल्कि यह उन खूबसूरत रिश्तों को मनाने का जरिया है जिन्हें हम खून के रिश्तों से परे, अपनी मर्जी और दिल से चुनते हैं। हर साल अगस्त महीने के पहले रविवार को भारत सहित दुनिया के कई देशों में फ्रेंडशिप डे बड़ी धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस बार यह दिवस 02 अगस्त को पड़ रहा है, जब फ्रेंडशिप डे मनाया जाएगा। यह दिन हमें अपने दोस्तों के प्रति प्यार, सम्मान और आभार व्यक्त करने का अवसर देता है।

फ्रेंडशिप डे की शुरुआत और इतिहास

फ्रेंडशिप डे/ मित्रता दिवस की शुरुआत सबसे पहले 1930 में हॉलमार्क कार्ड्स के संस्थापक जॉइस हॉल द्वारा की गई थी। शुरुआत में लोग इस दिन अपने दोस्तों को कार्ड भेजा करते थे। बाद में, 1958 में इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे का प्रस्ताव रखा गया।

संयुक्त राष्ट्र (UN) ने 30 जुलाई को आधिकारिक तौर पर 'अंतरराष्ट्रीय मित्रता दिवस' घोषित किया, लेकिन भारत, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका जैसे देशों में अगस्त के पहले रविवार को ही फ्रेंडशिप डे मनाने की परंपरा लोकप्रिय है।

फ्रेंडशिप डे कैसे मनाया जाता है?

आज के दौर में फ्रेंडशिप डे मनाने के तरीके भले ही बदल गए हों, लेकिन इसके पीछे की भावना आज भी वही है:

फ्रेंडशिप बैंड और कार्ड्स: बचपन की यादों में सबसे खास होता है दोस्तों की कलाई पर रंग-बिरंगे 'फ्रेंडशिप बैंड' बांधना। जिसके हाथ में जितने ज्यादा बैंड होते थे, वह उतना ही 'पॉपुलर' माना जाता था!

गेट-टुगेदर और पार्टी: इस दिन पुराने दोस्त एक साथ मिलते हैं, पुरानी खट्टी-मीठी यादें ताजा करते हैं और साथ में घूमते-फिरते या खाना खाते हैं।

डिजिटल शुभकामनाएं: सोशल मीडिया के इस दौर में लोग स्टेटस, फोटो कोलाज और प्यारे संदेशों/मैसेजेस के जरिए दूर बैठे दोस्तों को भी इस दिन की बधाई देते हैं।

फ्रेंडशिप डे के अवसर पर लोग अपने दोस्तों को फ्रेंडशिप बैंड बांधते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और उपहार देकर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। स्कूल, कॉलेज और कार्यालयों में भी इस दिन विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कई लोग अपने पुराने दोस्तों से मिलते हैं, साथ घूमने जाते हैं या सोशल मीडिया के माध्यम से शुभकामनाएं भेजते हैं।

जीवन में दोस्ती का असली महत्व

दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसमें न कोई छोटा होता है, न बड़ा; न कोई अमीर, न गरीब। यह एक निष्पक्ष और पारदर्शी रिश्ता है।

सुख-दुख का साथी: सच्चा दोस्त वही है जो आपकी खुशी में खुलकर हंसे और आपके बुरे वक्त में ढाल बनकर आपके साथ खड़ा रहे।

बिना डर के अभिव्यक्ति: माता-पिता या परिजनों से हम कई बातें कहने में झिझकते हैं, लेकिन दोस्त के सामने हम बिना किसी नकाब के पूरी तरह से 'असली हम' हो सकते हैं।

मानसिक तनाव से मुक्ति: जब जिंदगी की उलझनें हावी होने लगती हैं, तो दोस्त के साथ बिताए कुछ पल या एक कप चाय पूरी थकान और मानसिक तनाव को मिटा देती है।

पौराणिक संदर्भ: सच्ची दोस्ती की मिसालें

भारतीय संस्कृति में दोस्ती के कई महान उदाहरण मिलते हैं:

* कृष्ण और सुदामा की जोड़ी यह सिखाती है कि सच्ची मित्रता में धन और पद का कोई स्थान नहीं होता।

* भगवान राम और सुग्रीव की दोस्ती हमें विपत्ति के समय एक-दूसरे का साथ देने का संदेश देती है।

* दुर्योधन के गलत होने के बावजूद, कर्ण ने अपनी मित्रता का धर्म अंत तक निभाया।

निष्कर्ष

दोस्ती एक ऐसा पौधा है जिसे विश्वास, सम्मान और प्यार के पानी से सींचना पड़ता है। फ्रेंडशिप डे हमें यह याद दिलाने का एक बहाना है कि भागदौड़ भरी जिंदगी में हम उन लोगों को शुक्रिया कहें जो बिना किसी स्वार्थ के हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। इस फ्रेंडशिप डे पर अपने व्यस्त शेड्यूल से थोड़ा समय निकालें, अपने पुराने दोस्तों को फोन करें और उन्हें बताएं कि वे आपके लिए कितने खास हैं!

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