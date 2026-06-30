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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Updated : मंगलवार, 30 जून 2026 (17:19 IST)

July 1 Special Day: 1 जुलाई को क्यों मनाया जाता है डॉक्टर्स डे और सीए दिवस, जानें महत्व और तथ्य

Image featuring a 'Happy Doctors' Day' scene along with a message
Doctors Day & CA Day 2026: भारत में 1 जुलाई केवल एक सामान्य तारीख नहीं, बल्कि दो ऐसे पेशों को सम्मान देने का अवसर है जिनका देश की प्रगति और समाज की सेवा में महत्वपूर्ण योगदान है। इस दिन पूरे देश में राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे (National Doctors Day) और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस (CA Day) मनाया जाता है। एक ओर डॉक्टर अपने ज्ञान, सेवा और समर्पण से लोगों का जीवन बचाते हैं, वहीं दूसरी ओर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देश की आर्थिक व्यवस्था, वित्तीय पारदर्शिता और व्यवसायों को मजबूती प्रदान करने में अहम भूमिका निभाते हैं।
 
भारत में राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे महान चिकित्सक एवं पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉ. बिधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि (दोनों 1 जुलाई) की स्मृति में मनाया जाता है। वहीं सीए दिवस (The Institute of Chartered Accountants of India, ICAI) की स्थापना की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। ICAI की स्थापना 1 जुलाई 1949 को हुई थी और तब से यह संस्था भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंसी पेशे को विनियमित करने वाली प्रमुख वैधानिक संस्था है।
 

यदि आप जानना चाहते हैं कि 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे और सीए दिवस क्यों मनाया जाता है, तो आइए जानते हैं इन दोनों दिवसों का इतिहास, महत्व, उद्देश्य और उनसे जुड़े रोचक तथ्य...

 

1. राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे (National Doctors Day)

क्यों मनाया जाता है 1 जुलाई को?
भारत में राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे महान चिकित्सक, स्वतंत्रता सेनानी और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉ. बिधान चंद्र रॉय (Dr. Bidhan Chandra Roy) के सम्मान में मनाया जाता है। 1 जुलाई को मनाने का कारण एक बहुत ही अनोखा संयोग है- इसी तारीख को यानी 1 जुलाई 1882 को उनका जन्म हुआ था और इसी तारीख को अर्थात् 1 जुलाई 1962 को उनका निधन भी हुआ था। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान को याद करने के लिए साल 1991 में पहली बार 'राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे' मनाने शुरुआत की थी। डॉ. बी.सी. रॉय को साल 1961 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से भी नवाजा गया था।
 

महत्व और मुख्य तथ्य:

भगवान का दर्जा: डॉक्टर्स को समाज में भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। यह दिन उनके निस्वार्थ भाव, समर्पण और चौबीसों घंटे जीवन बचाने के प्रयासों के प्रति आभार व्यक्त करने का है।
 
महात्मा गांधी के निजी चिकित्सक: डॉ. बी.सी. रॉय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निजी डॉक्टर और करीबी मित्र भी थे।
 
थीम आधारित उत्सव: हर साल इस दिन डॉक्टरों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर देशव्यापी जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। 
Photo of a battalion of CAs alongside a 'Happy CA Day' commemorative display

2. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस (CA Day)

क्यों मनाया जाता है 1 जुलाई को?

1 जुलाई 1949 को भारत की संसद में एक विशेष एक्ट पास करके 'इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया' (ICAI) की स्थापना की गई थी। ICAI की स्थापना के दिन को ही हर साल देश में 'चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे' (CA Day) के रूप में मनाया जाता है।
 
दिलचस्प बात यह है कि ICAI की स्थापना भारत का संविधान लागू होने यानी 26 जनवरी 1950 से भी पहले हो गई थी, जिससे यह देश के सबसे पुराने पेशेवर संस्थानों में से एक बन गया।
 

महत्व और मुख्य तथ्य:

आर्थिक रीढ़: चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (CAs) को देश की अर्थव्यवस्था का वित्तीय मार्गदर्शक माना जाता है। वे न केवल टैक्स और ऑडिटिंग संभालते हैं, बल्कि देश की वित्तीय पारदर्शिता और कंपनियों के सही संचालन को सुनिश्चित करते हैं।
 
दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा संस्थान: भारत का ICAI, ब्रिटेन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित अकाउंटिंग संगठन है।
 
संस्थान का अनूठा आदर्श वाक्य: ICAI का आदर्श वाक्य (Motto) उपनिषद से लिया गया है- 'या एष सुप्तेषु जागर्ति'यानी, वह जो तब भी जागता रहता है, जब सब सो रहे होते हैं। यह दर्शाता है कि एक सीए को देश की वित्तीय सुरक्षा के प्रति हमेशा सतर्क रहना चाहिए।
 
पीएम मोदी का कथन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार सीए समुदाय को संबोधित करते हुए कहा था कि 'एक सीए के हस्ताक्षर (Signature) पर देश के प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर से भी ज्यादा भरोसा किया जाता है, क्योंकि आपकी ऑडिट रिपोर्ट पर पूरा समाज विश्वास करता है।'
 
संक्षेप में कहा जाए तो 1 जुलाई का दिन देश को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने वाले डॉक्टर्स और आर्थिक रूप से मजबूत रखने वाले सीए (CA) दोनों के प्रति कृतज्ञता जताने का एक बड़ा अवसर है।

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
 
Edited By: Rajashri kasliwal
 
लेखक के बारे में
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