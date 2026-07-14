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Written By राजश्री कासलीवाल राजश्री कासलीवाल
Last Updated : Tuesday, 14 July 2026 (17:10 IST)

सावन मास पर एक भावपूर्ण और मौलिक हिंदी कविता

A beautiful photo for Shravan, the month dear to Lord Shiva
Written By: राजश्री कासलीवाल
Updated: Tue, 14 Jul 2026 (17:10 IST)
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यह रही सावन मास पर एक भावपूर्ण और मौलिक हिंदी कविता:
 
सावन की सरगम
 
जब सावन की पहली बूंदें,
धरती का आंचल छू जाती हैं।
सूखी डालों पर हरियाली,
जीवन की धुन गुनगुनाती हैं।
 
काले-काले मेघ घिर आए,
रिमझिम वर्षा गीत सुनाए।
मोर पंख फैलाकर नाचे,
प्रकृति खुशियों के दीप जलाए।
 
शिवालय में गूंजे "हर-हर",
बजे घंटियों की मधुर पुकार।
बेलपत्र, गंगाजल लेकर,
भक्त करें भोले का श्रृंगार।
 
सावन केवल ऋतु नहीं है,
श्रद्धा का यह पावन द्वार।
मन में प्रेम, हृदय में सेवा,
यही है इसका सच्चा सार।
 
झूले पड़ते पीपल डाली,
कजरी गाती हर इक नारी।
मिट्टी की सौंधी-सी खुशबू,
भर देती है दुनिया सारी।
 
हरियाली का संदेश लिए,
सावन खुशियों का उपहार।
प्रेम, दया, विश्वास जगाए,
जीवन हो उज्ज्वल हर बार।
 
आओ मिलकर प्रण यह लें हम,
पेड़ लगाएँ, प्रकृति सँवारें।
भोलेनाथ का नाम जपें हम,
प्रेम और सद्भाव निखारें।
 
सावन आया, सुख बरसाया,
मन-मंदिर में दीप जलाए।
हर घर में मंगल ही मंगल,
शिव कृपा से जीवन मुस्काए।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
लेखक के बारे में
राजश्री कासलीवाल
श्रीमती राजश्री कासलीवाल पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों का अनुभव। धर्म, व्रत-त्योहार, ज्योतिष, रेसिपी, साहित्य, लाइफ स्टाइल और अन्य विषयों पर लेखन का कार्य। वर्तमान में विश्‍व के पहले हिंदी पोर्टल वेबदुनिया में सीनियर सब-एडिटर (कंटेंट) के पद पर कार्यरत हैं।  .... और पढ़ें
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