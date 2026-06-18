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Written By वेबदुनिया फीचर टीम

International Picnic Day 2026: पिकनिक दिवस का महत्व: क्यों मनाया जाता है यह खास दिन?

Families celebrating moments of joy amidst nature on International Picnic Day
World Picnic Day: हर साल 18 जून को अंतरराष्ट्रीय पिकनिक दिवस मनाया जाता है। यह दिन परिवार, दोस्तों और प्रियजनों के साथ प्रकृति की गोद में समय बिताने, खुशियां साझा करने और व्यस्त जीवनशैली से कुछ पल का विराम लेने का अवसर प्रदान करता है। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में लोग अक्सर अपने रिश्तों और मानसिक स्वास्थ्य पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाते। ऐसे में पिकनिक दिवस लोगों को खुली हवा, हरियाली और अपनों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने के लिए प्रेरित करता है।ALSO READ: पृथ्वी और पर्यावरण पर कविता: काश प्रकृति भी बोल पाती
 
  • पिकनिक दिवस क्यों मनाया जाता है? जानें इतिहास
  • अंतरराष्ट्रीय पिकनिक दिवस का महत्व
  • पिकनिक को मजेदार कैसे बनाएं?
 

आइए जानते हैं इस दिन का इतिहास, महत्व और आप इसे कैसे खास बना सकते हैं:

 

पिकनिक दिवस क्यों मनाया जाता है? जानें इतिहास

'पिकनिक' शब्द की उत्पत्ति मूल रूप से फ्रांसीसी भाषा के शब्द 'पिकनिक' (Pique-nique) से हुई है। माना जाता है कि 19वीं सदी के मध्य में फ्रांस में क्रांति (French Revolution) के बाद जब शाही बागानों को आम जनता के लिए खोला गया, तब लोगों ने वहां जाकर एक साथ खाना और समय बिताना शुरू किया। यहीं से खुले आसमान के नीचे दोस्तों और परिवार के साथ भोजन करने का चलन शुरू हुआ।
 
इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को प्रकृति से जोड़ना और बिना किसी तनाव के अपनों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए प्रेरित करना है। पिकनिक के दौरान लोग एक-दूसरे के साथ खुलकर बातचीत करते हैं, जिससे आपसी समझ और प्रेम बढ़ता है। परिवार और दोस्तों के साथ बिताया गया समय रिश्तों को और मजबूत बनाता है।
 

अंतरराष्ट्रीय पिकनिक दिवस का महत्व

आज के डिजिटल युग में, जहां लोग सोशल मीडिया और फोन में व्यस्त रहते हैं, पिकनिक डे हमें असल जिंदगी में एक-दूसरे से जुड़ने का मौका देता है। हरी-भरी घास, पेड़ों की छांव और खुली हवा में वक्त बिताने से मानसिक तनाव दूर होता है और मूड फ्रेश होता है तथा मानसिक ताजगी मिलती है।

यह अवसर पारिवारिक जुड़ाव को बढ़ाता है। घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर जब पूरा परिवार एक साथ खेलता है, बातें करता है और हंसता है, तो आपसी रिश्ते (Family Bonding) और मजबूत होते हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हम प्रकृति का हिस्सा हैं और हमें पर्यावरण के बीच कुछ समय जरूर बिताना चाहिए, यह प्रकृति से लगाव बढ़ावा है।
 

पिकनिक को मजेदार कैसे बनाएं?

पिकनिक मनाने के लिए किसी बहुत बड़ी या महंगी जगह पर जाना जरूरी नहीं है। आप इसे बेहद साधारण तरीके से भी खास बना सकते हैं:
 
जगह का चुनाव: अपने शहर का कोई खूबसूरत पार्क, झील का किनारा या फिर अगर बाहर जाना मुमकिन न हो, तो घर की छत या बालकनी को ही पिकनिक स्पॉट बना लें।
 
घर का बना खाना: पिकनिक की जान होता है खाना। घर से सैंडविच, फल, जूस, चिप्स या अपनी पसंद का कोई भी लाइट स्नैक पैक करें।
 
गैजेट्स को कहें 'ना': इस दिन फोन, लैपटॉप और टैबलेट को बैकपैक में ही रहने दें।
 
आउटडोर गेम्स: खेलकूद, पैदल चलना, लूडो, ताश, बैडमिंटन या अंताक्षरी जैसे खेल खेलें, जो बचपन की यादें ताजा कर दें।
 
एक जरूरी बात: पिकनिक मनाते समय पर्यावरण का ध्यान रखें। अपने साथ एक गारबेज बैग/ कचरे की थैली जरूर ले जाएं और यहां-वहां कचरा न फैलाएं।
 
अंतरराष्ट्रीय पिकनिक दिवस केवल घूमने-फिरने का दिन नहीं है, बल्कि यह जीवन में संतुलन, खुशियां और रिश्तों की अहमियत को समझने का अवसर भी है। प्रकृति के बीच बिताया गया एक दिन मन को नई ऊर्जा देता है और अपनों के साथ बिताए गए पल जीवनभर की यादें बन जाते हैं। इसलिए इस खास दिन पर कुछ समय निकालें, प्रकृति का आनंद लें और अपने प्रियजनों के साथ खुशियां बांटें।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: प्रकृति के साथ आत्मीयता: पर्यावरण संरक्षण का पहला कदम
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