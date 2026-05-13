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  4. International Family Day: Learn how to stay connected with family in the digital age
Written By वेबदुनिया फीचर टीम
Last Updated : बुधवार, 13 मई 2026 (17:08 IST)

International Family Day: अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस, जानें डिजिटल युग में परिवार के साथ जुड़ाव बनाए रखने के तरीके

इमेज कैप्शन के साथ अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस पर संयुक्त परिवार संग जुड़े रहने का महत्व दर्शाता दृश्य
happy family tips: परिवार हमारे जीवन का सबसे मूल्यवान हिस्सा है। चाहे हम कितने भी व्यस्त क्यों न हों, परिवार ही वह आधार है जो हमें मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाता है। अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस हर साल 15 मई को मनाया जाता है ताकि हम परिवार के महत्व को समझें और इसके साथ अपने संबंधों को मजबूत करें।
 
आज के डिजिटल युग में, जहां मोबाइल, सोशल मीडिया और इंटरनेट हमारे समय का बड़ा हिस्सा लेते हैं, परिवार के साथ सच्चा जुड़ाव बनाना कभी-कभी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। बच्चों और वयस्कों का ध्यान अक्सर स्क्रीन पर केंद्रित हो जाता है, जिससे पारिवारिक बातचीत और समय कम हो जाता है। इसलिए, अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस के अवसर पर यह जरूरी है कि हम परिवार से जुड़ने के स्मार्ट तरीके अपनाएं। छोटे-छोटे कदम जैसे एक-दूसरे के साथ भोजन करना, डिजिटल डिटॉक्स करना, साझा गतिविधियां करना, और खुली बातचीत परिवार को मजबूत और खुशहाल बनाने में मदद कर सकते हैं।
 
1. 'नो गैजेट ज़ोन' और समय निर्धारित करें
2. तकनीक को जुड़ाव का जरिया बनाएं
3. डिजिटल शिष्टाचार का पालन
4. ऑफ-स्क्रीन एक्टिविटीज
5. फैमिली ग्रुप का सकारात्मक उपयोग
 

यहां डिजिटल युग में पारिवारिक रिश्तों को मजबूत बनाने के कुछ प्रभावी तरीके दिए गए हैं:

 

1. 'नो गैजेट ज़ोन' और समय निर्धारित करें

घर में कुछ स्थान और समय ऐसे होने चाहिए जहां मोबाइल या लैपटॉप का प्रवेश वर्जित हो।
 
भोजन की मेज: खाना खाते समय फोन को दूर रखने का नियम बनाएं। यह समय बातचीत और दिनभर के अनुभव साझा करने के लिए होना चाहिए।
 
बेडरूम रूटीन: सोने से कम से कम 30 मिनट पहले स्क्रीन को अलविदा कहें ताकि परिवार के सदस्य एक-दूसरे से बात कर सकें।
 

2. तकनीक को जुड़ाव का जरिया बनाएं

डिजिटल उपकरणों का विरोध करने के बजाय उन्हें साथ आने का माध्यम बनाएं।
 
मल्टीप्लेयर गेम्स: बच्चों के साथ वीडियो गेम खेलें या ऑनलाइन लूडो/चेस के जरिए मुकाबला करें।
 
फैमिली मूवी नाइट: हफ्ते में एक दिन तय करें जब पूरा परिवार साथ बैठकर कोई फिल्म या डॉक्यूमेंट्री देखें।
 
डिजिटल कोलाज: साथ बैठकर पुरानी डिजिटल तस्वीरों को देखें और उनकी यादें ताज़ा करें।
 

3. डिजिटल शिष्टाचार का पालन

अक्सर हम सामने बैठे व्यक्ति की बात सुनने के बजाय फोन नोटिफिकेशन पर ध्यान देते हैं। इसे बदलें:
 
सक्रिय श्रवण: जब परिवार का कोई सदस्य बात कर रहा हो, तो फोन नीचे रख दें और उनसे आंखें मिलाकर बात करें।
 
मैसेज के बजाय कॉल: घर के बड़ों को मैसेज करने के बजाय कॉल या वीडियो कॉल करें, उन्हें आपकी आवाज सुनकर अधिक खुशी होगी।
 

4. ऑफ-स्क्रीन एक्टिविटीज 

डिजिटल थकान को कम करने के लिए साथ में कुछ 'एनालॉग' काम करें:
 
गार्डनिंग या कुकिंग: साथ में पौधा लगाना या कोई नई डिश बनाना टीम वर्क और हंसी-मजाक को बढ़ावा देता है।
 
बोर्ड गेम्स: कैरम, ताश या मोनोपॉली जैसे खेल आज भी रिश्तों की गर्माहट बनाए रखने में बेजोड़ हैं।
 

5. फैमिली ग्रुप का सकारात्मक उपयोग

अगर परिवार के सदस्य दूर रहते हैं, तो व्हाट्सएप या अन्य ऐप्स का इस्तेमाल सिर्फ सूचना देने के लिए नहीं, बल्कि जुड़ाव के लिए करें:
 
एक-दूसरे को पुराने किस्से, प्रेरणादायक बातें या बस एक 'आई लव यू' मैसेज भेजें।
 
ग्रुप पर 'पोल' के जरिए वीकेंड प्लान या खाने की पसंद तय करें।
 

परिवार दिवस का मुख्य मंत्र: 'कनेक्शन (Connection) और कन्वर्सेशन (Conversation) में फर्क होता है।' वाई-फाई से कनेक्ट होना आसान है, लेकिन दिल से कन्वर्सेशन करना ही असली जुड़ाव है।

 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: भारतीयता के विस्तार का महत्वपूर्ण आधार है परिवार
 
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