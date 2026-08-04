दादाजी की याद में पोती की पाती, पढ़कर आंखें भी नम होगी, उर्जा भी मिलेगी

श्रद्धा बच्छावत

दिन बदल जाते हैं— मौसम बदल जाते हैं और साल बदल जाते हैं। लेकिन कुछ स्‍मृतियां, कुछ सीख और कुछ रिश्‍तों के अर्थ और उनकी अहमियत कभी नहीं बदलती। ऐसे रिश्‍ते जो अपनी अगली पीढ़ी को तब भी सींचते रहते हैं, जब वे दुनिया में सशरीर नहीं होते हैं। तब भी अपनी उर्जा और अपना आशीर्वाद अपने बच्‍चों पर बनाए रखते हैं जब वे चले जाते हैं।सुखद बात यह है कि उनकी पीढ़ी भी अपने उन पुरखों को कभी भुलाती नहीं, उन्‍हें शिद्दत से याद करती है, उनके प्रति अपना स्‍नेह लुटाती हैं और उन्‍हें समय-समय पर अपने लिए किसी रूहानी नैमत के तौर पर याद करती रहती है। ऐसा ही एक रिश्‍ता है दादा और पोती के बीच।आज 4 अगस्‍त को नईदुनिया के शिखर पुरुष अभय छजलानी का जन्‍मदिवस है। इस मौके पर उनकी पौत्री श्रद्धा ने कुछ इसी स्‍नेह और अपनेपन से याद किया है। उन्‍होंने अपने दादा अभय जी की स्‍मृति में एक सुंदर कविता लिखी है। इस मौके पर पढ़िए ये कविता।