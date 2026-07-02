सम्बंधित जानकारी
- Diabetes Control Tips: बिना दवा के भी कंट्रोल हो सकती है शुगर! आजमाएं ये 10 जादुई और बेहद आसान घरेलू उपाय
- डेंगू और चिकनगुनिया से बचाव के लिए अपनाएं ये जरूरी उपाय, मच्छरों से ऐसे करें खुद की सुरक्षा
- Hiccups Relief Tips: बार-बार हिचकी क्यों आती है? जानें कारण और आसान उपचार
- Health Benefits of Banana: कच्चे और पके केले में कौन कौनसे विटामिन होते हैं?
- नशे की लत से उबरने के लिए कौनसी थेरेपी और कदम होते हैं सबसे असरदार
घर पर BP चेक करते समय न करें ये गलतियां, जानें ब्लड प्रेशर नापने का सही तरीका
Blood Pressure Measurement: ब्लड प्रेशर/Blood Pressure हमारे हृदय और रक्त वाहिकाओं के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। यह बताता है कि हृदय द्वारा पंप किए जाने वाले रक्त का दबाव धमनियों की दीवारों पर कितना पड़ रहा है। आज की भागदौड़ भरी जीवनशैली, तनाव, असंतुलित खान-पान, मोटापा और शारीरिक गतिविधि की कमी के कारण हाई ब्लड प्रेशर (Hypertension) और लो ब्लड प्रेशर (Hypotension) जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। इसलिए समय-समय पर ब्लड प्रेशर की जांच करना बेहद जरूरी माना जाता है।ALSO READ: Health Benefits of Banana: कच्चे और पके केले में कौन कौनसे विटामिन होते हैं?
हालांकि, बहुत से लोग घर पर डिजिटल BP मशीन से रक्तचाप मापते समय कुछ सामान्य गलतियां कर बैठते हैं, जैसे तुरंत चलकर BP चेक करना, गलत आकार का कफ (Cuff) इस्तेमाल करना, बात करते हुए BP मापना या गलत मुद्रा में बैठना। इन कारणों से रीडिंग वास्तविक स्थिति से अलग आ सकती है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, सही समय, सही मुद्रा और सही तकनीक अपनाकर ही ब्लड प्रेशर की सटीक रीडिंग प्राप्त की जा सकती है।
आइए यहां जानते हैं ब्लड प्रेशर नापने का सही तरीका क्या है?
1. जांच से पहले की तैयारी (30 मिनट पहले)
कैफीन और स्मोकिंग से बचें: बीपी नापने से आधा घंटा पहले चाय, कॉफी, एनर्जी ड्रिंक या सिगरेट का सेवन न करें।
व्यायाम न करें: भारी काम या एक्सरसाइज करने के तुरंत बाद रीडिंग न लें।
यूरिन पास कर लें: मूत्राशय (Bladder) भरा होने से भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आ सकता है।
2. सही पोजीशन (बैठने का तरीका)
शांत बैठें: रीडिंग लेने से पहले कम से कम 5 मिनट तक आराम से शांत बैठें।
पीठ और पैर: किसी आरामदायक कुर्सी पर पीठ टिकाकर बैठें। आपके दोनों पैर जमीन पर सीधे फ्लैट होने चाहिए यानी क्रॉस करके न बैठें।
हाथ की पोजीशन: अपने हाथ को किसी मेज या सपोर्ट पर इस तरह रखें कि आपका कफ (Cuff) आपके दिल (Heart) के लेवल पर हो।ALSO READ: Cashew health effects: प्रतिदिन 5 काजू खाने से क्या होगा सेहत पर असर
3. कफ बांधने का सही तरीका
कफ को हमेशा सीधे त्वचा यानी नंगे हाथ पर बांधें, कपड़ों के ऊपर नहीं।
कफ न तो बहुत ढीला होना चाहिए और न ही बहुत ज्यादा टाइट अर्थात् इतना गैप हो कि दो उंगलियां अंदर जा सकें।
कफ की निचली कोहनी के जोड़ से लगभग 1 इंच ऊपर होनी चाहिए।
4. रीडिंग लेते समय
पूरी तरह शांत रहें: जब मशीन चल रही हो, तो न तो खुद बोलें और न ही दूसरों की बात का जवाब दें।
दो बार नापें: सटीक नतीजे के लिए 1-2 मिनट के गैप पर दो रीडिंग्स लें और उनका औसत (Average) निकालें।
एक जरूरी बात: अपने बीपी की रीडिंग्स को एक डायरी में तारीख और समय के साथ नोट करते रहें, ताकि आप अपने डॉक्टर को सही रिपोर्ट दिखा सकें।
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: BP Control Tips: हाई ब्लडप्रेशर कम करने के घरेलू उपाय
नशे की लत से उबरने के लिए कौनसी थेरेपी और कदम होते हैं सबसे असरदार
बारिश के मौसम में जरूर पिएं ये 5 हेल्दी ड्रिंक्स, शरीर को देंगे इम्युनिटी, एनर्जी और अंदरूनी गर्माहट
डेंगू और चिकनगुनिया से बचाव के लिए अपनाएं ये जरूरी उपाय, मच्छरों से ऐसे करें खुद की सुरक्षा
Hiccups Relief Tips: बार-बार हिचकी क्यों आती है? जानें कारण और आसान उपचार
बरसात के मौसम में ये 5 आसान योगासन कर सकते हैं आपकी इम्युनिटी की रक्षा
best yoga asanas for health: बरसात का मौसम जहां मन को सुकून देता है, वहीं यह मौसम शरीर के लिए कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं भी लेकर आता है। नमी भरा वातावरण, गीली जमीन, हवा में बैक्टीरिया और कमज़ोर होती इम्युनिटी, ये सभी मिलकर सर्दी, जुकाम, खांसी, वायरल बुखार और स्किन एलर्जी जैसी बीमारियों को न्योता देते हैं।
घर पर BP चेक करते समय न करें ये गलतियां, जानें ब्लड प्रेशर नापने का सही तरीका
Blood Pressure Check at Home:घर पर ब्लड प्रेशर (बीपी) नापना अपनी सेहत का ख्याल रखने का एक बेहतरीन तरीका है। हां बिलकुल!, लेकिन अगर तरीका सही न हो तो रीडिंग गलत आ सकती है। घर पर सही तरीके से ब्लड प्रेशर नापने के लिए इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्या आप जानना चाहते हैं कि घर पर ब्लड प्रेशर नापने का सही तरीका क्या है? तो पढ़ें...
स्वामी विवेकानंद पुण्यतिथि विशेष: एक ज्योति जो आज भी भारत का पथ आलोकित कर रही है
Swami Vivekanandas death anniversary: आज स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि का वास्तविक अर्थ यही है कि हम महापुरुष के अधूरे कार्यों को अपना दायित्व मानें। यदि हम केवल पुष्प अर्पित कर लौट आएं, तो स्मरण अधूरा रह जाएगा। किंतु यदि हम अपने जीवन में ईमानदारी, सेवा, आत्मानुशासन और राष्ट्रहित को स्थान दें, तो वही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
Daily Vastu Tips: घर में हर दिन खुश रहना है तो आज ही अपनाएं ये सरल वास्तु टिप्स
Positive Energy at Home: घर केवल ईंट-पत्थरों का मकान नहीं होता, बल्कि यह हमारी ऊर्जा और भावनाओं का केंद्र होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में मौजूद हर छोटी-बड़ी चीज और दिशा हमारी मानसिक शांति और खुशियों को प्रभावित करती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में हर दिन सकारात्मकता, हंसी-खुशी और शांति का माहौल रहे, तो इन आसान और असरदार वास्तु टिप्स को जरूर अपनाएं:..