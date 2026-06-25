नशे की लत से उबरने के लिए कौनसी थेरेपी और कदम होते हैं सबसे असरदार

Recovery from Addiction: नशे की लत या Addiction से उबरना केवल इच्छाशक्ति का खेल नहीं है, क्योंकि लंबे समय तक नशा करने से मस्तिष्क की संरचना और न्यूरोकेमिकल्स का संतुलन बदल जाता है। मेडिकल साइंस इसे एक क्रोनिक ब्रेन डिसीज (दिमागी बीमारी) मानता है, जिसका वैज्ञानिक तरीकों से इलाज संभव है।ALSO READ: World Drug Free Day 2026: विश्व नशा मुक्ति दिवस क्यों मनाना है जरूरी, जानें खास तथ्य नशे की लत या Addiction से उबरना केवल इच्छाशक्ति का खेल नहीं है, क्योंकि लंबे समय तक नशा करने से मस्तिष्क की संरचना और न्यूरोकेमिकल्स का संतुलन बदल जाता है। मेडिकल साइंस इसे एक क्रोनिक ब्रेन डिसीज (दिमागी बीमारी) मानता है, जिसका वैज्ञानिक तरीकों से इलाज संभव है।

चिकित्सा विज्ञान और पुनर्वास के क्षेत्र में नीचे दी गई थेरेपियां और कदम सबसे असरदार माने जाते हैं:

1. प्राथमिक चिकित्सा कदम किसी भी थेरेपी को शुरू करने से पहले शरीर से नशे के अंश को निकालना जरूरी होता है, जिसे मेडिकल भाषा में डिटॉक्सिफिकेशन कहा जाता है।

असिस्टेड डिटॉक्स: जब कोई व्यक्ति अचानक नशा छोड़ता है, तो शरीर में गंभीर प्रतिक्रियाएं होती हैं जिन्हें विड्रॉल सिम्प्टम्स जैसे- कांपना, अत्यधिक बेचैनी, उल्टी या डिप्रेशन कहते हैं। डॉक्टरों की देखरेख में दवाओं के जरिए इन लक्षणों को सुरक्षित रूप से नियंत्रित किया जाता है।

MAT/ मैट (Medication-Assisted Treatment ): कुछ विशेष नशों- जैसे अफीम, स्मैक, हेरोइन या अत्यधिक शराब की लत को कम करने के लिए डॉक्टर सुरक्षित दवाएं- जैसे ब्यूप्रेनोर्फिन या नैल्ट्रेक्सोन) देते हैं। ये दवाएं मस्तिष्क में नशे की तीव्र तलब को ब्लॉक कर देती हैं।

2. सबसे असरदार मनोवैज्ञानिक थेरेपियां शारीरिक डिटॉक्स के बाद असली लड़ाई दिमाग की होती है। इसके लिए मनोचिकित्सक और काउंसलर्स मुख्य रूप से इन थेरेपियों का उपयोग करते हैं:

कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी (CBT) यह लत छुड़ाने की सबसे लोकप्रिय और प्रभावी थेरेपी है।

यह कैसे काम करती है: CBT मरीज को उन विचारों, परिस्थितियों और भावनाओं (Triggers) को पहचानने में मदद करती है जो उसे नशा करने के लिए मजबूर करते हैं। इसका फायदा यह होता है कि कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के माध्यम से मरीज को यह सिखाया जाता है कि तनाव, उदासी या दोस्तों के दबाव से बिना नशे का सहारा लिए कैसे निपटा जाए।

मोटिवेशनल एनहांसमेंट थेरेपी (MET) लत से पीड़ित कई लोग खुद इलाज नहीं कराना चाहते या अंदर से हार मान चुके होते हैं।

यह कैसे काम करती है: MET थेरेपी मरीज के भीतर नशा छोड़ने की आंतरिक इच्छा और सकारात्मक बदलाव की प्रेरणा को जगाती है। काउंसलर मरीज को उसके जीवन के लक्ष्यों और नशे से हो रहे नुकसान का अंतर समझाकर खुद निर्णय लेने के लिए तैयार करते हैं।

आकस्मिकता प्रबंधन यह व्यवहार को सुधारने का एक 'इनाम आधारित' (Reward-based) तरीका है।

यह कैसे काम करती है: जब मरीज का यूरिन या ब्लड टेस्ट ड्रग-फ्री आता है या वह लगातार थेरेपी सेशन में शामिल होता है, तो उसे छोटे-छोटे वाउचर या पुरस्कार दिए जाते हैं। यह मस्तिष्क के डोपामाइन यानी खुशी देने वाले केमिकल सिस्टम को सकारात्मक रूप से रीवायर करता है।

3. सामाजिक और दीर्घकालिक कदम थेरेपी के बाद मरीज दोबारा नशा न शुरू कर दे (Relapse), इसके लिए यह कदम रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हैं:

12-स्टेप प्रोग्राम और सपोर्ट ग्रुप्स: 'अल्कोहलिक्स एनोनिमस' (AA) या 'नारकोटिक्स एनोनिमस' (NA) जैसे समूह जहां पूर्व-व्यसनी और सुधार की राह पर चल रहे लोग एक साथ बैठते हैं। जब मरीज दूसरों की संघर्ष और सफलता की कहानियां सुनता है, तो उसका अकेलापन दूर होता है।

पारिवारिक थेरेपी: नशा पूरे परिवार को प्रभावित करता है। इस थेरेपी में परिवार के सदस्यों को सिखाया जाता है कि वे मरीज पर हर वक्त शक करने या ताने देने के बजाय उसका सपोर्ट सिस्टम कैसे बनें।

भारत सरकार की मुफ्त मदद यदि आपके आस-पास कोई इस समस्या से जूझ रहा है, तो सरकार की इन सुविधाओं का लाभ लिया जा सकता है:

राष्ट्रीय नशामुक्ति हेल्पलाइन: 14446, यह भारत सरकार का टोल-फ्री नंबर है, जहां पूरी तरह से गोपनीयता बनाए रखते हुए मुफ्त काउंसलिंग और नजदीकी सरकारी नशामुक्ति केंद्र की जानकारी दी जाती है।