गुरुवार, 25 जून 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. वास्तु-फेंगशुई
  4. 5 Vastu Tips for Apartment Residents
Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Flat Vastu Tips: फ्लैट में रह रहे लोगों के लिए वास्तु के 5 टिप्स

An illustration providing information on Vastu principles when buying a home in multi-story flats
Multi-Storey Apartment Vastu: आजकल शहरों में फ्लैट कल्चर बहुत तेजी से बढ़ा है। चूंकि फ्लैट पहले से बने-बनाए होते हैं, इसलिए इनमें पूरी तरह से वास्तु के नियमों का पालन करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन छोटे-छोटे बदलावों और सही अरेंजमेंट से आप अपने फ्लैट के वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं।ALSO READ: Vastu Lifestyle Tips: वास्तु के अनुसार कपड़े, जूते और हेयरकट चुनें, बदल सकती है किस्मत
 

यदि आप फ्लैट में रह रहे हैं, तो इन 5 महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स का ध्यान जरूर रखें:

 

1. मुख्य द्वार की दिशा

फ्लैट का मुख्य द्वार सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यहीं से घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। अत: फ्लैट का मुख्य दरवाजा उत्तर, पूर्व या उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) दिशा में होना सबसे शुभ माना जाता है।
 
उपाय: यदि आपका मुख्य द्वार गलत दिशा में है, तो दरवाजे के ठीक बाहर स्वास्तिक या ॐ का चिह्न लगाएं और प्रवेश द्वार को हमेशा साफ-सुथरा और अच्छी रोशनी से भरपूर रखें।
 

2. रसोई घर का सही कोना

रसोई घर हमारी सेहत और समृद्धि से जुड़ा होता है। फ्लैट्स में अक्सर किचन की दिशा को लेकर समझौता करना पड़ता है। बता दें कि वास्तु के अनुसार किचन हमेशा दक्षिण-पूर्व (आग्नेय कोण) में होना चाहिए।
 
उपाय: यदि किचन इस दिशा में नहीं है, तो कम से कम अपना गैस स्टोव (चूल्हा) इस तरह रखें कि खाना बनाते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर हो। पानी का सिंक और गैस स्टोव कभी भी एक ही लाइन में या बिल्कुल पास-पास नहीं होने चाहिए।
 

3. मास्टर बेडरूम की स्थिति

बेडरूम हमारी मानसिक शांति और रिश्तों में मधुरता के लिए जिम्मेदार होता है। इसी कारण फ्लैट का मास्टर बेडरूम हमेशा दक्षिण-पश्चिम (नैऋत्य कोण) दिशा में होना चाहिए।
 
उपाय: सोते समय आपका सिर हमेशा दक्षिण या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। बेडरूम में कभी भी आईना यानी मिरर/ Mirror इस तरह न लगाएं कि सोते समय उसमें आपके शरीर का कोई हिस्सा दिखे, इससे स्वास्थ्य खराब होता है।ALSO READ: Vastu Tips for Plantation: सही दिशा में लगाया गया पौधा बदल सकता है आपकी किस्मत
 

4. बालकनी और खिड़कियां

फ्लैट्स में वेंटिलेशन और धूप के लिए बालकनी सबसे बड़ा जरिया होती हैं। इसीलिए फ्लैट की बालकनी और बड़ी खिड़कियां उत्तर या पूर्व दिशा में होनी चाहिए ताकि सुबह की ताजी हवा और सकारात्मक सूर्य की किरणें घर में आ सकें।
 
उपाय: यदि बालकनी दक्षिण या पश्चिम में है, तो वहां भारी गमले या पौधे रखें ताकि नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम हो सके। बालकनी में कभी भी कबाड़ इकट्ठा न होने दें।
 

5. टॉयलेट और वॉशरूम की दिशा

मल्टी-स्टोरी फ्लैट्स में अक्सर टॉयलेट गलत जगह बने होते हैं, जो सबसे बड़ा वास्तु दोष पैदा करते हैं। टॉयलेट कभी भी घर के केंद्र यानी ब्रह्मस्थान या उत्तर-पूर्व अर्थात् ईशान कोण में नहीं होना चाहिए।
 
उपाय: यदि टॉयलेट गलत दिशा में है, तो उसके अंदर एक कांच की कटोरी में सेंधा नमक (Rock Salt) भरकर रख दें। यह नमक घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। हर 15 दिन में इस नमक को बदल दें और टॉयलेट का दरवाजा हमेशा बंद रखें।
 
क्विक टिप: फ्लैट में सकारात्मकता बढ़ाने के लिए हर कोने में दिन में कम से कम एक बार रोशनी जरूर करें, और घर के उत्तर-पूर्व कोने में एक छोटा सा इनडोर प्लांट- जैसे मनी प्लांट या पीस लिली रखें।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Vastu tips for gifting watch: बर्थडे पर बच्चों को घड़ी गिफ्ट देने से क्या होता हैं?
 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

गुरु का राहु से और केतु का शनि से बना है षडाष्टक योग, 5 राशियों के लिए चल रहा है शानदार समय

गुरु का राहु से और केतु का शनि से बना है षडाष्टक योग, 5 राशियों के लिए चल रहा है शानदार समयवैदिक ज्योतिष में षडाष्टक योग तब बनता है जब दो ग्रह एक-दूसरे से 6-8 (षष्ठ-अष्टम) संबंध में हों। 19 जून 2026 की वर्तमान ग्रह स्थितियों के अनुसार सूर्य मिथुन में, मंगल मेष में, गुरु व शुक्र कर्क में, शनि मीन में, राहु कुंभ में और केतु सिंह में हैं। इस स्थिति के कारण गुरु और शुक्र का राहु के साथ और केतु का शनि के साथ षडाष्टक योग बना है। इस योग को शुभ नहीं माना जाता है लेकिन 5 राशियों के लिए यह फायदेमंद रहेगा।

राहु के नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश: 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, इन राशियों को रहना होगा सावधान

राहु के नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश: 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, इन राशियों को रहना होगा सावधानSurya Ardra Nakshatra Transit 2026: तारामंडल के राजा सूर्य देव अपनी चाल बदलने जा रहे हैं। 15 जून को मिथुन राशि में प्रवेश करने के बाद, अब 22 जून 2026 (सोमवार) को दोपहर 12 बजकर 31 मिनट पर सूर्य देव मृगशिरा नक्षत्र से निकलकर आर्द्रा नक्षत्र में कदम रखेंगे। आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी 'राहु' हैं और सूर्य आत्मा, मान-सम्मान व लीडरशिप के कारक हैं। जब सूर्य का प्रताप राहु के नक्षत्र से मिलता है, तो राजनीति, प्रशासन, मौसम और हमारे जीवन में अचानक बड़े उलटफेर देखने को मिलते हैं। आइए जानते हैं कि इस नक्षत्र परिवर्तन से किन राशियों की किस्मत चमकेगी और किन्हें संभलकर रहना होगा।

बुध का कर्क राशि में गोचर: 12 राशियों पर क्या होगा असर? जानिए पूरा राशिफल

बुध का कर्क राशि में गोचर: 12 राशियों पर क्या होगा असर? जानिए पूरा राशिफलग्रहों के राजकुमार बुध अपनी चाल बदलने जा रहे हैं। ज्योतिषीय गणित के अनुसार, 22 जून 2026 की दोपहर 3 बजकर 9 मिनट पर बुध देव अपनी खुद की राशि मिथुन को अलविदा कहकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। बुद्धि, संवाद और व्यापार के कारक बुध का यह राशि परिवर्तन सभी 12 राशियों के जीवन में बड़े उलटफेर करने वाला है। आइए जानते हैं कि आपके सितारों पर इस गोचर का क्या असर पड़ने वाला है।

3 दिन बाद बुध का कर्क राशि में प्रवेश, इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, खुलेंगे सफलता के नए द्वार

3 दिन बाद बुध का कर्क राशि में प्रवेश, इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, खुलेंगे सफलता के नए द्वारब्रह्मांड के राजकुमार और बुद्धि के देवता, 'बुध', एक बार फिर अपना स्थान बदलने जा रहे हैं। 22 जून 2026 की दोपहर 03:09 बजे बुध देव चंद्र की राशि 'कर्क' में प्रवेश करेंगे। इए जानते हैं कि इस गोचर का आपकी राशि पर क्या दिलचस्प असर होने वाला है।

नरेंद्र मोदी के बाद अगला पीएम अमित शाह या योगी आदित्यनाथ, सटीक भविष्यवाणी

नरेंद्र मोदी के बाद अगला पीएम अमित शाह या योगी आदित्यनाथ, सटीक भविष्यवाणीNext pm after modi in bjp: भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा और यक्ष प्रश्न यही है- "मोदी के बाद कौन?" 'मूड ऑफ द नेशन' (2026) जैसे बड़े सर्वे, राजनीतिक पंडितों के गणित और सितारों की चाल को मिला दें, तो भविष्य की धुंधली तस्वीर कुछ साफ होने लगती है।

और भी वीडियो देखें

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (25 जून, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (25 जून, 2026)Today 25 June 2026 horoscope in Hindi : आज 25 जून 2026, गुरुवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

25 June Birthday: आपको 25 जून, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

25 June Birthday: आपको 25 जून, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!25 June Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 25 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 25 जून 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 25 जून 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 25 June 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 25 जून, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ...

July Astrology 2026: 4 बड़े ग्रह गोचर बदलेंगे किस्मत, करियर-प्रेम और धन पर पड़ेगा बड़ा असर

July Astrology 2026: 4 बड़े ग्रह गोचर बदलेंगे किस्मत, करियर-प्रेम और धन पर पड़ेगा बड़ा असरJuly Masik Rashifal: जुलाई 2026 का यह महीना अंतरिक्ष में ग्रहों की भारी उथल-पुथल गवाह बनने जा रहा है। इस महीने शुक्र, सूर्य और बुध की चाल बदलेगी, तो वहीं शनि देव मीन राशि में वक्री होंगे। ग्रहों के इस बड़े फेरबदल का सीधा असर आपके करियर, लव लाइफ और जेब पर पड़ने वाला है। आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का संक्षिप्त और सटीक भविष्यफल।

बुध का शत्रु राशि में गोचर: 3 राशियों को रहना होगा सतर्क, बढ़ सकती हैं परेशानियां

बुध का शत्रु राशि में गोचर: 3 राशियों को रहना होगा सतर्क, बढ़ सकती हैं परेशानियां22 जून 2026 को बुध ग्रह अपनी खुद की राशि मिथुन से निकलकर शत्रु चंद्र की राशि कर्क राशि में प्रवेश कर गए हैं जहां वे 7 जुलाई तक रहकर वृषभ, कर्क, कन्या और तुला राशि को लाभ देंगे लेकिन सिंह, वृश्‍चिक और धनु राशि के लोगों को सतर्क रहना होगा।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

क्रिकेट

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com