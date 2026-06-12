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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Updated : शुक्रवार, 12 जून 2026 (15:18 IST)

घर में कॉकरोच दिखना क्यों माना जाता है अशुभ? जानें ज्योतिष और वास्तु के संकेत

Cockroach, house, and zodiac in the picture.
घर में कॉकरोच का होना न केवल स्वास्थ्य के लिहाज से खतरनाक है, बल्कि ज्योतिष और वास्तु शास्त्र में भी इसे बेहद अशुभ माना गया है। कॉकरोच अक्सर अंधेरे, गंदगी और सीलन वाली जगहों पर पनपते हैं, इसलिए इनका संबंध सीधे तौर पर नकारात्मक ऊर्जा से होता है। आइए इसके वैज्ञानिक (स्वास्थ्य) और ज्योतिषीय दोनों पहलुओं को समझते हैं।

1. स्वास्थ्य और वैज्ञानिक नुकसान (Health Risks)

वैज्ञानिक और मेडिकल दृष्टिकोण से कॉकरोच घर में गंभीर बीमारियां फैलाते हैं:
भोजन का दूषित होना: कॉकरोच गटर और कचरे से निकलकर रसोई के बर्तनों और खाने की चीजों पर रेंगते हैं, जिससे साल्मोनेला (Salmonella) और ई-कोलाई जैसे खतरनाक बैक्टीरिया भोजन में मिल जाते हैं।
गंभीर बीमारियां: इनके कारण फूड पॉइजनिंग, डायरिया (दस्त), हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं।
अस्थमा और एलर्जी: कॉकरोच की त्वचा, लार और मल से हवा में कुछ ऐसे तत्व (Allergens) फैलते हैं, जिससे घर के बच्चों और बुजुर्गों को अस्थमा (दमा) का दौरा या त्वचा में एलर्जी हो सकती है।

2. ज्योतिष और वास्तु अनुसार अशुभ प्रभाव (Astrological Impact)

ज्योतिष शास्त्र में हर जीव का संबंध किसी न किसी ग्रह या ऊर्जा से होता है। कॉकरोच को मुख्य रूप से राहु, केतु और शनि की नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है।
 

राहु-केतु का दोष (Rahu-Ketu Dosha)

कॉकरोच गंदगी और अंधेरे में रहते हैं, जो राहु का निवास स्थान है। घर में अचानक बहुत ज्यादा कॉकरोच होने का मतलब है कि घर में राहु का नकारात्मक प्रभाव बढ़ रहा है।
इसके कारण: परिवार के सदस्यों में भ्रम, मानसिक तनाव और अज्ञात भय बना रहता है।
घर में अचानक कोई बड़ी धन हानि हो सकती है या बिना वजह के खर्चे बढ़ जाते हैं।

दरिद्रता और आर्थिक तंगी (Financial Crisis)

  1. वास्तु शास्त्र के अनुसार, रसोई (Kitchen) में कॉकरोच का होना सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। रसोई को मां अन्नपूर्णा का स्थान माना जाता है।
  2. अगर रसोई में कॉकरोच घूम रहे हैं, तो यह वास्तु दोष पैदा करता है।
  3. इससे घर की बरकत रुक जाती है, कमाया हुआ पैसा दवाइयों में खर्च होने लगता है और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है।

आपसी क्लेश और नकारात्मक ऊर्जा (Family Disputes)

  • कॉकरोच की मौजूदगी घर के 'सकारात्मक आभामंडल' (Positive Aura) को नष्ट कर देती है।
  • इसके कारण घर के सदस्यों में चिड़चिड़ापन बढ़ता है और बिना बात के आपस में झगड़े होने लगते हैं।
  • खासकर रात के समय कॉकरोच का ज्यादा दिखना घर में 'नेगेटिव एनर्जी' के एक्टिव होने का संकेत माना जाता है।

क्या करें उपाय?

सफाई ही सबसे बड़ा उपाय है: ज्योतिष और विज्ञान दोनों मानते हैं कि जहां सफाई होगी, वहां राहु या बीमारियां नहीं टिक सकतीं। रसोई को रात में बिल्कुल साफ करके सोएं, जूठे बर्तन न छोड़ें।
राहु की शांति: हफ्ते में एक बार पानी में थोड़ा सा खड़ा नमक (Rock Salt) मिलाकर घर में पोछा लगाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है।
लौंग का उपाय: कॉकरोच भगाने के लिए रसोई के कोनों में लौंग या कपूर रख सकते हैं, इनकी महक से कॉकरोच भागते हैं और घर का वातावरण भी शुद्ध होता है।
 
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