गुरुवार, 25 जून 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. एकादशी
  4. Why is Sharbat distributed on Nirjala Ekadashi? Find out its benefits
Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Updated : गुरुवार, 25 जून 2026 (10:56 IST)

निर्जला एकादशी पर शर्बत क्यों बांटा जाता है, जानिए इसके फायदे

An image depicting scenes related to offering water to people and providing water for animals and birds on Nirjala Ekadashi
Water Donation on Nirjala Ekadashi: निर्जला एकादशी हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण और कठिन एकादशियों में से एक मानी जाती है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाने वाली इस एकादशी में बिना पानी पिए यानी निर्जल व्रत रखने का विधान है। माना जाता है कि प्यासे लोगों को जल और शर्बत पिलाना महान पुण्य का कार्य है, जिससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस भीषण गर्मी के मौसम में शर्बत बांटना केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे वैज्ञानिक, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी कारण भी हैं।ALSO READ: निर्जला एकादशी: साल की सबसे बड़ी एकादशी कब है? सिर्फ एक व्रत से पाएं सभी 24 एकादशियों का पुण्य फल
 

आइए जानते हैं कि निर्जला एकादशी पर शर्बत क्यों बांटा जाता है और इसके क्या फायदे हैं:

 
शर्बत बांटने का धार्मिक और सामाजिक कारण
 

1. 'प्यासे को पानी पिलाना' सबसे बड़ा पुण्य

सनातन धर्म में दान का बहुत महत्व है, और गर्मी के महीने में किसी प्यासे को शीतल जल या शर्बत पिलाना सबसे बड़ा पुण्य है, जो कि महादान माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन शर्बत और पानी का दान करने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन के कष्ट दूर होते हैं। 
 

2. सेवा की भावना

निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाले लोग खुद तो पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करते, लेकिन वे दूसरों की सेवा के लिए सड़कों, मंदिरों और सार्वजनिक स्थानों पर स्टॉल या प्याऊ लगाकर राहगीरों को ठंडा शर्बत पिलाते हैं। यह त्याग और निःस्वार्थ सेवा की भावना को दर्शाता है।
 

शर्बत बांटने और पीने के फायदे

इस दिन बांटे जाने वाले शर्बत- जैसे बेल का शर्बत, चंदन का शर्बत, गुलाब या सौंफ का शर्बत के कई शारीरिक और मानसिक फायदे होते हैं:
 

शर्बत बांटने का धार्मिक महत्व

धार्मिक ग्रंथों में जलदान को सबसे श्रेष्ठ दानों में से एक माना गया है। प्यासे व्यक्ति को पानी पिलाना पुण्यदायक कर्म माना जाता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए शीतल पेय का दान किया जाता है। यह सेवा दया, करुणा और परोपकार की भावना को बढ़ाती है।
 

1. भीषण गर्मी से राहत

यह व्रत मई-जून के महीने में आता है जब उत्तर और मध्य भारत में पारा 40∘C से ऊपर होता है। ऐसे में राहगीरों और मजदूरों को ठंडा शर्बत पिलाने से उनके शरीर में पानी की कमी नहीं होती और वे हीट स्ट्रोक/ लू लगने से बच जाते हैं।
 

2. शरीर को तुरंत ऊर्जा

शर्बत में मौजूद ग्लूकोज और प्राकृतिक तत्व धूप में थके-हारे लोगों को तुरंत एनर्जी देते हैं। इससे शरीर की थकान मिटती है और चक्कर आने जैसी समस्याएं दूर होती हैं।ALSO READ: निर्जला एकादशी के दिन करें प्रमुख रूप से ये 5 उपाय तो मिलेगा सफलता और धन समृद्धि का आशीर्वाद
 

3. पेट को मिलती है शीतलता

अक्सर गर्मियों में पेट में जलन या एसिडिटी की समस्या बढ़ जाती है। एकादशी पर बांटे जाने वाले पारंपरिक शर्बत- जैसे नींबू-पुदीना या सौंफ का पानी पेट को ठंडक पहुंचाते हैं और पाचन तंत्र को दुरुस्त रखते हैं।
 

4. सामाजिक समरसता और भाईचारा

जब सड़कों पर बिना किसी भेदभाव के हर जाति, वर्ग और धर्म के व्यक्ति को शर्बत पिलाया जाता है, तो इससे समाज में आपसी प्रेम, सद्भाव और भाईचारा बढ़ता है।
 
एक छोटा सा सुझाव: यदि आप भी इस निर्जला एकादशी पर शर्बत बांटने की सोच रहे हैं, तो कोशिश करें कि शर्बत में बहुत ज्यादा कृत्रिम रंग या अत्यधिक चीनी न हो। इसकी जगह नींबू-पानी, गुड़ का पना, सौंफ का शर्बत या बेल का रस बांटना सेहत के लिए और भी ज्यादा फायदेमंद होगा।
 
धार्मिक मान्यता के अनुसार निर्जला एकादशी के दिन जलदान का विशेष महत्व है। इस दिन शर्बत, ठंडा पानी और मीठे पेय पदार्थों का वितरण करने से प्यासे लोगों को राहत मिलती है और दान करने वाले को पुण्य फल प्राप्त होता है। गर्मी के मौसम में यह सेवा मानवता और परोपकार का प्रतीक भी मानी जाती है। निर्जला एकादशी पर शर्बत बांटना केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि मानव सेवा और जनकल्याण का सुंदर संदेश भी है।
 

निर्जला एकादशी (FAQS) 

 
Q. सामाजिक सेवा का माध्यम
A. निर्जला एकादशी पर शर्बत वितरण से समाज में सहयोग और सेवा की भावना मजबूत होती है तथा जरूरतमंद लोगों को राहत मिलती है।
 
Q. निर्जला एकादशी पर कौन-कौन से शर्बत बांटे जाते हैं?
A. नींबू, बेल, गुलाब या सौंफ का शर्बत शरीर में पानी की कमी को पूरा करने में सहायक होता है। अत: इस दिन निम्न शर्बत बांटे जाते हैं।
* बेल का शर्बत
* नींबू शर्बत
* गुलाब शर्बत
* सौंफ का शर्बत
* आम पना
* ठंडा मीठा जल
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: निर्जला एकादशी 2026: बिना पानी पिए क्यों रखा जाता है यह कठिन व्रत? जानिए भीमसेन से जुड़ी अद्भुत कथा
 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
Flat Vastu Tips: फ्लैट में रह रहे लोगों के लिए वास्तु के 5 टिप्स

बुध की उल्टी चाल शुरू: 29 जून से इन राशियों को मिलेगा लाभ, किन्हें रहना होगा सावधान?

बुध की उल्टी चाल शुरू: 29 जून से इन राशियों को मिलेगा लाभ, किन्हें रहना होगा सावधान?ब्रह्मांड के 'कम्युनिकेशन मिनिस्टर' और बुद्धि के देवता, बुध, 29 जून 2026 की रात 10:45 बजे कर्क राशि में वक्री (Retrograde) होने जा रहे हैं, यानी वे अपनी उल्टी चाल शुरू करेंगे। ज्योतिष में बुध की वक्री चाल को थोड़ा पेचीदा माना जाता है, क्योंकि यह हमारी सोच, गैजेट्स और बातचीत को प्रभावित करती है। आइए जानते हैं कि बुध की यह उल्टी चाल आपकी राशि के लिए क्या संदेश लेकर आ रही है।

3 दिन बाद बुध का कर्क राशि में प्रवेश, इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, खुलेंगे सफलता के नए द्वार

3 दिन बाद बुध का कर्क राशि में प्रवेश, इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, खुलेंगे सफलता के नए द्वारब्रह्मांड के राजकुमार और बुद्धि के देवता, 'बुध', एक बार फिर अपना स्थान बदलने जा रहे हैं। 22 जून 2026 की दोपहर 03:09 बजे बुध देव चंद्र की राशि 'कर्क' में प्रवेश करेंगे। इए जानते हैं कि इस गोचर का आपकी राशि पर क्या दिलचस्प असर होने वाला है।

नरेंद्र मोदी के बाद अगला पीएम अमित शाह या योगी आदित्यनाथ, सटीक भविष्यवाणी

नरेंद्र मोदी के बाद अगला पीएम अमित शाह या योगी आदित्यनाथ, सटीक भविष्यवाणीNext pm after modi in bjp: भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा और यक्ष प्रश्न यही है- "मोदी के बाद कौन?" 'मूड ऑफ द नेशन' (2026) जैसे बड़े सर्वे, राजनीतिक पंडितों के गणित और सितारों की चाल को मिला दें, तो भविष्य की धुंधली तस्वीर कुछ साफ होने लगती है।

सौर आषाढ़ मास 2026: जानिए इसका धार्मिक महत्व और विशेष परंपराएं

सौर आषाढ़ मास 2026: जानिए इसका धार्मिक महत्व और विशेष परंपराएंReligious Importance of Ashadha Month: हिंदू धर्म में सौर मासों का विशेष महत्व बताया गया है। जब सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करते हैं, तब सौर आषाढ़ मास का आरंभ होता है। यह काल प्रकृति, धर्म और आध्यात्मिक साधना के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है...

मंगल का शुक्र की राशि में प्रवेश, 3 राशियों को रहना होगा बेहद सावधान, बढ़ सकती हैं ये परेशानियां

मंगल का शुक्र की राशि में प्रवेश, 3 राशियों को रहना होगा बेहद सावधान, बढ़ सकती हैं ये परेशानियांज्योतिष की दुनिया में एक बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। 21 जून को रात 12:23 बजे (00:23) साहस और ऊर्जा के कारक मंगल देव, शुक्र की राशि 'वृषभ' में कदम रखने जा रहे हैं। वैसे तो अपनी राशि (मेष और वृश्चिक) में बैठकर मंगल राजा जैसा 'रुचक योग' बनाते हैं, लेकिन शुक्र की राशि में उनका यह सफर थोड़ा अलग होगा। यहाँ मंगल जातक को धैर्य, स्थिरता और अंत तक टिके रहने की जिद देते हैं।

निर्जला एकादशी पर शर्बत क्यों बांटा जाता है, जानिए इसके फायदे

निर्जला एकादशी पर शर्बत क्यों बांटा जाता है, जानिए इसके फायदेNirjala Ekadashi Sharbat Distribution: निर्जला एकादशी हिंदू धर्म के सबसे कठिन और पुण्यदायी व्रतों में से एक मानी जाती है। इस दिन श्रद्धालु बिना जल ग्रहण किए भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना करते हैं और व्रत रखते हैं। चूंकि यह व्रत ज्येष्ठ मास की भीषण गर्मी में आता है, इसलिए निर्जला एकादशी पर शर्बत, पानी, फल और अन्य शीतल पेय पदार्थों का दान करने की विशेष परंपरा है।

सुन्नी परंपरा में मोहर्रम की 10वीं तारीख का ऐतिहासिक महत्व

सुन्नी परंपरा में मोहर्रम की 10वीं तारीख का ऐतिहासिक महत्वMuharram 2026: इमाम हुसैन, पैगंबर हजरत मुहम्मद के नवासे थे। उन्होंने सत्ता और स्वार्थ के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। कर्बला की लड़ाई में उन्होंने सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। यही कारण है कि उनकी शहादत को आज भी शिया और सुन्नी परंपराओं में तथा मानवता के इतिहास में साहस और बलिदान की सबसे बड़ी मिसालों में गिना जाता है।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (25 जून, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (25 जून, 2026)Today 25 June 2026 horoscope in Hindi : आज 25 जून 2026, गुरुवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

25 June Birthday: आपको 25 जून, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

25 June Birthday: आपको 25 जून, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!25 June Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 25 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 25 जून 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 25 जून 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 25 June 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 25 जून, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

क्रिकेट

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com