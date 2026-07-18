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Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (20 जुलाई, 2026)
दैनिक राशिफल: 20 जुलाई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
1. मेष राशि (Aries)
Today Horoscope Rashifal 20 July 2026: करियर: दिन की शुरुआत बेहतरीन रहेगी। दफ्तर में आपके सुझावों का स्वागत होगा और बॉस आपकी कार्यशैली से प्रभावित होंगे।
लव: जीवनसाथी के साथ शाम को क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिलेगा।
धन: आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, जिससे वित्तीय बोझ कम होगा।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल अर्पित करें।ALSO READ: गुप्त नवरात्रि में ये मंत्र जप लिया तो तुरंत ही दूर होंगे संकट और माता का मिलेगा आशीर्वाद
2. वृषभ राशि (Taurus)
करियर: कार्यस्थल पर काम की अधिकता हो तो सहकर्मियों से विवाद करने से बचें और अपने काम पर ध्यान दें।
लव: प्रेम जीवन में किसी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है। शांत मन से बात करके मामले को सुलझाएं।
धन: निवेश के लिए दिन बहुत अनुकूल नहीं है। आज पैसों के लेन-देन में सावधानी बरतें।
स्वास्थ्य: पेट या पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है। हल्का और सुपाच्य भोजन लें।
उपाय: मस्तक पर सफेद चंदन का तिलक लगाएं।
3. मिथुन राशि (Gemini)
करियर: आपकी बातचीत की कला आज आपको कोई बड़ी डील दिला सकती है।
लव: सिंगल लोगों के जीवन में किसी नए व्यक्ति की एंट्री हो सकती है।
धन: अचानक धन लाभ के योग बने हुए हैं। आमदनी के नए स्रोत मिलने से मन प्रसन्न रहेगा।
स्वास्थ्य: सुबह की सैर या योग आपको पूरे दिन तरोताजा रखेगा।
उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा (घास) चढ़ाएं।
4. कर्क राशि (Cancer)
करियर:अपने काम को समय पर पूरा करने की कोशिश करें, सीनियर्स आपके काम पर नजर रख रहे हैं।
लव: मुश्किल समय में जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपका हौसला बढ़ेगा।
धन: खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे आपका बजट प्रभावित हो सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव और अनिद्रा की शिकायत हो सकती है।
उपाय: "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जाप करें।
5. सिंह राशि (Leo)
करियर: नौकरीपेशा लोगों को कोई नई और बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है।
लव: पार्टनर के साथ चल रहे पुराने मतभेद आज समाप्त होंगे।
धन: पुराने किए गए निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है।
स्वास्थ्य: पुरानी किसी शारीरिक समस्या से राहत मिलेगी।
उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें।
6. कन्या राशि (Virgo)
करियर: नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो आज सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।
लव: परिवार के साथ बैठकर भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है।
धन: आर्थिक उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। धन संचय करने के प्रयास सफल रहेंगे।
स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी। आंखों में थोड़ी थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न का दान करें।ALSO READ: Weekly Horoscope 20 to 26 July: साप्ताहिक अंक राशिफल: जानें किन मूलांक वालों पर रहेगी किस्मत मेहरबान
7. तुला राशि (Libra)
करियर: कला, रचनात्मकता या मीडिया से जुड़े लोगों के मेहनत की सराहना होगी।
लव: पार्टनर के साथ आपसी तालमेल और विश्वास में बढ़ोतरी होगी।
धन: नया वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने की योजना आज आगे बढ़ सकती है।
स्वास्थ्य: बदन दर्द की समस्या हो सकती है। भारी सामान उठाने से बचें।
उपाय: शिवलिंग पर चावल चढ़ाएं।
8. वृश्चिक राशि (Scorpio)
करियर: कार्यक्षेत्र में चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आपकी सूझबूझ से सब ठीक हो जाएगा।
लव: गुस्से में आकर ऐसी कोई बात न कहें जिससे रिश्ते में खटास आए।
धन: आर्थिक मामलों में आज का दिन सामान्य रहेगा।
स्वास्थ्य: आप मौसमी बीमारियों से बचकर रहें।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
9. धनु राशि (Sagittarius)
करियर: उच्च शिक्षा या विदेश में नौकरी की इच्छा रखने वालों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा।
लव: प्रेमी के साथ शाम का समय यादगार और आनंदपूर्वक बीतेगा।
धन: आकस्मिक धन लाभ के योग हैं। लंबे समय से अटका पैसा मिल सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से काफी शांत रहेंगे, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।
उपाय: मस्तक पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं।
10. मकर राशि (Capricorn)
करियर: कार्यस्थल पर काम का बोझ अधिक रहेगा, धैर्य से काम लें, सफलता जरूर मिलेगी।
लव: पार्टनर की व्यस्तता के कारण में आपसी समझ से काम लें।
धन: वित्तीय मामलों में आज का दिन थोड़ा धीमा रह सकता है।
स्वास्थ्य: बदलते मौसम के कारण सर्दी-खांसी या गले में खराश की समस्या हो सकती है।
उपाय: पक्षियों के लिए पानी और दाने का इंतजाम करें।
11. कुंभ राशि (Aquarius)
करियर: साझेदारी के कोई व्यापार या नौकरी में अनुकूलता बनी रहेगी।
लव: लव पार्टनर में एक-दूसरे के प्रति सम्मान की भावना बढ़ेगी।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। जिससे बैंक बैलेंस बढ़ेगा।
स्वास्थ्य: खेलकूद में रुचि बढ़ेगी। शारीरिक रूप से खुद को तंदुरुस्त पाएंगे।
उपाय: सोमवार के दिन सफेद वस्तुओं- जैसे दूध, चावल या चीनी का दान करें।
12. मीन राशि (Pisces)
करियर: नौकरीपेशा लोगों के काम की बॉस खुलकर तारीफ कर सकते हैं।
लव: दांपत्य जीवन में खुशहाली रहेगी।
धन: अचानक धन लाभ होने के प्रबल योग हैं।
स्वास्थ्य: सेहत के मामले में दिन बढ़िया है।
उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें।ALSO READ: August 2026 Festivals: अगस्त 2026 माह के व्रत एवं त्योहारों और जयंतियों की लिस्ट
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