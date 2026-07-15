शुक्र का पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में गोचर, किसे मिलेगा लाभ और किसे रहना होगा सतर्क?

ज्योतिष डेस्क: ज्योतिष शास्त्र में सुख, समृद्धि, सौंदर्य, प्रेम और भौतिक सुखों के कारक माने जाने वाले शुक्र देव 16 जुलाई 2026 को एक बड़ा नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। शुक्र देव वर्तमान में सूर्य की राशि सिंह में गोचर कर रहे हैं और इसी राशि में रहते हुए वे मघा नक्षत्र से निकलकर पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे।

विशेष बात यह है कि पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी स्वयं शुक्र देव ही हैं। अपने ही नक्षत्र में शुक्र का आना बेहद शक्तिशाली और शुभ माना जाता है। शुक्र देव इस नक्षत्र में 29 जुलाई 2026 तक विराजमान रहेंगे, जिसके बाद वे उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे (जहाँ वे 11 अगस्त तक रहेंगे)। आइए जानते हैं कि शुक्र के इस स्व-नक्षत्र (पूर्वाफाल्गुनी) में प्रवेश करने से सभी 12 राशियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है।

मेष राशि (Aries)

मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता लाएगा। जो लोग सिंगल हैं, उनके जीवन में किसी खास की एंट्री हो सकती है। कला, मीडिया और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

वृषभ राशि (Taurus)

चूंकि शुक्र आपकी राशि के स्वामी हैं, इसलिए यह गोचर आपके लिए सुख-सुविधाओं को बढ़ाने वाला रहेगा। भूमि, भवन या नया वाहन खरीदने के योग बनेंगे। पारिवारिक जीवन में खुशहाली आएगी और माता के साथ संबंध मजबूत होंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी तारीफ होगी।

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि वालों के पराक्रम और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। छोटी दूरी की यात्राएं फलदायी साबित होंगी। भाई-बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। लेखन, पत्रकारिता या संचार के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय बेहद शानदार है। आर्थिक लाभ के नए अवसर मिलेंगे।

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि वालों के लिए यह समय धन संचय (बचत) करने का है। आपकी वाणी में मधुरता आएगी, जिससे आप बिगड़े काम बना लेंगे। पैतृक संपत्ति से लाभ होने की संभावना है। परिवार में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। खान-पान का शौक बढ़ेगा।

सिंह राशि (Leo)

शुक्र आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और अब अपने नक्षत्र में आ रहे हैं। इससे आपके व्यक्तित्व में गजब का आकर्षण देखने को मिलेगा। लोग आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। व्यापार में बड़ा मुनाफा हो सकता है। दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी।

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि वाले जातकों के भौतिक सुख-साधनों पर खर्च बढ़ सकते हैं। विदेश यात्रा या विदेशी स्रोतों से लाभ के योग बन रहे हैं। हालांकि, आपको अपने बजट का ध्यान रखना होगा। जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सतर्क रहें। कोर्ट-कचहरी के मामलों में सफलता मिल सकती है।

तुला राशि (Libra)

तुला राशि के जातकों के लिए यह गोचर किसी वरदान से कम नहीं है। आपकी आमदनी में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिल सकता है। बड़े भाई-बहनों और मित्रों का सहयोग मिलेगा। आपकी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा पूरी हो सकती है।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

कार्यक्षेत्र (Job & Business) में आपको मनमुताबिक परिणाम मिलेंगे। नौकरी में पदोन्नति (Promotion) और वेतन वृद्धि के योग हैं। अधिकारियों के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। यदि नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो यह समय अनुकूल है। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि वालों का झुकाव अध्यात्म की ओर बढ़ेगा। भाग्य का पूरा साथ मिलने से आपके रुके हुए काम गति पकड़ेंगे। लंबी दूरी की यात्रा या तीर्थ यात्रा के योग हैं। उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत छात्रों को सफलता मिलेगी। पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा।

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि वालों को इस दौरान थोड़ा संभलकर रहने की आवश्यकता है। अचानक धन लाभ या धन हानि दोनों की स्थिति बन सकती है। गुप्त धन या लॉटरी से लाभ हो सकता है, लेकिन निवेश सोच-समझकर करें। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और वाहन चलाते समय सावधानी बरतें।

कुंभ राशि (Aquarius)

यह समय आपके दांपत्य जीवन (Married Life) के लिए बेहद खूबसूरत रहने वाला है। जीवनसाथी के साथ रिश्ते मजबूत होंगे और यदि कोई विवाद चल रहा था, तो वह समाप्त होगा। व्यापार में साझेदारी (Partnership) से बड़ा लाभ हो सकता है। रोज़गार के नए अवसर मिलेंगे।

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि के जातकों को अपने विरोधियों और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। हालांकि, सुख-सुविधाओं पर अत्यधिक खर्च के कारण थोड़ा तनाव हो सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से समय मिलाजुला रहेगा, विशेषकर खान-पान पर नियंत्रण रखें। वाद-विवाद से दूर रहें।

उपाय: शुक्र देव के इस गोचर का शुभ फल बढ़ाने के लिए शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं (जैसे चावल, चीनी, या दूध) का दान करें और माता लक्ष्मी की पूजा करें।