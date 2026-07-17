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बुध की मार्गी चाल से बदलेगी किस्मत? मेष से मीन तक जानिए 12 राशियों का हाल
ब्रह्मांड के सबसे चतुर, बुद्धि और वाणी के प्रदाता ग्रह 'बुध' एक बड़ा फेरबदल करने जा रहे हैं। 24 जुलाई 2026 की रात 03 बजकर 54 मिनट पर बुध देव अपनी प्रिय राशि मिथुन में 'मार्गी' (सीधी चाल) होने जा रहे हैं। जब बुद्धि के देवता सीधे चलेंगे, तो ज़ाहिर है कि हमारी सोच, व्यापार और बातचीत के तरीकों में बड़ा यू-टर्न आएगा। आइए जानते हैं कि इस खगोलीय घटना का आपकी राशि पर क्या और कैसा असर होने वाला है।
मेष राशि: सूझबूझ से टलेगा संकट
मेष राशि वालों के लिए बुध का यह बदलाव तीसरे (पराक्रम) भाव में हो रहा है। आमतौर पर यहाँ बुध की सीधी चाल थोड़ी उथल-पुथल मचाती है। भाइयों या करीबियों के साथ छोटी-मोटी बहस या मन में असुरक्षा की भावना आ सकती है। धन के मामले में थोड़ा हाथ खींचकर चलना होगा, क्योंकि धन भाव के स्वामी गुरु के साथ बुध की युति से खर्च बढ़ सकते हैं।
गुरु मंत्र: अपनी वाणी में विनम्रता रखें। अगर आप प्यार से बात करेंगे, तो बिगड़ते काम भी बन जाएंगे। आत्मविश्वास बढ़ेगा और छोटी यात्राएं फायदेमंद रहेंगी।
वृषभ राशि: आर्थिक उन्नति और सुखद समय
वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध का मार्गी होना किसी वरदान से कम नहीं है। यह बदलाव आपके दूसरे (धन और वाणी) भाव में हो रहा है, जो कि बुध की अपनी ही राशि है। यह समय आपकी तिजोरी भरने वाला साबित हो सकता है। आप कपड़े, ज्वेलरी या अपनी पसंद की चीज़ों पर खुलकर खर्च करेंगे।
विशेष: आपकी कम्युनिकेशन स्किल (बातचीत की कला) लोगों को सम्मोहित करेगी। छात्रों के लिए यह समय गोल्डन पीरियड रहेगा, परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन करेंगे।
मिथुन राशि: समझदारी से चमकेगा भाग्य
मिथुन राशि वालों के लग्न (पहले) भाव में ही बुध देव मार्गी हो रहे हैं। अपनी ही राशि में होने के कारण और देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से आपको मिले-जुले लेकिन सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। कभी-कभी स्वभाव में थोड़ा तीखापन आ सकता है, जिससे दूसरों से अनबन हो सकती है।
विशेष: आर्थिक मोर्चे पर फिजूलखर्ची से बचें। गुरु के प्रभाव के कारण परिवार में मान-सम्मान बना रहेगा। यदि आप शांत रहकर फैसले लेंगे, तो यह समय आपको बड़ी सफलता दिलाएगा।
कर्क राशि: खर्चों पर नियंत्रण और ध्यान की जरूरत
कर्क राशि के जातकों के लिए बुध देव बारहवें (व्यय/खर्च) भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। यहाँ बुध की स्थिति जेब पर थोड़ी भारी पड़ सकती है। अनचाहे खर्च और भागदौड़ बढ़ सकती है। मानसिक तनाव या महिलाओं से जुड़े किसी विवाद की आशंका बन सकती है।
गुरु मंत्र: इस समय नुकसान से बचने का एक ही उपाय है—योग, ध्यान और घर के बुजुर्गों की सलाह। गुरु का शुभ प्रभाव आपको किसी बड़ी हानि से बचा कर रखेगा। छात्र थोड़ी अधिक मेहनत से सफलता पा सकेंगे।
सिंह राशि: छप्परफाड़ धन लाभ का योग
सिंह राशि के जातकों के लिए यह गोचर बेहद शानदार रहने वाला है। बुध आपकी कुंडली के ग्यारहवें (लाभ) भाव में गुरु के साथ विराजमान होकर मार्गी हो रहे हैं। यह स्थिति व्यापारियों के लिए मुनाफा कमाने की सबसे बेहतरीन अवधि साबित होगी।
विशेष: आपकी आमदनी के नए स्रोत बनेंगे। सेहत दुरुस्त रहेगी और दोस्तों व भाइयों का पूरा सहयोग मिलेगा। लव लाइफ और बच्चों की तरफ से भी कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है।
कन्या राशि: करियर में मिलेगी नई उड़ान
कन्या राशि के स्वामी बुध देव आपके दसवें (कर्म/बिजनेस) भाव में सीधे चलने जा रहे हैं। लग्न स्वामी का अपने ही घर में मार्गी होना करियर के लिए किसी बूस्टर डोज की तरह काम करेगा।
विशेष: नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापारी अपने प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़कर बड़ा मुनाफा कमाएंगे। समाज में आपकी प्रसिद्धि और साख बढ़ेगी।
तुला राशि: भाग्य का साथ और आध्यात्मिक लाभ
तुला राशि वालों के लिए बुध नौवें (भाग्य) भाव में मार्गी हो रहे हैं। सामान्यतः भाग्य भाव में बुध की स्थिति को थोड़ा कमजोर माना जाता है, जो काम में रुकावटें ला सकती है। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात यह है कि बुध अपने ही घर में हैं और साथ में ज्ञान के देवता गुरु बैठे हैं।
गुरु मंत्र: यदि आप धर्म की राह पर चलते हैं, सकारात्मक सोचते हैं और दान-पुण्य करते हैं, तो यह बुध आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। कार्यक्षेत्र की परेशानियां धीरे-धीरे समाप्त हो जाएंगी।
वृश्चिक राशि: अचानक धन लाभ और तरक्की
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध का यह बदलाव आठवें (आयु व शोध) भाव में हो रहा है। आठवें भाव में अपनी ही राशि के बुध का मार्गी होना आपके लिए लॉटरी जैसा साबित हो सकता है। आपको अचानक से रुका हुआ धन या पैतृक संपत्ति मिल सकती है।
विशेष: नौकरी में कोई बड़ा और शानदार अवसर मिल सकता है। हालांकि, शनि की दृष्टि के कारण आपको अपनी जुबान पर लगाम रखनी होगी। गुरु की कृपा से आपकी वाणी में गंभीरता बनी रहेगी, जिससे मान-सम्मान मिलेगा।
धनु राशि: रिश्तों में बरतें थोड़ी सावधानी
धनु राशि के जातकों के लिए बुध सातवें (साझेदारी/विवाह) भाव में मार्गी हो रहे हैं। सातवें भाव में बुध की यह चाल जीवनसाथी या बिजनेस पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद पैदा कर सकती है। व्यापारिक यात्राओं में थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है।
गुरु मंत्र: रिश्तों में ईगो (अहंकार) को बीच में न आने दें। गुरु और बुध की युति आपको किसी बड़े विवाद में फंसने नहीं देगी। महीने के उत्तरार्ध में सरकारी नियमों का कड़ाई से पालन करें, अन्यथा परेशानी हो सकती है।
मकर राशि: विरोधियों पर विजय और उत्तम स्वास्थ्य
मकर राशि के जातकों के लिए बुध का छठे (शत्रु/रोग) भाव में मार्गी होना बेहद शुभ फलदायी रहेगा। यदि आपका कोई कोर्ट-कचहरी का मामला चल रहा है या कोई विरोधी परेशान कर रहा है, तो जीत आपकी तय है।
विशेष: गुरु के प्रभाव से आपके खर्च तो बढ़ेंगे, लेकिन वे सभी खर्च शुभ और जरूरी कामों पर होंगे। सेहत अच्छी रहेगी और जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें मनचाही सफलता मिलने के पूरे योग हैं।
कुंभ राशि: मानसिक शांति और योजनाओं की सफलता
कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध पांचवें (बुद्धि/संतान) भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। दिमाग में विचारों का तूफान चल सकता है, लेकिन गुरु की संगति के कारण आपकी बुद्धि सही दिशा में काम करेगी।
विशेष: भाइयों के साथ जो थोड़े-बहुत मतभेद थे, वे गुरु की कृपा से दूर होंगे। आपकी जो योजनाएं लंबे समय से अटकी हुई थीं, वे अब गति पकड़ेंगी और मुनाफा देना शुरू करेंगी। यह समय आत्म-संतुष्टि देने वाला रहेगा।
मीन राशि: पारिवारिक सुख और सुख-समृद्धि
मीन राशि के जातकों के लिए बुध देव चौथे (सुख/माता) भाव में मार्गी होने जा रहे हैं, जिसका सीधा संबंध आपके सुख-चैन से है। लग्न स्वामी गुरु के साथ बुध की यह युति घर-परिवार में खुशियों की बौछार लेकर आएगी।
विशेष: माता के साथ रिश्ते सुधरेंगे और यदि कोई संपत्ति या जमीन-जायदाद से जुड़ा विवाद चल रहा था, तो उसका शांतिपूर्ण समाधान निकल जाएगा। महीने के मध्य में सूर्य के प्रभाव से थोड़े उतार-चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर बुध आपके लिए भाग्यशाली बने रहेंगे।
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