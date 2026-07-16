  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Today Horoscope Rashifal 17 July 2026
Written By राजश्री कासलीवाल राजश्री कासलीवाल

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (17 जुलाई, 2026)

दैनिक राशिफल: 17 जुलाई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

image among the stars, depicting the 12 zodiac signs and the daily horoscope message for 2026
Written By: राजश्री कासलीवाल
Updated: Thu, 16 Jul 2026 (14:22 IST)
google-news

1. मेष राशि (Aries)

Today 17 July horoscope in Hindi 2026 : करियर: कार्यस्थल पर आपकी मेहनत का फल मिलने का समय आ गया है। 
लव: सिंगल लोगों को आज कोई ऐसा मिल सकता है जो उनके दिल के करीब हो।
धन: सुख-सुविधाओं की चीजों पर खर्च हो सकता है, लेकिन बजट नियंत्रण में रहेगा।
स्वास्थ्य: खुद को एक्टिव रखने के लिए एक्सरसाइज या योग का सहारा लें।
उपाय: लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और मां लक्ष्मी को लाल फूल अर्पित करें।ALSO READ: Kark Sankranti: सूर्य कर्क संक्रांति 2026: स्नान, दान और पूजा का क्या है महत्व?
 

2. वृषभ राशि (Taurus)

करियर: अपनी योजनाओं को सहकर्मियों से साझा करने में जल्दबाजी न करें।
लव: लव लाइफ में किसी पुरानी बात को लेकर अनबन हो सकती है। 
धन: किसी भी तरह के सट्टे या लॉटरी से दूर रहें, नुकसान हो सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव की समस्या हो सकती है।
उपाय: शुक्रवार के दिन किसी जरूरतमंद को सफेद रंग की मिठाई या चावल का दान करें।
 

3. मिथुन राशि (Gemini)

करियर: आज का दिन कोई बड़ा मुनाफा लेकर आ सकता है। 
लव: पार्टनर के साथ घूमने-फिरने या डिनर का प्लान बन सकता है। 
धन: पुराना अटका हुआ पैसा या लोन का धन वापस मिल सकता है।
स्वास्थ्य: आप खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से फिट पाएंगे।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं और छोटी कन्याओं का आशीर्वाद लें।
 

4. कर्क राशि (Cancer)

करियर: अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें, आपके काम की समीक्षा की जा सकती है।
लव: जीवनसाथी का हर मोड़ पर सहयोग मिलेगा। 
धन: ऑनलाइन शॉपिंग या फिजूलखर्ची जेब पर भारी पड़ सकती है।
स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्याएं या अपच परेशान कर सकती है। 
उपाय: शिवलिंग पर चंदन का तिलक लगाएं और अक्षत अर्पित करें।
 

5. सिंह राशि (Leo)

करियर: नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं तो अच्छे अवसर मिल सकते हैं।
लव: अपने पार्टनर को कोई छोटा सा तोहफा देकर उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं।
धन: पुराने किए गए किसी निवेश से आज आपको बड़ा वित्तीय लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, आप ऊर्जा से सराबोर रहेंगे।
उपाय: उगते सूर्य को तांबे के लोटे से जल दें और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें।
 

6. कन्या राशि (Virgo)

करियर: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों को कोई शुभ समाचार मिल सकता है। 
लव: अविवाहित लोगों के लिए घर में विवाह की चर्चा शुरू हो सकती है।
धन:  धन संचय/ बचत करने में आज आप कामयाब रहेंगे।
स्वास्थ्य: आंखों में थकान महसूस हो सकती है, इसलिए स्क्रीन टाइम कम रखें।
उपाय: मां दुर्गा के मंदिर में घी का दीपक जलाएं।
 

7. तुला राशि (Libra)

करियर: कारोबार में कोई नया और बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। 
लव: एक-दूसरे के प्रति सम्मान और प्यार की भावना बढ़ेगी।
धन: आज विलासिता की चीजों पर खर्च बढ़ सकता है।
स्वास्थ्य: मौसम के बदलाव के कारण हल्की सर्दी या खांसी हो सकती है। 
उपाय: किसी मंदिर में जाकर इत्र या सफेद फूल अर्पित करें।
 

8. वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर: कारोबार में चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आपकी निर्णय लेने की क्षमता से आप सब संभाल लेंगे। 
लव: लव लाइफ में किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप के कारण तनाव हो सकता है। 
धन: आज किसी को बड़ा कर्ज देने से बचना ही आपके लिए समझदारी होगी।
स्वास्थ्य: बदन दर्द की शिकायत हो सकती है। 
 

9. धनु राशि (Sagittarius)

करियर: नई नौकरी या प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में की गई यात्राएं सफल होंगी।
लव: जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। 
धन: पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद हल हो सकते हैं।
स्वास्थ्य: आप मानसिक रूप से काफी शांत और प्रसन्न महसूस करेंगे।
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।
 

10. मकर राशि (Capricorn)

करियर: काम पेंडिंग छोड़ने से सीनियर्स की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है।
लव: पार्टनर की व्यस्तता के कारण आज आपको थोड़ा कम समय मिल पाएगा। 
धन: आर्थिक मामले आज थोड़े धीमे रह सकते हैं। 
स्वास्थ्य: मानसिक थकान और अनिद्रा की समस्या हो सकती है। 
उपाय: पक्षियों को दाना डालें और चींटियों को आटा खिलाएं।
 

11. कुंभ राशि (Aquarius)

करियर: टीम वर्क से काम करने पर आज आपको बड़ी सफलता मिलेगी। 
लव: एक-दूसरे पर भरोसा बढ़ेगा और भविष्य को लेकर प्लानिंग कर सकते हैं।
धन: अटका हुआ धन मिलने से आपके रुके हुए काम फिर से गति पकड़ेंगे।
स्वास्थ्य: खेलकूद या अन्य शारीरिक गतिविधियों में मन लगेगा।
उपाय: शुक्रवार की शाम को घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं।
 

12. मीन राशि (Pisces)

करियर: आय के नए स्रोत सामने आ सकते हैं। कार्यक्षेत्र में विरोधी शांत रहेंगे। 
लव: लव लाइफ में आपस में बैठकर बात सुलझाएं।
धन: आज बाहरी पैसों के लेन-देन में सावधानी बरतें। 
स्वास्थ्य: गले में खराश हो तो घरेलू नुस्खों से आराम मिलेगा।
उपाय: विष्णु मंदिर में बेसन के लड्डू का भोग लगाएं।ALSO READ: आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की तृतीय देवी माता त्रिपुर सुंदरी, जानिए पूजा विधि
लेखक के बारे में
राजश्री कासलीवाल
श्रीमती राजश्री कासलीवाल पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों का अनुभव। धर्म, व्रत-त्योहार, ज्योतिष, रेसिपी, साहित्य, लाइफ स्टाइल और अन्य विषयों पर लेखन का कार्य। वर्तमान में विश्‍व के पहले हिंदी पोर्टल वेबदुनिया में सीनियर सब-एडिटर (कंटेंट) के पद पर कार्यरत हैं।  .... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

मंगल का चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मंगलदेव बरसाएंगे कृपा

मंगल का चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मंगलदेव बरसाएंगे कृपा5 जुलाई 2026 को साहस, ऊर्जा और पराक्रम के कारक वृषभ राशि में गोचर कर रहे मंगल ग्रह ने रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश किया है, और वह 24 जुलाई 2026 तक इसी स्थिति में रहेंगे। रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं। चंद्रमा के साथ मंगल का संयोग शुभ माना गया है। यह गोचर करियर, धन लाभ और प्रॉपर्टी के मामलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस गोचर का 5 राशियों पर रहेगा शुभ असर।

Gupt Navratri 2026: आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि में इन 10 महाविद्याओं की करें पूजा, जानिए 10 मंत्र

Gupt Navratri 2026: आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि में इन 10 महाविद्याओं की करें पूजा, जानिए 10 मंत्रAshadha Gupt Navratri 2026: आम नवरात्रि में जहां मां दुर्गा के नौ रूपों की धूम होती है, वहीं गुप्त नवरात्रि तंत्र-मंत्र, साधना और सोई हुई किस्मत को जगाने का सबसे बड़ा अवसर माना जाता है। इस दौरान 10 दिव्य शक्तियों, जिन्हें हम 'दस महाविद्या' कहते हैं की गुप्त रूप से आराधना की जाती है।

Chaturmas 2026: चातुर्मास में क्या करना चाहिए? जानें पुण्य कमाने के तरीके

Chaturmas 2026: चातुर्मास में क्या करना चाहिए? जानें पुण्य कमाने के तरीकेchaturmas me punya kamaane ke tarike: चातुर्मास केवल धार्मिक नियमों का पालन करने का समय नहीं है, बल्कि आत्मसंयम, सेवा, भक्ति और आध्यात्मिक उन्नति का भी अवसर है। धार्मिक मान्यता है कि इन चार महीनों में श्रद्धापूर्वक किए गए जप, तप और दान से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख-शांति एवं समृद्धि का वास होता है। यहां जानें चातुर्मास में पुण्य कमाने के तरीके....

सूर्य का पुष्य नक्षत्र में गोचर: शनि के नक्षत्र में प्रवेश करते ही इन 5 राशियों की चमक सकती है किस्मत

सूर्य का पुष्य नक्षत्र में गोचर: शनि के नक्षत्र में प्रवेश करते ही इन 5 राशियों की चमक सकती है किस्मतज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के राजा 'सूर्य' और न्याय के देवता 'शनि' के बीच शत्रुता का भाव माना जाता है। लेकिन जब भी सूर्य देव अपने पुत्र और शत्रु शनि के नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, तो ब्रह्मांड में एक विशेष ऊर्जा का संचार होता है। साल 2026 के जुलाई महीने में ऐसा ही एक महत्वपूर्ण नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्य देव जल्द ही शनि के सबसे प्रिय 'पुष्य नक्षत्र' में गोचर करने वाले हैं, जिससे 5 विशेष राशियों की किस्मत चमकने वाली है। आइए जानते हैं इस गोचर का समय और उन भाग्यशाली राशियों के बारे में जिन्हें सूर्य और शनि, दोनों देवों का आशीर्वाद मिलने वाला है।

कब है गुरु पूर्णिमा 2026 में? जानें तिथि, मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि

कब है गुरु पूर्णिमा 2026 में? जानें तिथि, मुहूर्त, महत्व और पूजा विधिभारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा का पर्व एक विशेष स्थान रखता है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला यह पावन उत्सव गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा, कृतज्ञता और आदर प्रकट करने का दिन है। गुरु ही वह मार्गदर्शक हैं जो साधक को अज्ञान के तिमिर से निकालकर ज्ञान के आलोक की ओर ले जाते हैं। वर्ष 2026 में यह पावन पर्व 29 जुलाई, बुधवार को मनाया जाएगा। आइए जानते हैं इससे जुड़ी तिथियां, शुभ मुहूर्त, आध्यात्मिक महत्व और प्रामाणिक पूजन विधि।

17 July Birthday: आपको 17 जुलाई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

17 July Birthday: आपको 17 जुलाई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!17 July Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 17 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 17 जुलाई 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 17 जुलाई 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय17 July 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 17 जुलाई, 2026 का विशेष पंचांग...

Aniruddha Chaturthi 2026: अनिरुद्ध चतुर्थी व्रत कब है, जानें महत्व, पूजन के मुहूर्त, विधि और मंत्र

Aniruddha Chaturthi 2026: अनिरुद्ध चतुर्थी व्रत कब है, जानें महत्व, पूजन के मुहूर्त, विधि और मंत्रAniruddha Chaturthi Vrat: अनिरुद्ध चतुर्थी व्रत भगवान श्रीकृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को समर्पित एक महत्वपूर्ण धार्मिक व्रत माना जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण की आराधना के साथ किया जाता है। भगवान श्रीगणेश, अनिरुद्ध, श्रीकृष्ण और भगवान विष्णु की आराधना से सुख-समृद्धि और पारिवारिक मंगल की प्राप्ति की मान्यता है। यहां जानें सरल एवं प्रामाणिक पूजा विधि

नवरात्रि और अंक ज्योतिष : क्या संख्या ‘9’ केवल एक अंक है या आत्मपरिवर्तन का सांस्कृतिक सूत्र? (भाग–2)

नवरात्रि और अंक ज्योतिष : क्या संख्या ‘9’ केवल एक अंक है या आत्मपरिवर्तन का सांस्कृतिक सूत्र? (भाग–2)cultural significance of the number 9: नवरात्रि हमें यह सिखाती है कि शक्ति बाहर खोजने की वस्तु नहीं, भीतर जागृत करने की प्रक्रिया है। अंक ज्योतिष हमें यह संकेत देता है कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी विशिष्ट प्रवृत्तियां और संभावनाएं होती हैं। जब इन दोनों दृष्टियों का संतुलित समन्वय किया जाता है, तब नवरात्रि केवल पूजा का पर्व नहीं रहती, बल्कि आत्ममूल्यांकन, आत्मविकास और जीवन-दिशा के पुनर्निर्धारण का अवसर बन जाती है।

Devshayani Ekadashi 2026: देवशयनी एकादशी से शुरू होंगे चातुर्मास, 4 महीने के लिए लग जाएगी मंगल कार्यों पर रोक

Devshayani Ekadashi 2026: देवशयनी एकादशी से शुरू होंगे चातुर्मास, 4 महीने के लिए लग जाएगी मंगल कार्यों पर रोकChaturmas 2026: सनातन धर्म में देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से चातुर्मास का शुभारंभ होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग की शय्या पर योगनिद्रा में चले जाते हैं। इसके बाद अगले चार महीनों तक वे विश्राम करते हैं और देवउठनी एकादशी के दिन जागते हैं। इसी अवधि को चातुर्मास कहा जाता है।