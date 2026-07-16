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Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (17 जुलाई, 2026)
दैनिक राशिफल: 17 जुलाई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
1. मेष राशि (Aries)
Today 17 July horoscope in Hindi 2026 : करियर: कार्यस्थल पर आपकी मेहनत का फल मिलने का समय आ गया है।
लव: सिंगल लोगों को आज कोई ऐसा मिल सकता है जो उनके दिल के करीब हो।
धन: सुख-सुविधाओं की चीजों पर खर्च हो सकता है, लेकिन बजट नियंत्रण में रहेगा।
स्वास्थ्य: खुद को एक्टिव रखने के लिए एक्सरसाइज या योग का सहारा लें।
उपाय: लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और मां लक्ष्मी को लाल फूल अर्पित करें।ALSO READ: Kark Sankranti: सूर्य कर्क संक्रांति 2026: स्नान, दान और पूजा का क्या है महत्व?
2. वृषभ राशि (Taurus)
करियर: अपनी योजनाओं को सहकर्मियों से साझा करने में जल्दबाजी न करें।
लव: लव लाइफ में किसी पुरानी बात को लेकर अनबन हो सकती है।
धन: किसी भी तरह के सट्टे या लॉटरी से दूर रहें, नुकसान हो सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव की समस्या हो सकती है।
उपाय: शुक्रवार के दिन किसी जरूरतमंद को सफेद रंग की मिठाई या चावल का दान करें।
3. मिथुन राशि (Gemini)
करियर: आज का दिन कोई बड़ा मुनाफा लेकर आ सकता है।
लव: पार्टनर के साथ घूमने-फिरने या डिनर का प्लान बन सकता है।
धन: पुराना अटका हुआ पैसा या लोन का धन वापस मिल सकता है।
स्वास्थ्य: आप खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से फिट पाएंगे।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं और छोटी कन्याओं का आशीर्वाद लें।
4. कर्क राशि (Cancer)
करियर: अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें, आपके काम की समीक्षा की जा सकती है।
लव: जीवनसाथी का हर मोड़ पर सहयोग मिलेगा।
धन: ऑनलाइन शॉपिंग या फिजूलखर्ची जेब पर भारी पड़ सकती है।
स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्याएं या अपच परेशान कर सकती है।
उपाय: शिवलिंग पर चंदन का तिलक लगाएं और अक्षत अर्पित करें।
5. सिंह राशि (Leo)
करियर: नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं तो अच्छे अवसर मिल सकते हैं।
लव: अपने पार्टनर को कोई छोटा सा तोहफा देकर उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं।
धन: पुराने किए गए किसी निवेश से आज आपको बड़ा वित्तीय लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, आप ऊर्जा से सराबोर रहेंगे।
उपाय: उगते सूर्य को तांबे के लोटे से जल दें और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें।
6. कन्या राशि (Virgo)
करियर: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों को कोई शुभ समाचार मिल सकता है।
लव: अविवाहित लोगों के लिए घर में विवाह की चर्चा शुरू हो सकती है।
धन: धन संचय/ बचत करने में आज आप कामयाब रहेंगे।
स्वास्थ्य: आंखों में थकान महसूस हो सकती है, इसलिए स्क्रीन टाइम कम रखें।
उपाय: मां दुर्गा के मंदिर में घी का दीपक जलाएं।
7. तुला राशि (Libra)
करियर: कारोबार में कोई नया और बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है।
लव: एक-दूसरे के प्रति सम्मान और प्यार की भावना बढ़ेगी।
धन: आज विलासिता की चीजों पर खर्च बढ़ सकता है।
स्वास्थ्य: मौसम के बदलाव के कारण हल्की सर्दी या खांसी हो सकती है।
उपाय: किसी मंदिर में जाकर इत्र या सफेद फूल अर्पित करें।
8. वृश्चिक राशि (Scorpio)
करियर: कारोबार में चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आपकी निर्णय लेने की क्षमता से आप सब संभाल लेंगे।
लव: लव लाइफ में किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप के कारण तनाव हो सकता है।
धन: आज किसी को बड़ा कर्ज देने से बचना ही आपके लिए समझदारी होगी।
स्वास्थ्य: बदन दर्द की शिकायत हो सकती है।
उपाय: हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं।ALSO READ: नवरात्रि और अंक ज्योतिष : क्या संख्या ‘9’ केवल एक अंक है या आत्मपरिवर्तन का सांस्कृतिक सूत्र? (भाग–2)
9. धनु राशि (Sagittarius)
करियर: नई नौकरी या प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में की गई यात्राएं सफल होंगी।
लव: जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।
धन: पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद हल हो सकते हैं।
स्वास्थ्य: आप मानसिक रूप से काफी शांत और प्रसन्न महसूस करेंगे।
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।
10. मकर राशि (Capricorn)
करियर: काम पेंडिंग छोड़ने से सीनियर्स की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है।
लव: पार्टनर की व्यस्तता के कारण आज आपको थोड़ा कम समय मिल पाएगा।
धन: आर्थिक मामले आज थोड़े धीमे रह सकते हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक थकान और अनिद्रा की समस्या हो सकती है।
उपाय: पक्षियों को दाना डालें और चींटियों को आटा खिलाएं।
11. कुंभ राशि (Aquarius)
करियर: टीम वर्क से काम करने पर आज आपको बड़ी सफलता मिलेगी।
लव: एक-दूसरे पर भरोसा बढ़ेगा और भविष्य को लेकर प्लानिंग कर सकते हैं।
धन: अटका हुआ धन मिलने से आपके रुके हुए काम फिर से गति पकड़ेंगे।
स्वास्थ्य: खेलकूद या अन्य शारीरिक गतिविधियों में मन लगेगा।
उपाय: शुक्रवार की शाम को घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं।
12. मीन राशि (Pisces)
करियर: आय के नए स्रोत सामने आ सकते हैं। कार्यक्षेत्र में विरोधी शांत रहेंगे।
लव: लव लाइफ में आपस में बैठकर बात सुलझाएं।
धन: आज बाहरी पैसों के लेन-देन में सावधानी बरतें।
स्वास्थ्य: गले में खराश हो तो घरेलू नुस्खों से आराम मिलेगा।
उपाय: विष्णु मंदिर में बेसन के लड्डू का भोग लगाएं।ALSO READ: आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की तृतीय देवी माता त्रिपुर सुंदरी, जानिए पूजा विधि
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