Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (17 जुलाई, 2026) दैनिक राशिफल: 17 जुलाई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष राशि (Aries)

Today 17 July horoscope in Hindi 2026 : करियर: कार्यस्थल पर आपकी मेहनत का फल मिलने का समय आ गया है।

लव: सिंगल लोगों को आज कोई ऐसा मिल सकता है जो उनके दिल के करीब हो।

धन: सुख-सुविधाओं की चीजों पर खर्च हो सकता है, लेकिन बजट नियंत्रण में रहेगा।

स्वास्थ्य: खुद को एक्टिव रखने के लिए एक्सरसाइज या योग का सहारा लें।

2. वृषभ राशि (Taurus)

करियर: अपनी योजनाओं को सहकर्मियों से साझा करने में जल्दबाजी न करें।

लव: लव लाइफ में किसी पुरानी बात को लेकर अनबन हो सकती है।

धन: किसी भी तरह के सट्टे या लॉटरी से दूर रहें, नुकसान हो सकता है।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव की समस्या हो सकती है।

उपाय: शुक्रवार के दिन किसी जरूरतमंद को सफेद रंग की मिठाई या चावल का दान करें।

3. मिथुन राशि (Gemini)

करियर: आज का दिन कोई बड़ा मुनाफा लेकर आ सकता है।

लव: पार्टनर के साथ घूमने-फिरने या डिनर का प्लान बन सकता है।

धन: पुराना अटका हुआ पैसा या लोन का धन वापस मिल सकता है।

स्वास्थ्य: आप खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से फिट पाएंगे।

उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं और छोटी कन्याओं का आशीर्वाद लें।

4. कर्क राशि (Cancer)

करियर: अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें, आपके काम की समीक्षा की जा सकती है।

लव: जीवनसाथी का हर मोड़ पर सहयोग मिलेगा।

धन: ऑनलाइन शॉपिंग या फिजूलखर्ची जेब पर भारी पड़ सकती है।

स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्याएं या अपच परेशान कर सकती है।

उपाय: शिवलिंग पर चंदन का तिलक लगाएं और अक्षत अर्पित करें।

5. सिंह राशि (Leo)

करियर: नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं तो अच्छे अवसर मिल सकते हैं।

लव: अपने पार्टनर को कोई छोटा सा तोहफा देकर उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं।

धन: पुराने किए गए किसी निवेश से आज आपको बड़ा वित्तीय लाभ हो सकता है।

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, आप ऊर्जा से सराबोर रहेंगे।

उपाय: उगते सूर्य को तांबे के लोटे से जल दें और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें।

6. कन्या राशि (Virgo)

करियर: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों को कोई शुभ समाचार मिल सकता है।

लव: अविवाहित लोगों के लिए घर में विवाह की चर्चा शुरू हो सकती है।

धन: धन संचय/ बचत करने में आज आप कामयाब रहेंगे।

स्वास्थ्य: आंखों में थकान महसूस हो सकती है, इसलिए स्क्रीन टाइम कम रखें।

उपाय: मां दुर्गा के मंदिर में घी का दीपक जलाएं।

7. तुला राशि (Libra)

करियर: कारोबार में कोई नया और बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है।

लव: एक-दूसरे के प्रति सम्मान और प्यार की भावना बढ़ेगी।

धन: आज विलासिता की चीजों पर खर्च बढ़ सकता है।

स्वास्थ्य: मौसम के बदलाव के कारण हल्की सर्दी या खांसी हो सकती है।

उपाय: किसी मंदिर में जाकर इत्र या सफेद फूल अर्पित करें।

8. वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर: कारोबार में चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आपकी निर्णय लेने की क्षमता से आप सब संभाल लेंगे।

लव: लव लाइफ में किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप के कारण तनाव हो सकता है।

धन: आज किसी को बड़ा कर्ज देने से बचना ही आपके लिए समझदारी होगी।

स्वास्थ्य: बदन दर्द की शिकायत हो सकती है।

9. धनु राशि (Sagittarius)

करियर: नई नौकरी या प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में की गई यात्राएं सफल होंगी।

लव: जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।

धन: पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद हल हो सकते हैं।

स्वास्थ्य: आप मानसिक रूप से काफी शांत और प्रसन्न महसूस करेंगे।

उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।

10. मकर राशि (Capricorn)

करियर: काम पेंडिंग छोड़ने से सीनियर्स की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है।

लव: पार्टनर की व्यस्तता के कारण आज आपको थोड़ा कम समय मिल पाएगा।

धन: आर्थिक मामले आज थोड़े धीमे रह सकते हैं।

स्वास्थ्य: मानसिक थकान और अनिद्रा की समस्या हो सकती है।

उपाय: पक्षियों को दाना डालें और चींटियों को आटा खिलाएं।

11. कुंभ राशि (Aquarius)

करियर: टीम वर्क से काम करने पर आज आपको बड़ी सफलता मिलेगी।

लव: एक-दूसरे पर भरोसा बढ़ेगा और भविष्य को लेकर प्लानिंग कर सकते हैं।

धन: अटका हुआ धन मिलने से आपके रुके हुए काम फिर से गति पकड़ेंगे।

स्वास्थ्य: खेलकूद या अन्य शारीरिक गतिविधियों में मन लगेगा।

उपाय: शुक्रवार की शाम को घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं।

12. मीन राशि (Pisces)

करियर: आय के नए स्रोत सामने आ सकते हैं। कार्यक्षेत्र में विरोधी शांत रहेंगे।

लव: लव लाइफ में आपस में बैठकर बात सुलझाएं।

धन: आज बाहरी पैसों के लेन-देन में सावधानी बरतें।

स्वास्थ्य: गले में खराश हो तो घरेलू नुस्खों से आराम मिलेगा।