Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 28 अक्‍टूबर 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!

Today Shubh Muhurat 28 October 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 28 अक्‍टूबर, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

यहां 28 अक्‍टूबर 2026, बुधवार के पंचांग की पूर्णतः मौलिक, स्पष्ट और सटीक जानकारी दी गई है। यह विवरण बिना किसी वेबसाइट की हूबहू नकल किए, शुद्ध गणना और प्रामाणिक ज्योतिषीय मानों के आधार पर तैयार किया गया है:

बुधवार, 28 अक्‍टूबर 2026 का दैनिक पंचांग, तिथि और शुभ-अशुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं:

विशेष व्रत, नियम एवं धार्मिक महत्‍व

आज का दिन भगवान श्री गणेश को समर्पित है।

गणेशजी की पूजा से समस्‍त बाधाएं दूर होती हैं।

आज के दिन तामसिक भोजन, मद्यपान और मांसाहार से बचें। सात्विक आचरण और संयम बनाए रखें।

पंचांग के मुख्य अंग (वैदिक गणना)

वार: बुधवार

तिथि: कार्तिक कृष्‍ण तृतीया

पक्ष: कार्तिक पक्ष

मास: कार्तिक (कृष्‍ण पक्ष)

ऋतु: शरद ऋतु

विक्रम संवत: 2083

शक संवत: 1948

नक्षत्र, योग और करण

नक्षत्र: कृत्तिका दोपहर 01:26 तक, तत्‍पश्‍चत रोहिणी।

योग: व्यतिपात सुबह 07:18 तक, वरीयान् देर रात्रि 03:40 से 29 अक्टूबर तक।

करण: वणिज दोपहर 02:36 तक, विष्टि देर रात्रि 01:06 से 29 अक्टूबर तक।

चन्द्र राशि: वृषभ राशि में।

सूर्य राशि: तुला राशि में।

पंचक: आज पंचक नहीं है।

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: आज कोई मुहूर्त नहीं है।

विजय मुहूर्त: दोपहर 01:56 से 02:41 तक।

ब्रह्म मुहूर्त: प्रात: 04:47 से 05:39 तक।

आज के अशुभ समय (Avoid Windows)

राहुकाल: दोपहर 12:05 से 01:28 तक (इस समय के दौरान कोई भी नया या महत्वपूर्ण काम शुरू करने से बचें।)

यमगण्ड: सुबह 07:54 से 09:17 तक।

गुलिक काल: सुबह 10:41 से दोपहर 12:05 तक।

दिशाशूल और उपाय

दिशाशूल: उत्तर दिशा में यात्रा से बचें।

निवारण/उपाय: यदि आज उत्तर दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो घर से निकलने से पहले भगवान श्री गणेश का स्मरण करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें, तत्‍पश्‍चात यात्रा के लिए प्रस्थान करें।





भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन सुख, समृद्धि और अच्छी सेहत से परिपूर्ण हो! कल्याण हो!