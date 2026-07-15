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Written By राजश्री कासलीवाल राजश्री कासलीवाल

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (16 जुलाई, 2026)

दैनिक राशिफल: 16 जुलाई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Images related to the daily horoscope 2026, which gives information about the 12 zodiac signs along with the planets and stars
Written By: राजश्री कासलीवाल
Updated: Wed, 15 Jul 2026 (14:38 IST)
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1. मेष राशि (Aries)

Today 16 July horoscope in Hindi 2026 : करियर: नए विचारों और योजनाओं को लागू करने के लिए आज का दिन उत्तम है।
लव: पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा।
धन: अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा।
स्वास्थ्य: सेहत के मामले में दिन अच्छा है। 
 

2. वृषभ राशि (Taurus)

करियर: दफ्तर में किसी भी तरह की गॉसिप या राजनीति से दूर रहें।
लव: लव लाइफ में किसी पुरानी बात को लेकर बहस हो सकती है।
धन: वित्तीय मामलों में समझदारी से निर्णय लें। 
स्वास्थ्य: आंखों में जलन या थकान की समस्या हो सकती है। 
उपाय: किसी मंदिर में चने की दाल और पीले कपड़े का दान करें।
 

3. मिथुन राशि (Gemini)

करियर: नौकरीपेशा लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिलेगा।
लव: किसी मित्र के जरिए कोई दिलचस्प इंसान मिल सकता है।
धन: रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति का अनुभव करेंगे। 
उपाय: मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं। 
 

4. कर्क राशि (Cancer)

करियर: नौकरी में काम को टालने के बजाय समय पर पूरा करने की कोशिश करें।
लव: प्रेम जीवन में खुशी आने से आपका मन हल्का होगा। 
धन: सुख-सुविधाओं की चीजों पर धन खर्च होने के योग हैं। 
स्वास्थ्य: पेट से संबंधित दिक्कतें जैसे गैस या अपच परेशान कर सकती हैं। 
उपाय: शिवलिंग पर दूध मिश्रित जल चढ़ाएं। 
 

5. सिंह राशि (Leo)

करियर: व्यापार या कार्यक्षेत्र में आपके नेतृत्व कौशल की सराहना होगी। 
लव: प्रेम जीवन में नया उत्साह और रोमांस बढ़ेगा। 
धन: पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में आपको सफलता मिल सकती है।
स्वास्थ्य: काम के बीच-बीच में थोड़ा विश्राम अवश्य लें।
उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल दें और गायत्री मंत्र का पाठ करें।
 

6. कन्या राशि (Virgo)

करियर: सरकारी या प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को कोई बड़ी लाभ मिल सकता है। 
लव: अविवाहित लोगों के विवाह की बात घर पर आगे बढ़ सकती है।
धन: पुराने किए गए किसी निवेश से आज आपको अप्रत्याशित लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: हल्का व्यायाम आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा।
उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें। 
 

7. तुला राशि (Libra)

करियर: रचनात्मक और कलात्मक कार्यों से जुड़े लोगों को लाभ होगा। 
लव: छोटी-मोटी बातों को नजरअंदाज करना ही रिश्ते को मजबूत बनाएगा।
धन: विलासिता की वस्तुओं पर अत्यधिक खर्च करने से बचें।
स्वास्थ्य: बदन दर्द की शिकायत हो सकती है। 
उपाय: किसी जरूरतमंद व्यक्ति को केला या आम दान करें।ALSO READ: श्री जगन्नाथ रथयात्रा से जुड़े 12 ऐसे रोचक तथ्य, जिन्हें जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान
 

8. वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर: व्यवसाय में नई रणनीतियों पर काम शुरू करने के लिए दिन अनुकूल है। 
लव: लव लाइफ में चल रहे पुराने मतभेद आज समाप्त होंगे। 
धन: अचानक हुए किसी आर्थिक लाभ से बैंक-बैलेंस में सुधार होगा।
स्वास्थ्य: आप खुद को फिट और ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंदिर में जाकर कपूर जलाएं।
 

9. धनु राशि (Sagittarius)

करियर: विद्यार्थियों को अपनी परीक्षा या प्रतियोगिता में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।
लव: जीवनसाथी के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा का प्लान बन सकता है। 
धन: भूमि या वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं तो आज बात आगे बढ़ सकती है।
स्वास्थ्य: अधिक तला-भुना खाने से लीवर या पाचन की समस्या हो सकती है।
उपाय: भगवान सत्यनारायण या विष्णु जी की कथा सुनें। 
 

10. मकर राशि (Capricorn)

करियर: कार्यस्थल पर संयम रखें, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी।
लव: पार्टनर के साथ बातचीत के दौरान अपने लहजे को नरम रखें। 
धन: आज निवेश से जुड़ा कोई भी बड़ा जोखिम उठाने से बचें।
स्वास्थ्य: अनिद्रा और मानसिक थकान महसूस हो सकती है। 
उपाय: पक्षियों को दाना डालें। 
 

11. कुंभ राशि (Aquarius)

करियर: करियर में स्थिरता आएगी।  (Partnership) 
लव: लव पार्टनर के साथ आपसी समझ बहुत अच्छी रहेगी। 
धन: आर्थिक लाभ के अच्छे अवसर हाथ आएंगे। 
स्वास्थ्य: आउटडोर गतिविधियों में शामिल होने से मानसिक स्फूर्ति मिलेगी।
उपाय: महामृत्युंजय मंत्र का 11 बार जाप करें और नारायण कवच का पाठ करें।
 

12. मीन राशि (Pisces)

करियर: बॉस आपके काम की आज खुलकर तारीफ कर सकते हैं।
लव: पार्टनर आपकी हर छोटी-बड़ी जरूरत का ख्याल रखेगा।
धन: कर्ज या लोन से जुड़ी समस्याओं से राहत मिलने के रास्ते खुलेंगे।
स्वास्थ्य: आप मानसिक रूप से काफी हल्का और सकारात्मक महसूस करेंगे।
उपाय: भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर तुलसी दल अर्पित करें।ALSO READ: शुक्र का पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में गोचर, किसे मिलेगा लाभ और किसे रहना होगा सतर्क?
 
लेखक के बारे में
राजश्री कासलीवाल
श्रीमती राजश्री कासलीवाल पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों का अनुभव। धर्म, व्रत-त्योहार, ज्योतिष, रेसिपी, साहित्य, लाइफ स्टाइल और अन्य विषयों पर लेखन का कार्य। वर्तमान में विश्‍व के पहले हिंदी पोर्टल वेबदुनिया में सीनियर सब-एडिटर (कंटेंट) के पद पर कार्यरत हैं।  .... और पढ़ें
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