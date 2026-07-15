Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (16 जुलाई, 2026) दैनिक राशिफल: 16 जुलाई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष राशि (Aries)

Today 16 July horoscope in Hindi 2026 : करियर: नए विचारों और योजनाओं को लागू करने के लिए आज का दिन उत्तम है।

लव: पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा।

धन: अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा।

स्वास्थ्य: सेहत के मामले में दिन अच्छा है।

2. वृषभ राशि (Taurus)

करियर: दफ्तर में किसी भी तरह की गॉसिप या राजनीति से दूर रहें।

लव: लव लाइफ में किसी पुरानी बात को लेकर बहस हो सकती है।

धन: वित्तीय मामलों में समझदारी से निर्णय लें।

स्वास्थ्य: आंखों में जलन या थकान की समस्या हो सकती है।

उपाय: किसी मंदिर में चने की दाल और पीले कपड़े का दान करें।

3. मिथुन राशि (Gemini)

करियर: नौकरीपेशा लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिलेगा।

लव: किसी मित्र के जरिए कोई दिलचस्प इंसान मिल सकता है।

धन: रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति का अनुभव करेंगे।

उपाय: मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं।

4. कर्क राशि (Cancer)

करियर: नौकरी में काम को टालने के बजाय समय पर पूरा करने की कोशिश करें।

लव: प्रेम जीवन में खुशी आने से आपका मन हल्का होगा।

धन: सुख-सुविधाओं की चीजों पर धन खर्च होने के योग हैं।

स्वास्थ्य: पेट से संबंधित दिक्कतें जैसे गैस या अपच परेशान कर सकती हैं।

उपाय: शिवलिंग पर दूध मिश्रित जल चढ़ाएं।

5. सिंह राशि (Leo)

करियर: व्यापार या कार्यक्षेत्र में आपके नेतृत्व कौशल की सराहना होगी।

लव: प्रेम जीवन में नया उत्साह और रोमांस बढ़ेगा।

धन: पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में आपको सफलता मिल सकती है।

स्वास्थ्य: काम के बीच-बीच में थोड़ा विश्राम अवश्य लें।

उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल दें और गायत्री मंत्र का पाठ करें।

6. कन्या राशि (Virgo)

करियर: सरकारी या प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को कोई बड़ी लाभ मिल सकता है।

लव: अविवाहित लोगों के विवाह की बात घर पर आगे बढ़ सकती है।

धन: पुराने किए गए किसी निवेश से आज आपको अप्रत्याशित लाभ हो सकता है।

स्वास्थ्य: हल्का व्यायाम आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा।

उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें।

7. तुला राशि (Libra)

करियर: रचनात्मक और कलात्मक कार्यों से जुड़े लोगों को लाभ होगा।

लव: छोटी-मोटी बातों को नजरअंदाज करना ही रिश्ते को मजबूत बनाएगा।

धन: विलासिता की वस्तुओं पर अत्यधिक खर्च करने से बचें।

स्वास्थ्य: बदन दर्द की शिकायत हो सकती है।

8. वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर: व्यवसाय में नई रणनीतियों पर काम शुरू करने के लिए दिन अनुकूल है।

लव: लव लाइफ में चल रहे पुराने मतभेद आज समाप्त होंगे।

धन: अचानक हुए किसी आर्थिक लाभ से बैंक-बैलेंस में सुधार होगा।

स्वास्थ्य: आप खुद को फिट और ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंदिर में जाकर कपूर जलाएं।

9. धनु राशि (Sagittarius)

करियर: विद्यार्थियों को अपनी परीक्षा या प्रतियोगिता में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।

लव: जीवनसाथी के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा का प्लान बन सकता है।

धन: भूमि या वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं तो आज बात आगे बढ़ सकती है।

स्वास्थ्य: अधिक तला-भुना खाने से लीवर या पाचन की समस्या हो सकती है।

उपाय: भगवान सत्यनारायण या विष्णु जी की कथा सुनें।

10. मकर राशि (Capricorn)

करियर: कार्यस्थल पर संयम रखें, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी।

लव: पार्टनर के साथ बातचीत के दौरान अपने लहजे को नरम रखें।

धन: आज निवेश से जुड़ा कोई भी बड़ा जोखिम उठाने से बचें।

स्वास्थ्य: अनिद्रा और मानसिक थकान महसूस हो सकती है।

उपाय: पक्षियों को दाना डालें।

11. कुंभ राशि (Aquarius)

करियर: करियर में स्थिरता आएगी। (Partnership)

लव: लव पार्टनर के साथ आपसी समझ बहुत अच्छी रहेगी।

धन: आर्थिक लाभ के अच्छे अवसर हाथ आएंगे।

स्वास्थ्य: आउटडोर गतिविधियों में शामिल होने से मानसिक स्फूर्ति मिलेगी।

उपाय: महामृत्युंजय मंत्र का 11 बार जाप करें और नारायण कवच का पाठ करें।

12. मीन राशि (Pisces)

करियर: बॉस आपके काम की आज खुलकर तारीफ कर सकते हैं।

लव: पार्टनर आपकी हर छोटी-बड़ी जरूरत का ख्याल रखेगा।

धन: कर्ज या लोन से जुड़ी समस्याओं से राहत मिलने के रास्ते खुलेंगे।

स्वास्थ्य: आप मानसिक रूप से काफी हल्का और सकारात्मक महसूस करेंगे।