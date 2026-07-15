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Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (16 जुलाई, 2026)
दैनिक राशिफल: 16 जुलाई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
1. मेष राशि (Aries)
Today 16 July horoscope in Hindi 2026 : करियर: नए विचारों और योजनाओं को लागू करने के लिए आज का दिन उत्तम है।
लव: पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा।
धन: अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा।
स्वास्थ्य: सेहत के मामले में दिन अच्छा है।
उपाय: विष्णु चालीसा का पाठ करें।ALSO READ: आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की द्वितीय देवी माता तारा, जानिए पूजा विधि
2. वृषभ राशि (Taurus)
करियर: दफ्तर में किसी भी तरह की गॉसिप या राजनीति से दूर रहें।
लव: लव लाइफ में किसी पुरानी बात को लेकर बहस हो सकती है।
धन: वित्तीय मामलों में समझदारी से निर्णय लें।
स्वास्थ्य: आंखों में जलन या थकान की समस्या हो सकती है।
उपाय: किसी मंदिर में चने की दाल और पीले कपड़े का दान करें।
3. मिथुन राशि (Gemini)
करियर: नौकरीपेशा लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिलेगा।
लव: किसी मित्र के जरिए कोई दिलचस्प इंसान मिल सकता है।
धन: रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति का अनुभव करेंगे।
उपाय: मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं।
4. कर्क राशि (Cancer)
करियर: नौकरी में काम को टालने के बजाय समय पर पूरा करने की कोशिश करें।
लव: प्रेम जीवन में खुशी आने से आपका मन हल्का होगा।
धन: सुख-सुविधाओं की चीजों पर धन खर्च होने के योग हैं।
स्वास्थ्य: पेट से संबंधित दिक्कतें जैसे गैस या अपच परेशान कर सकती हैं।
उपाय: शिवलिंग पर दूध मिश्रित जल चढ़ाएं।
5. सिंह राशि (Leo)
करियर: व्यापार या कार्यक्षेत्र में आपके नेतृत्व कौशल की सराहना होगी।
लव: प्रेम जीवन में नया उत्साह और रोमांस बढ़ेगा।
धन: पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में आपको सफलता मिल सकती है।
स्वास्थ्य: काम के बीच-बीच में थोड़ा विश्राम अवश्य लें।
उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल दें और गायत्री मंत्र का पाठ करें।
6. कन्या राशि (Virgo)
करियर: सरकारी या प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को कोई बड़ी लाभ मिल सकता है।
लव: अविवाहित लोगों के विवाह की बात घर पर आगे बढ़ सकती है।
धन: पुराने किए गए किसी निवेश से आज आपको अप्रत्याशित लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: हल्का व्यायाम आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा।
उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें।
7. तुला राशि (Libra)
करियर: रचनात्मक और कलात्मक कार्यों से जुड़े लोगों को लाभ होगा।
लव: छोटी-मोटी बातों को नजरअंदाज करना ही रिश्ते को मजबूत बनाएगा।
धन: विलासिता की वस्तुओं पर अत्यधिक खर्च करने से बचें।
स्वास्थ्य: बदन दर्द की शिकायत हो सकती है।
उपाय: किसी जरूरतमंद व्यक्ति को केला या आम दान करें।ALSO READ: श्री जगन्नाथ रथयात्रा से जुड़े 12 ऐसे रोचक तथ्य, जिन्हें जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान
8. वृश्चिक राशि (Scorpio)
करियर: व्यवसाय में नई रणनीतियों पर काम शुरू करने के लिए दिन अनुकूल है।
लव: लव लाइफ में चल रहे पुराने मतभेद आज समाप्त होंगे।
धन: अचानक हुए किसी आर्थिक लाभ से बैंक-बैलेंस में सुधार होगा।
स्वास्थ्य: आप खुद को फिट और ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंदिर में जाकर कपूर जलाएं।
9. धनु राशि (Sagittarius)
करियर: विद्यार्थियों को अपनी परीक्षा या प्रतियोगिता में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।
लव: जीवनसाथी के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा का प्लान बन सकता है।
धन: भूमि या वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं तो आज बात आगे बढ़ सकती है।
स्वास्थ्य: अधिक तला-भुना खाने से लीवर या पाचन की समस्या हो सकती है।
उपाय: भगवान सत्यनारायण या विष्णु जी की कथा सुनें।
10. मकर राशि (Capricorn)
करियर: कार्यस्थल पर संयम रखें, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी।
लव: पार्टनर के साथ बातचीत के दौरान अपने लहजे को नरम रखें।
धन: आज निवेश से जुड़ा कोई भी बड़ा जोखिम उठाने से बचें।
स्वास्थ्य: अनिद्रा और मानसिक थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: पक्षियों को दाना डालें।
11. कुंभ राशि (Aquarius)
करियर: करियर में स्थिरता आएगी। (Partnership)
लव: लव पार्टनर के साथ आपसी समझ बहुत अच्छी रहेगी।
धन: आर्थिक लाभ के अच्छे अवसर हाथ आएंगे।
स्वास्थ्य: आउटडोर गतिविधियों में शामिल होने से मानसिक स्फूर्ति मिलेगी।
उपाय: महामृत्युंजय मंत्र का 11 बार जाप करें और नारायण कवच का पाठ करें।
12. मीन राशि (Pisces)
करियर: बॉस आपके काम की आज खुलकर तारीफ कर सकते हैं।
लव: पार्टनर आपकी हर छोटी-बड़ी जरूरत का ख्याल रखेगा।
धन: कर्ज या लोन से जुड़ी समस्याओं से राहत मिलने के रास्ते खुलेंगे।
स्वास्थ्य: आप मानसिक रूप से काफी हल्का और सकारात्मक महसूस करेंगे।
उपाय: भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर तुलसी दल अर्पित करें।ALSO READ: शुक्र का पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में गोचर, किसे मिलेगा लाभ और किसे रहना होगा सतर्क?
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