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16 July Birthday: आपको 16 जुलाई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!
16 July Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 16 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :ALSO READ: Bhadli Navami 2026: भड़ली नवमी व्रत 2026 कब है?
आपका जन्मदिन: 16 जुलाई
दिनांक 16 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 7 होगा। इस अंक से प्रभावित व्यक्ति अपने आप में कई विशेषता लिए होते हैं। यह अंक वरूण ग्रह से संचालित होता है। आप खुले दिल के व्यक्ति हैं। आपकी प्रवृत्ति जल की तरह होती है। जिस तरह जल अपनी राह स्वयं बना लेता है वैसे ही आप भी तमाम बाधाओं को पार कर अपनी मंजिल पाने में कामयाब होते हैं। आप पैनी नजर के होते हैं। किसी के मन की बात तुरंत समझने की आपमें दक्षता होती है।
आपके लिए खास
शुभ दिनांक : 7, 16, 25
शुभ अंक : 7, 16, 25, 34
शुभ वर्ष : 2029
ईष्टदेव : भगवान शिव तथा विष्णु
शुभ रंग : सफेद, पिंक, जामुनी, मेहरून
आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल
करियर: आपके कार्य में तेजी का वातावरण रहेगा। अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा। नौकरीपेशा व्यक्तियों के लिए समय सुखकर रहेगा। आपको प्रत्येक कार्य में जुटकर ही सफलता मिलेगी।
कारोबार: व्यापार-व्यवसाय की स्थिति उत्तम रहेगी।
उपाय: नवीन कार्य-योजना शुरू करने से पहले केसर का लंबा तिलक लगाएं व मंदिर में पताका चढ़ाएं।
आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति
कटरीना कैफ (Katrina Kaif) : बॉलीवुड अभिनेत्री।
धनराज पिल्लै (Dhanraj Pillay) : भारत के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी।
के. वी. कृष्ण राव, जनरल कोटिकलापुडी वेंकट कृष्ण राव (K. V. Krishna Rao) : PVSM, भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख और जम्मू-कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल
थे।
जगदीशचन्द्र माथुर (Jagdish Chandra Mathur) : प्रसिद्ध नाटककार।
अरुणा आसफ़ अली (Aruna Asaf Ali) : ‘भारतीय स्वतंत्रता संग्राम’ में योगदान देने वाली प्रमुख महिलाओं में से एक।
आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!ALSO READ: आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की द्वितीय देवी माता तारा, जानिए पूजा विधि
मंगल का चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मंगलदेव बरसाएंगे कृपा
5 जुलाई 2026 को साहस, ऊर्जा और पराक्रम के कारक वृषभ राशि में गोचर कर रहे मंगल ग्रह ने रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश किया है, और वह 24 जुलाई 2026 तक इसी स्थिति में रहेंगे। रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं। चंद्रमा के साथ मंगल का संयोग शुभ माना गया है। यह गोचर करियर, धन लाभ और प्रॉपर्टी के मामलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस गोचर का 5 राशियों पर रहेगा शुभ असर।
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Chaturmas 2026: चातुर्मास में क्या करना चाहिए? जानें पुण्य कमाने के तरीके
chaturmas me punya kamaane ke tarike: चातुर्मास केवल धार्मिक नियमों का पालन करने का समय नहीं है, बल्कि आत्मसंयम, सेवा, भक्ति और आध्यात्मिक उन्नति का भी अवसर है। धार्मिक मान्यता है कि इन चार महीनों में श्रद्धापूर्वक किए गए जप, तप और दान से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख-शांति एवं समृद्धि का वास होता है। यहां जानें चातुर्मास में पुण्य कमाने के तरीके....
सूर्य का पुष्य नक्षत्र में गोचर: शनि के नक्षत्र में प्रवेश करते ही इन 5 राशियों की चमक सकती है किस्मत
ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के राजा 'सूर्य' और न्याय के देवता 'शनि' के बीच शत्रुता का भाव माना जाता है। लेकिन जब भी सूर्य देव अपने पुत्र और शत्रु शनि के नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, तो ब्रह्मांड में एक विशेष ऊर्जा का संचार होता है। साल 2026 के जुलाई महीने में ऐसा ही एक महत्वपूर्ण नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्य देव जल्द ही शनि के सबसे प्रिय 'पुष्य नक्षत्र' में गोचर करने वाले हैं, जिससे 5 विशेष राशियों की किस्मत चमकने वाली है। आइए जानते हैं इस गोचर का समय और उन भाग्यशाली राशियों के बारे में जिन्हें सूर्य और शनि, दोनों देवों का आशीर्वाद मिलने वाला है।
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